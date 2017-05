В Москве состоялась презентация Fenestration BAU China 2017 размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

Эл. почта 24 мая 2017 года в гостинице «Стандарт» (Москва, Страстной бульвар, д. 2) прошла презентация 17 Международной торговой выставки окон, дверей, кровельных материалов, занавесей, компонентов для строительства Fenestration BAU China 2017. Международная выставка окон, дверей, кровельных материалов, занавесей, компонентов для строительства Fenestration BAU China 2017 ( FBC) пройдет с 7 по 10 ноября 2017 года в Шанхае, Китай. Поддержку проведению выставки Fenestration China оказывают: Министерство строительства КНР; Китайский комитет по продвижению международной торговли (CCPIT); Китайская ассоциация металлоконструкций для строительства (CCMSA); Международная ассоциация производителей евроокон; Ассоциация недвижимого имущества КНР; Китайское архитектурное общество и многие другие. С 2017 года соорганизатором выставки стала компания Messe Munchen и выставка сменила свое название, добавив логотип крупнейшей строительной выставки Мюнхена - BAU. В пресс-конференции приняли участие: - Маркус Шпорер, заместитель директора выставки BAU; - Лариса Александровна Коваленко, Генеральный директор ООО «Мессе Мюнхен Консалтинг». Как сообщил в своем выступлении Маркус Шпорер, с 2017 года выставка Fenestration BAU China будет проводиться в Шанхае (по нечетным годам), в 2018 году в Пекине (по четным годам). Fenestration China 2015 открыла свои двери 530 участникам (более 130 новых) на 80 тыс. кв.м выставочной площади, с экспозицией которых ознакомилось около 100 тыс посетителей. В 2016 году было зарегистрировано 570 экспонентов на площади 100 тыс кв.м, из общего числа посетителей 80 тыс были специалистами. За годы развития, FC завоевала мировую репутацию, собирая каждый год посетителей из почти 40 стран мира. Однако Китай имеет огромную территорию и высокие транспортные расходы, вместе с высокой географической концентрацией продукции, экспонируемой на выставке, поэтому Fenestration China будет проходить поочередно, в основном в Пекине и Шанхае, для того, чтобы прислушаться к национальному рынку в целом. Чередование проведения Fenestration China в двух городах - способ удовлетворения спроса на основных рынках Китая для более 90% клиентов выставки и в то же время продвижения продукции и услуг высокого качества, а также инноваций от дизайнерских, архитектурных, инженерных и консалтинговых компаний. Выставка делится на 4 инновационных сектора: - Windows, Doors and Curtain Walls System: окна, двери и фасады; - Wood, Aluminum Wrapped Wood, Composite of Aluminum and Wood Windows and Doors: алюминиевые, деревянные, композитные окна и двери; - Energy Efficient UPVC: энергосберегающие металлопластиковые окна и двери; BIPV: фотоэлементы, фотогальванические части и детали, материалы, продукты и системы, продукция солнечной энергетики и пр. Основные профили выставки: - Окна: алюминиевые, металлопластиковые, деревянные, стальные и разнообразные композитные; - Двери: коммерческие двери, промышленные ворота, гаражные ворота, двери для дома и т.д.; - Фасады: стеклянные, алюминиевые, каменные; - Системы окон, дверей и фасадов: металлические секции для окон, дверей и фасадов, электрические стеклоподъемники, открыватели и т.д.; - Кровля, потолки и потолочные окна; - Оборудование для производства, обработки, монтажа: алюминиевые, стальные, стеклянные материалы и изделия; - Стельные конструкции и аксессуары; - Стекло: все виды архитектурного стекла, оборудование для обработки стекла, строительные пленки и т.д.; - Жалюзи, Шторы и Вентиляция: материалы, готовые изделия; - Клеи, герметики, моющие средства; - Отраслевые ассоциации, сервисные компании. Неотъемлемой частью мероприятия остается BAU Congress China (BCC). Основными темами – «Tomorrow´s Urban Design» (Завтрашний городской дизайн), «Future Building System» (Строительные системы будущего) и «Projects for China» (Проекты для Китая), конгресс дополняет портфолио участников и предлагает практически ориентированные решения с учетом особенностей китайского строительного рынка. FBC с производителями строительной продукции и систем и BCC с авторитетными докладчиками о новинках рынка совместно образуют платформу, на которой представлены самые важные темы китайского строительства, такие как качество строительства, энергоэффективность, долговечность, а также обновление городов и модернизация. Эти уникальные комбинации из существующих технологий и соответствующих знаний дают возможность наряду с запросами, ориентированными на потребности клиентов, удовлетворять запросы, направленные на потребности строительной промышленности в Китае. BCC 2017 будет проходить три дня, в каждом из которых с разных ракурсов будет рассмотрена главная тема - «Future Developmentin China» (Будущий девелопмент в Китае). День 1: среда, 8 ноября - Tomorrow´s Urban Design (Завтрашний городской дизайн). В день открытия Конгресс будет занят перспективным развитием городов. Будут представлены и проанализированы конкретные реализованные строительные проекты, как южнокорейский «Smart City Songdo» (Умный город Сонгдо), «Jurong Lake District» (Озерный район Джуронг) в Сингапуре, а также проекты в Пекине в преддверии зимних Олимпийских игр в 2022 году. Целью первого дня работы Конгресса является показ возможностей участникам Конгресса посредством представленных проектов, как может выглядеть будущее планирование города для блага всех жителей. День 2: четверг, 9 ноября – Future Building Technology (Строительные системы будущего). Второй день Конгресса покажет самые новые технологические и ориентированные на будущее решения в архитектуре, касательно как проектирования, так и производства. Будут представлены технологии проектирования и производства, такие как автоматизация зданий, инженерные системы, модульное строительство, строительство зданий из готовых модулей или ультра легкий бетон. Дополнительными темами являются системы сертификации «GreenBuilding» (Зеленое строительство) в Китае, эффективное энергоснабжение и фасадные конструкции и системы. Все аспекты будут рассмотрены на конкретных примерах. День 3: пятница, 10 ноября – Projects for China (Проекты для Китая). Последний день Конгресса полностью посвящен реализуемым долгое время проектам в Китае таким, как например Шанхайская башня. Будут представлены проекты китайских архитекторов, известных также и на международном рынке. 