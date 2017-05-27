Е.В. Басин: Проблема реновации актуальна не только для Москвы, но и для всех регионов страны

24 мая 2017 года в малом зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (Москва, ул. Ильинка, д. 6/1) прошло совместное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства на тему и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства: «Реновация многоквартирных домов с использованием современных технологий. Технические, юридические и экономические аспекты».

Модераторами заседания выступили:

- Басин Ефим Владимирович, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства;

- Широков Андрей Вячеславович председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

В своем вступительном слове Е.В. Басин подчеркнул, что проблема реновации актуальна не только для Москвы, но и практически для всех регионов страны. Однако в большинстве регионов нет финансовых возможностей сносить морально устаревшие дома, поэтому там проблемы решают с помощью реконструкции. Реновацией начали заниматься еще в 90-х годах. Накоплен большой положительный опыт, который нужно тиражировать.

В свою очередь, А.В. Широков отметил: «Жилищный фонд катастрофически стареет. А чем он становится старше, тем труднее его содержать и поддерживать в надлежащем состоянии. Сегодня стоит вопрос, не только: каким образом проводить капитальный ремонт, но и каким образом проводить стопроцентную реновацию, отвечающую XXI веку, а не середине XX века.

У нас сегодня не решен вопрос по аварийному жилью. Минстрой не отвечает на вопрос: а сколько на сегодняшний день накопилось аварийного жилья с 2012 года? Мы прекрасно понимаем, что аварийного жилья стало больше, чем было зафиксировано на 1 января 2012 года.

У нас есть еще одна проблема – катастрофическая нехватка жилья. Мы сегодня имеем 202 млрд кв.м жилья, это примерно 22-23 кв.м жилья на одного человека, из них только 14 кв.м комфортного жилья».

По его мнению, проблему реновацию можно решить только комплексно, согласовав ее технические, юридические и экономические аспекты, чему и посвящено совместное заседание комитетов.

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:

- рассмотрены пути решения вопросов восстановления эксплуатационных характеристик многоквартирных домов с помощью реноваций, с использованием современных строительных технологий;

- вырабатывались предложения по техническим, юридическим и экономическим

аспектам реновации МКД;

- рассмотрены возможности создания атмосферы взаимодействия бизнеса, собственника дома и публичной власти для решения проблемы ветшания жилищного фонда страны.

На заседании с докладами и сообщениями выступили:

- Пороцкий Константин Юрьевич, - заместитель председателя Комитета Российского союза строителей по взаимодействию застройщиков и собственников жилья;

- Блех Евгений Михайлович, - заместитель директора Экспертного центра Российской академия народного хозяйства и государственной службы;

- Сидоренко Александр Демьянович, заместитель генерального директора ООО «Институт развития строительной отрасли»;

- Шестопалов Александр Михайлович, индивидуальный предприниматель;

- Казейкин Валерий Семенович заместитель координатора проекта партии «Единая Россия» по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», вице президент Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству;

- Полиди Татьяна Дмитриевна, исполнительный директор Фонда «Институт экономики города»;

- Чернышов Валерий Николаевич, руководитель Компании ГРП Городская реконструкция пятиэтажек;

- Каменский Михаил Феликсович, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства;

- Марзаганов Руслан Хаджи-Муратович, координатор консорциума «Copit», генеральный директор ООО «Зоммер Россия»;

- Шепель Алексей Николаевич, председатель совета директоров Корпорации «S.Holding»;

- Семеняка Александр Николаевич, с апреля 2002 года по 20 апреля 2015 года генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

- Павлеченков Юрий Викторович, генеральный директор НП эффективного управления недвижимостью «Индустрия Сервейинг»;

- Верников Андрей Яковлевич, руководитель отдела продукт-менеджмента ООО Кнауф гипс;

- Межецкая Вероника Анатольевна, заместитель генерального директора ЗАО «Центр муниципальной экономики»;

- Вербицкий Александр Саулович, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

- Вязовиченко Ольга Вадимовна, заместитель генерального директора компании «Конкуратор», руководитель департамента Союза проектировщиков России и другие.

На необходимость учета интересов всех граждан в процессе реновации жилого фонда обратил внимание участников заседания К.Ю. Пороцкий. Ситуация с ветшающим жильем чрезвычайно актуальна – панельная застройка 50-х годов прошлого века устарела и подлежит сносу. Однако существует немало домов, рассчитанных на сто и более лет службы. В стране насчитывается около 500 млн кв.м жилья такого типа, требующего реконструкции и модернизации, При обновлении жилого фонда его собственники получат энергоэффективный дом и определенное увеличение жилой площади для комфортной жизни. Благодаря реконструкции можно учесть интересы граждан, как за счет бюджета, так и за счет частных инвесторов.

