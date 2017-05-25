Социально-экономическое положение населения в 2016 году

24 мая 2017 года в информационном агентстве ТАСС (Москва, Тверской бульвар, д. 2) состоялась презентация итогового исследования «2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность» Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

В пресс-конференции приняли участие:

- Татьяна Малеева, директор ИНСАП РАНХиГС;

- Алла Макаренцева, заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП;

- Юлия Флоринская, ведущий научный сотрудник института.

Основными вопросами исследования ИНСАП РАНХиГС стали: преодолен ли экономический кризис в домохозяйствах, начался ли реальный рост доходов населения и каковы дальнейшие перспективы основных социальных направлений. Согласно полученным результатам, 2016 год показал существенно отличающуюся динамику от предшествующего 2015 года.

Анализ ключевых индикаторов, определяющих состояние социальной сферы и общую социальную динамику, показывает, что 2016 г. заметно отличается от предшествующего 2015 г., который принял на себя основной удар кризиса. На его фоне 2016 г. либо сгладил острую динамику большинства индикаторов социально- экономического развития, либо законсервировал их, либо развернул их вектор в позитивный тренд. Казалось бы, есть основания для того, чтобы диагностировать 2016 г. как год социальной стабилизации. Однако, если говорить о стабилизации, то она может быть «хорошей» и «плохой». О какой из них можно вести речь?

Безусловно, главным достижением 2016 г. стала рекордно низкая годовая инфляция. Помимо макроэкономических эффектов она имеет сильнейшее влияние на ключевые социальные показатели, характеризующие уровень благосостояния населения, – доходы, заработная плата, бедность. Но в 2016 г. только заработная плата показала слабую тенденцию к росту. При этом она не смогла преломить тенденцию падения реальных доходов населения и сократить уровень бедности. Низкая инфляция не смогла также простимулировать рост внутреннего потребительского спроса, и третий год подряд объемы розничной торговли снижались. Лишь в начале 2017 г. появились некоторые признаки оживления на потребительском рынке.

В 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный размер назначенных пенсий снизились по сравнению с 2015 г. соответственно на 5,9% и 3,4%. В то же время реальная заработная плата 2016 г. практически не изменилась по сравнению с уровнем предыдущего года (рост составил 0,7%). Этот незначительный рост не позволяет интерпретировать динамику зарплаты как прекращение кризиса, а в лучшем случае говорит о слабой тенденции к восстановлению после обрушительного падения в 2015 г. В итоге, если сравнивать с докризисным 2013 г., то в 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения составили 90,5%, реальная начисленная заработная плата – 92,7%, реальный размер назначенных пенсий – 93,8%. В отличие от 2015 г., когда главный вклад в сокращение реальных доходов населения внесло обрушение заработных плат (на 9,0%), в 2016 г. причиной сокращения доходов стали, главным образом, пенсии, которые по решению Правительства РФ не были полностью проиндексированы на уровень инфляции.

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в структуре использования денежных доходов населения снизилась доля сбережений (с 14,3% до 11,3%), однако она продолжала оставаться выше уровня 2011-2014 гг.

Это снижение обусловлено сокращением возможностей для накопления у низкодоходных групп населения, а также снижением склонности к сбережению более обеспеченных групп как естественной реакции населения на экономический кризис и падение доходов предшествующих лет. При этом доля доходов, использованных на покупку товаров и оплату услуг, увеличилась в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом (с 71,0% до 72,5%), но осталась ниже уровня 2011-2014 гг.

Снижение среднедушевых денежных доходов населения и их главных компонент – заработной платы и пенсий – относительно величины прожиточного минимума с однозначностью свидетельствует об ухудшении материального положения населения и продолжающемся росте рисков бедности. Снижение реальных денежных доходов в 2014-2016 гг. привело к росту уровня бедности. По предварительным оценкам уровень бедности в 2016 г. составил 13,4%, что практически не отличается от уровня предыдущего 2015 г., но ощутимо выше уровня, наблюдавшегося в период с 2009 г. по 2015 г.

Увеличилась доля домохозяйств, которые не могут позволить приобрести товары длительного пользования, в 1-3 кв. 2016 г. доля этих домохозяйств составляла 69-70%, тогда как в 2013-2015 гг. она была 65-66%.

Таким образом, в 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы и размер назначенных пенсий продолжили свое падение, в то время как реальная заработная плата в 2016 г. незначительно увеличилась относительно прошлого года. Компенсирующего эффекта от слабого роста заработной платы не хватило, чтобы предотвратить дальнейшее падение реальных доходов населения и ухудшения материального положения населения. В итоге можно заключить, что по сравнению с предыдущими кризисами текущий экономический кризис в России является менее острым, однако более затяжным.

Настроение в российском обществе можно описать формулой «привыканием к плохому», а социально-экономический результат 2016 г. – «негативной стабилизацией». Подобный диагноз не менее критичен, чем сам кризис, поскольку отсутствие внутренних или внешних источников роста исключает попытки их поиска, способствует распространению социальной апатии и неэффективных моделей финансового и потребительского поведения. Его проявлениями у населения могут стать отказ от сбережений в пользу текущего потребления, усиление эмиграционных настроений и одновременно рост ксенофобии и мигрантофобии, сокрытие доходов и имущества, распространение неформальной занятости, у государства - отказ от инвестиций в человеческий капитал. Приобретая широкие масштабы, апатия становится устойчивым свойством общества, приводящем к деформации социальных связей и отношений. В таких условиях население живет «одним днем», а стратегические установки отодвигаются «до лучших времен». Добавим, что остальной мир не стоит на месте, и имеющееся отставание России по ряду ключевых социальных, экономических, технологических и прочих позиций, будут нарастать.