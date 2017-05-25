«Реновация»: услышать строителей-профессионалов!

24 мая с.г. в Торгово-промышленной палате РФ прошло совместное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства на тему: «Реновация многоквартирных домов с использованием современных технологий. Технические, юридические и экономические аспекты». Эта встреча может стать поистине исторической, поскольку прошла она непосредственно перед вторым чтением закона о реновации, неожиданно перенесенным Госдумой на месяц раньше – на самое начало июня, и поскольку высказанные на встрече мнения профессионалов вселяют надежду, что, может быть, все-таки удастся предотвратить столичную катастрофу, получившую название программа «Реновация».

Основная мысль большинства выступавших состояла в том, что переселение в границах Старой Москвы 1,5 миллиона москвичей и возведение на месте сносимых пятиэтажек высотных жилых зданий, предназначенных для коммерческой продажи обеспеченным, по большей части иногородним, гражданам, принесет авторам программы «Реновация» около 300 миллиардов долларов дохода за счет увеличения населения Москвы на 3-5 миллионов человек, что в свою очередь полностью разрушит городскую среду обитания столицы России. При этом выражалось недоумение, почему Правительство Москвы проводит опросы «сносить – не сносить» исключительно среди жителей домов, потенциально включаемых в программу, но не спрашивает жителей окрестных домов, согласно ли они принять в свой микрорайон тысячи новых обитателей, согласны ли они на «демографическую катастрофу» в школах, детских садах, поликлиниках, на транспортный коллапс, на непреодолимый дефицит машиномест и т.д. и т.п. ?

Одной из главных тем обсуждения в ТПП РФ 24 мая был вопрос о широко применяемых в Европе современных технологиях «надстройки-обстройки» и «мансардной» реконструкции чердаков, позволяющих осуществить капитальный ремонт ветхих зданий без отселения жильцов. И снова звучал вопрос: почему, проводя опросы, Правительство Москвы не предлагает гражданам этот альтернативный вариант реконструкции-реновации без отселения?

При этом руководство Москвы прекрасно осведомлено об этих технических возможностях, что явствует из интервью Руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, опубликованного в «Независимой газете» в тот же день 24 мая (материал «Качество построенных вместо пятиэтажек домов проверят многократно»). А именно, в данном интервью господин Левкин «авторитетно» заявляет: «Домов, которые могут быть обстроены, надстроены, в Москве единицы…». Свидетельствую: участники заседания в ТПП РФ 24 мая с.г. - эксперты и профессионалы высшего класса, прекрасно осведомленные о состоянии жилищного фонда Москвы, утверждали прямо противоположное. А именно, что бОльшая часть ветхого/аварийного жилищного фонда столицы может быть кардинально обновлена без отселения жителей и без угрозы аварийности этих домов через 15-20 лет, что вполне голословно утверждает Сергей Левкин в указанном интервью.

Выступая в дискуссии, я отметил, что о демографической катастрофе, которой угрожает Москве программа «Реновация», первой сказала еще 2 месяца назад Председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственно Думы Галина Хованская, которая, насколько мне известно, выступает за кардинальное изменение предложенного руководством Москвы законопроекта. А поскольку для внесения предложений в законопроект к его второму чтению остается всего несколько дней, я просил ТПП РФ не упустить этот исторический шанс и представить руководству Госдумы предложения специалистов, прозвучавшие на заседании в ТПП 24 мая.

Я также подчеркнул, что реализация озвученных на этом заседании технических возможностей «реновации без отселения» позволит избежать недопустимого прироста населения Москвы и, благодаря экономичности, сравнительно низкой себестоимости таких проектов, открывает возможности для решения вопиющих жилищных проблем сотен тысяч москвичей, московских очередников, вполне цинично оставленных авторами программы «Реновация» за бортом этой программы (две многодетные семьи в одной комнате – на очереди 10 лет; три многодетные семьи в однокомнатной квартире – на жилищной очереди 27 лет, и т.п.; не решается ни одна из острейших жилищных проблем, поставленных членами движения «Очередники Москвы», 40 дней голодавшими в центре Москвы летом прошлого года).

Вопрос, также прозвучавший на заседании в ТПП: почему власти Москвы всячески препятствуют удешевлению строительства и реконструкции ветхих зданий, включая варианты без отселения жителей? Ответ представляется очевидным: корневая причина появления программы «Реновация» - жажда наживы известных узких групп, то есть монополизм и коррупция, коррупция и монополизм. В общем виде об этом достаточно четко сказано в недавнем, 25.04.2017, интервью «Строительной орбите» члена ТПП РФ и Российского союза строителей Василия Тишкова (материал «Провал программы доступного жилья…»). А в самом общем виде - в отчаянно-безысходном заявлении 1 марта с.г. на коллегии Федеральной антимонопольной службы Директора ФАС Игоря Артемьева (материал «Российскую экономику душат картели»). И очень странно, что об этой главной причине торможения экономического роста России, включая хроническую нехватку доступного жилья, не говорят экономисты, разрабатывающие в настоящее время по поручению Президента РФ экономическую стратегию развития России на ближайшие годы.

5 апреля с.г. вопрос об исполнении поручений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов» (п. «г» части 2 Указа) и «до января 2013 г. обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» (п. «д» части 2 Указа) обсуждался на Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России, где основной доклад сделала Исполнительный директор Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Весьма конструктивно выступила Татьяна Дмитриевна и на заседании в ТПП РФ 24 мая с.г.

Как было бы важно, если бы Торгово-промышленная палата Российской Федерации взяла на контроль исполнение указанных поручений Президента Российской Федерации, в том числе их исполнение в Москве, Правительство которой уже 5 лет игнорирует эти поручения!

Б.Л.Альтшулер, член Общественного совета Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России),

член Рабочей группы по реализации права граждан на доступное жилье Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Минстроя России, председатель Правления РОО «Право ребенка».