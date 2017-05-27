С.С.Собянин: Правительство Москвы уделяет большое внимание поддержке и развитию предпринимательства

26 мая 2017 года Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и отметил огромную роль бизнеса в экономике города:

-«Очень приятно, что меня зачислили в армию предпринимателей. Работа Мэра сродни предпринимательству. Мы тоже рискуем, ставим себе цели, задачи, добиваемся, и результат очевиден для всех. Так же как и у бизнеса: невозможно получить результат, который никто не видит. Вы, предприниматели, создаете результат, которым пользуются все - российское сообщество. У меня есть предложение этот праздник назвать Днем российского предпринимателя, а слово «Предприниматель» писать с большой буквы.

В этом году исполняется сто лет эксперименту, когда в России решили обойтись без предпринимателей. Эксперимент был масштабным и закончился полным провалом. Не имея предпринимательской основы, огромная мощная страна просто развалилась. И эту страну спасали как раз предприниматели, когда в начале 1990-х с голыми полками, с разрушенной промышленностью в течение нескольких лет они восстановили нормальную жизнедеятельность нашей страны.

Нынешние кризисы показали, насколько бизнес вырос и стал конкурентоспособным. Катастрофы не произошло, несмотря на санкции, ограничения и отсутствие иностранных инвестиций. Более того, некоторые сегменты промышленности начали развиваться еще активнее. Мы пережили, я считаю, те трудности, те проблемы, которые были созданы во многом искусственно.

В Москве в последние годы не падали инвестиции в основной капитал - наблюдался пусть и небольшой, но их рост. Продолжают активно регистрироваться новые субъекты малого и среднего бизнеса: по количеству зарегистрированных предпринимателей на душу населения Москва сегодня обгоняет регионы России в два раза.

Правительство Москвы уделяет большое внимание поддержке и развитию предпринимательства. Уже создано 30 технопарков и 30 промышленных комплексов - их резидентам предоставляют максимальные преференции по налогам и неналоговым платежам. На специализированных территориях находится более 1,5 тысячи высокотехнологичных компаний, в которых трудятся свыше 80 тысяч человек.

В городе сформировали инновационную инфраструктуру для предпринимателей. Она включает инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и коллективного пользования и другие объекты - всего их более тысячи.

Также ввели патентную систему налогообложения для малого бизнеса. В 2016 году выдали 55 тысяч патентов.

Что город должен сделать для предпринимателей, чтобы они не уезжали из города, а наоборот, город притягивал их? Конечно, первое - это развитие базовой инфраструктуры: любая дорога, любая развязка, станция метро, Московское центральное кольцо - все дает мощный толчок развитию бизнеса не только тех, кто работает на подряде и у строителей, но и тех, кто рядом находится. Например, Московское центральное кольцо прошло через десятки депрессивных промышленных территорий, и сегодня мы видим, как начала активизироваться инициатива предпринимателей по развитию данной территории.

Город направляет силы не только на создание базовой инфраструктуры и на помощь в развитии промышленности, но и на создание комфортной городской среды для москвичей и бизнеса.

В Москве действует система мер финансовой, имущественной, информационной, образовательной и юридической поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Всего в городе зарегистрировано более 800 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конечно, город предоставляет различные льготы, субсидии, обеспечивает необходимой информацией, но еще более важно все-таки дать возможность и направить развитие города на строительство новых торговых помещений, новых офисов, новых технопарков, на создание новых промышленных территорий. За последние годы в Москве введено 12 млн кв.м коммерческой недвижимости, и мы практически избавились от дефицита, как торговых площадей, так и офисов. Это прямо сказывается на цене и на конкурентности.

В ближайшее время город примет целый пакет налоговых льгот и преференций для бизнеса. В частности, предприниматели получат 50%-ную компенсацию за технологическое присоединение новых предприятий. Будем компенсировать половину всех затрат на техническое присоединение, компенсировать от 15% вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий технопарков и до 10% налога на прибыль уменьшим для новых инвестиционных проектов, которые необходимы для города, приоритетны для него.