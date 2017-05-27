М.Ш. Хуснуллин открыл Международную выставку архитектуры и дизайна «АРХ Москва – 2017»

С 24 по 28 мая 2017 года в Центральном Доме Художника (Москва, Крымский вал, д. 10) проходила XXII Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва – 2017».

Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва – коммуникационная площадка, объединяющая ведущие зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро, девелоперов, а также компании – производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Кураторская работа по подготовке проектов, избирательный подход к приглашению участников и обширная программа мероприятий служат гарантом качества и позволяют позиционировать проект как основное значимое профессиональное и культурное событие в Москве.

В церемония открытия выставки, которая по традиции прошла у главного входа в ЦДХ, приняли участие: заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, главный архитектор города Москвы Сергей Олегович Кузнецов, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Иванович Шумаков, Архитектор года Никита Игоревич Явейн и директор ЦДХ, председатель оргкомитета выставки Василий Владимирович Бычков.

В своем приветственном слове М.Ш. Хуснуллин сказал: «Эта выставка для Москвы является знаковым событием. Она объединяет потенциал передовых градостроителей. У молодых архитекторов есть возможность учиться здесь, набираться опыта. Надеемся, что те работы, которые здесь представлены, те люди, которые здесь собрались, общие знания, идеи объединят всех, кто неравнодушен к развитию российской столицы, к ее архитектурному облику.

Это мероприятие особенно актуально сегодня, поскольку Москва вступает в новый этап развития. Мы все активно готовимся к программе реновации жилья, которая дает реальный шанс изменить город, сделать его еще лучше, комфортнее и удобнее для жизни. Выставка имеет колоссальное значение для реализации этой программы. Здесь представлены стенды с возможными вариантами квартальной застройки по самым передовым стандартам. Большой плюс в том, что о нашей программе могут узнать иностранные архитекторы».

Заммэра отметил, что за последние 25 лет Россия сделала колоссальный рывок в развитии проектирования. По его словам, Москва планирует проведение архитектурных конкурсов на проекты реновации жилья.

Архитектура NEXT нацелена на проекты будущего, на молодых инициативных специалистов. В этом году участниками выставки стали 270 компаний из 13 стран мира: России, Германии, Италии, Испании, Норвегии и других.

Экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы в рамках АРХ Москвы 2017 проинформировала об огромной исследовательско-аналитической работе, предшествовавшей подготовке столичных нормативов градостроительного проектирования, а также о самом процессе создания документа и его промежуточных итогах. Необходимость в формировании новой нормативной базы, отличной от несколько устаревшей советской, назрела уже давно, однако в связи с заявленной в начале текущего года программой реновации ветхого жилого фонда Москвы данная тема приобрела особую актуальность. Выставка включала множество схем, наглядно иллюстрирующих основные принципы нормирования.

Деловая программа поднимала темы идентичности российского дизайна и его места в контексте дизайна мирового. В рамках выставки прошли порядка 80 лекций, семинаров, мастер-классов, которые провели архитекторы и дизайнеры с мировым именем. Участники смогли узнать о новейших тенденциях российской и мировой архитектуры, градостроительства, благоустройства.