По мнению Е.М. Блеха, нынешняя реновация жилья – это замена жилищного фонда путем его сноса и строительства новых зданий на высвободившихся площадях. «На сегодняшний день нет инструментального заключения на дома, подлежащие сносу. Только проведен визуальный осмотр, что явно недостаточно в такой ситуации», - отметил Е.М. Блех. Под снос идут дома в девять этажей, которые никак нельзя отнести к ветхому или аварийному жилью. По его мнению, основной недостаток программы реновации – отсутствие внятного социально-экономического обоснования.

Свое выступление А.Д. Сидоренко посвятил теме отношений собственности в МКД. В процессе реновации появляются новые площади, автопарковки, пандусы и т.п. При этом сложно справедливо оценить долю в праве собственности на общее имущество (холлы, электрощитовые и т.д.). По его мнению, требуется создать новую модель справедливой оценки доли с целью формирования ответственного имущественного поведения.

В свою очередь, А.М. Шестопалов представил вниманию аудитории проект, позволяющий выполнить капитальный ремонт МКД и дополнительно возвести на чердаках этих домов около 200 млн кв.м комфортного жилья мансардного типа. Этой работы, по его расчетам, хватит всему строительному комплексу страны на ближайшие пять лет. При этом, для упрощения процедуры выдачи разрешений на такие надстройки, он предлагал передать чердаки в собственность муниципалитетов.

В своей презентации В.С. Казейкин, привел положительные примеры реновации ветхого жилья, проведенные московским строительным комплексом. По его мнению, для успешной реализации проекта необходимо привлечь к процессу частных инвесторов, что позволит полностью загрузить строительный комплекс города и получить улучшенное комфортное жилье.

По мнению Т.Д. Полиди проблема реновации – всероссийская. Фонд «Институт экономики города» предлагает модели и, конечно, обращается к опыту социалистического лагеря, в котором было построено много жилья по советским проектам, хотя родиной индустриального строительства является Франция. Опыт Запада показывает, что выборочно можно сносить особенно аварийные дома, но чаще всего их можно реконструировать, тем самым, увеличивая жилую площадь.

О том, что в Компанию ГРП – Городская реконструкция пятиэтажек обращается большое количество собственников квартир в домах, которые подпадают или могут подпасть под реновацию, с заявлениями о том, что готовы выдержать процесс реновации их домов с помощью современных технологий, но не готовы из домов выезжать, сообщил В.Н. Чернышов. По его словам в открытом письме, направленном в адрес Мэра Москвы С.С. Собянина, опубликованном в газете «Ведомости» от 23.05.2017 г., предлагается проводить масштабную реконструкцию МКД индустриальной застройки с применением современных технологий, в том числе с надстройкой нескольких этажей, то есть с увеличением жилой площади.

Один из активных организаторов первой программы сноса пятиэтажек, М.Ф. Каменский поделился приобретенным опытом сноса и утилизации конструкции дома, работы с населением дома и экономики процесса. А план был – сносить ежегодно 1 млн кв.м. Главное в том, что все, кто занимался сносом пятиэтажек, сделали в итоге заключение, что нужно не сносить старые дома, а их реконструировать. Это выгоднее, чем строить новое жилье. «Это главный вывод, который мы вынесли из многих лет работы в Москве по замене пятиэтажек новыми домами – лучше реконструировать, чем ломать», - сказал М.Ф. Каменский.

Как сообщил в своем выступлении А.Н. Шепель, его мнение о предлагаемой схеме реновации жилья в городе Москве крайне отрицательное. Сегодня нужно не принимать предложенную московскую схему, а взвесить все стороны данного предложения с позиции экономики, технологии, плотности территорий, внимательнее рассмотреть предложения инициаторов реконструкции через санацию МКД с элементами надстройки и расширения площадей. Это сохранит индивидуальность Москвы.

В выступлении В.А. Межецкой прозвучала озабоченность проблемами экологии, так как в предлагаемом к реновации жилом фонде за долгие годы образовались лесопарки, зеленые дворы, высаженные 20-30 лет назад, которые в результате сноса домов исчезнут, а обещанные новые появятся не скоро.

Члены Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Ю.В. Павленков и А.С. Вербицкий затронули тему многоквартирного дома как единого имущественного объекта с юридической точки зрения, его государственной регистрации, стоимости, понятия восстановительной стоимости.

Завершая заседание, А.В. Широков отметил: «Сегодня необходимо рассмотреть решение триединой задачи: как можно привлечь бизнес к процессу реновации; как взаимодействовать с собственником квартир и какова роль государства в этом процессе, например, в виде преференций бизнесу, таких как налоговые льготы, дешевые кредиты, доступность к документации».

По итогам заседания принято решение подготовить предложения в адрес соответствующих органов государственной власти.