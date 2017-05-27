М.А. Мень: Деятельность экспертизы выражается в миллиардах сэкономленных бюджетных средств

26 мая 2017 года в зале «Ладога» Центра Международной Торговли (Москва, Краснопресненская наб., д. 12) прошла Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы». Организатором мероприятия выступила Главгосэкспертиза России.

Строительная экспертиза обеспечивает создание безопасной и надежной инфраструктуры для благополучия граждан и общества, работая также и на достижение целей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). У организаций строительной экспертизы, работающих в странах-участницах ЕАЭС, много общего, ведь правовая база, на которой основана работа этого института, сформирована еще в советские годы и до сих пор актуальна.

Перед Международной конференцией «Развитие института строительной экспертизы» стояли следующие основные задачи:

- укрепление сотрудничества организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях стран-участниц ЕАЭС;

- многоаспектное рассмотрение международного опыта по вопросам экспертной деятельности.

В работе конференции приняли участие представители организаций государственной экспертизы Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. Модератором заседания выступил начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Евгеньевич Манылов.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Александрович Мень: «Работа строительной экспертизы - один из главных государственных ресурсов, направленных на создание благоприятных условий для жизни граждан и обеспечение их безопасности. Вклад экспертов в формирование современного, высокотехнологичного строительного комплекса, отличительными чертами которого являются безопасность и надежность, чрезвычайно важен. Сегодня, когда поставлена задача эффективно использовать государственные средства, деятельность экспертизы приобретает особую – материальную – ценность, которая выражается в миллиардах рублей сэкономленных бюджетных средств.

Главгосэкспертиза России активно взаимодействует с коллегами из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. В частности, реализуются общие (трансграничные) проекты: строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Россию, Казахстан и Китай, проект Беларуси и России по строительству АЭС в Гродненской области, автодорожный транспортный коридор «Север-Юг», который пройдет через территорию Армении соединит Центральную Азию и Индию с Россией и Европой, а также многие другие проекты».

В рамках конференции М.А. Мень также сообщил, что близится к завершению работа по принятию важнейшего документа – Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». «Регламент разрабатывался несколько лет, но теперь мы, наконец, вышли на финишную прямую: документ проработан всеми странами-участниками ЕАЭС, найдено взаимопонимание практически по всем вопросам. Мы рассчитываем, что вскоре этот документ будет подписан», - подчеркнул Министр.

В своем выступлении глава Минстроя России отметил также необходимость создания общей цифровой платформы для стран-членов ЕАЭС. «Это позволит не только расширить обмен данными между органами власти, но и перейти к оказанию межгосударственных электронных услуг гражданам наших стран. Сейчас мы активно работаем и над вопросом перехода к BIM-технологиям. У наших коллег из стран-участниц ЕАЭС есть очень серьезные наработки в этой области, так что сегодня мы сможем обсудить и эти вопросы тоже», - завершил свое выступление М.А. Мень.

Затем с докладами о системах строительной экспертизы и организациях строительной экспертизы выступили представители стран – участниц конференции:

- Петруша Виктор Леонидович, генеральный директор Республиканского унитарного предприятия «Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь;

- Карагойшин Тимур Джиенбаевич, генеральный директор РГП «Госэкспертиза» Республики Казахстан;

- Сыдыков Аскатбек Жамгырчиевмч, заместитель руководителя Департамента госэкспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

- Авакян Сергей Рубенович, главный инженер ЗАО «Государственная вневедомственная экпертиза проектов Республики Армения»;

- Манылов Игорь Евгеньевич, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Обсуждая вопросы развития и повышения эффективности деятельности института строительной экспертизы в России, И.Е. Манылов рассказал о том, что к концу 2017 года будет завершена работа над созданием Единого государственного реестра экспертных заключений, а с января 2018 года начнется его наполнение. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса в ЕГРЗ будут включаться систематизированные сведения о заключениях экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и представленной документации, а также о проектной документации повторного использования, в том числе об экономически эффективной проектной документации повторного использования. Кроме того, неотъемлемой частью реестра будут сами заключения экспертизы и представленные для ее проведения документы.

К осени 2017 года будет завершено и создание федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, чье наполнение в соответствии с постановлением правительства должно быть проведено до 15 декабря. «И создание ЕГРЗ, и разработка ФГИС ЦС, и вся работа Главгосэкспертизы России служит одной цели – повышению эффективности капитальных вложений в строительство, уменьшению количества ошибок, переходу к внедрению современных технологий. Девиз Главгосэкспертизы России - объективность, надежность, эффективность для безопасного будущего. Именно такое будущее и должно быть у наших стран», - подчеркнул И.Е. Манылов.

Он обратил внимание участников конференции на итоги работы института строительной экспертизы в России, особо отметив, что в 2016 году организации государственной экспертизы выпустили 53 817 заключений по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий и 25 092 о результатах проверке достоверности определения сметной стоимости. При этом проверки, проведенные организациями государственной экспертизы в прошедшем году, позволили достичь порядка 534 млрд руб. экономии прямых затрат на строительство. Главгосэкспертизой России обеспечено более 55 % достигнутой экономии - 295, 7 млрд руб. «С одной стороны, мы, конечно, положительно оцениваем эти цифры – нашими экспертами проделана большая работа и сэкономлены более чем существенные средства федерального бюджета, и в пересчете на одного эксперта, проводившего проверку достоверности, это очень большие суммы. Однако такое снижение заявленной сметной стоимости строительства говорит также и о низком качестве проектирования, принятии проектировщиками неверных решений», - подчеркнул И.Е. Манылов.

Анализ итогов работы Главгосэкспертизы России показывает: каждый пятый проект, представляемый на государственную экспертизу, содержит ошибки проектирования. В 2016 году технические решения, которые могли привести к риску возникновения аварийных ситуаций, выявлены по 908 объектам, а это более чем 20% от общего количества заявлений. В 2016 году Главгосэкспертиза России создала резервный фонд общим объемом 3,2 млрд руб., который обеспечит покрытие рисков аварийных ситуаций, возникших в результате реализации опасных решений, – если они были заложены проектировщиками в проектной документации и не выявлены экспертами в ходе проведения государственной экспертизы. У экспертных организаций стран ЕАЭС также накоплен ценный опыт в этой области, который Главгосэкспертиза России готова взять на вооружение.

Глава Главгосэкспертизы России предложил представителям экспертных организаций Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России усилить работу по обмену опытом как в сфере регламентирования деятельности самих организаций строительной экспертизы, так и в области работы экспертов. «Важно продолжить формирование межрегиональной повестки в системе строительной экспертизы, а также усилить взаимодействие при реализации совместных проектов. Такой подход даст новый импульс развитию института экспертизы и значительно обогатит практику работы экспертов», - заявил И.Е. Манылов.

После перерыва прошли тематические сессии:

- Изменения в системе строительной экспертизы в постсоветском периоде развития стран – участниц: текущая ситуация и роль строительной экспертизы.

- Особенности развития строительной экспертизы: инновации и новые технологии.