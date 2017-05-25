О.И.Панитков: Деревянное домостроение – это серьезный бизнес в России

22 мая 2017 года в «Стеклянном» зале пресс-центра ММПЦ МИА «Россия сегодня» (РИА Новости) (Москва, Зубовский б-р, д. 4) прошел экспертный круглый стол на тему: «Деревянный дом в мегаполисе: перспективы современных технологий домостроения».

Общий запас древесины в России составляет около 82 млрд куб.м, что выше четверти мировых запасов. Ежегодный прирост леса – более 800 млн куб.м, а установленная расчетная лесосека, то есть количество леса, которое может быть вырублено без ущерба экологии - 538,4 млн куб.м. При этом в деревянном домостроении наша страна катастрофически отстает от соседей. Например, в Северной Америке и Скандинавских странах на 1 кв.м построенного жилья приходится 0,6—0,7 куб.м деревянных материалов, в России же этот показатель только 0,05 куб.м.

Устаревшая нормативно-правовая база (особенно в разделе противопожарной безопасности) – один из камней преткновения на пути развития в сфере деревообработки и деревянного домостроения. По действующим российским нормам можно строить максимум трехэтажные деревянные здания.

В Финляндии пересмотр государственных стандартов послужил толчком к стремительному развитию многоэтажного строительства из дерева. В 33-х регионах страны сейчас действует программа «Деревянный город», предусматривающая создание жилых зон под деревянную застройку домами различных конструкций – от индивидуальных коттеджей до многоквартирных 5-6 этажных домов.

Расширение возможностей применения деревянных конструкций позволит задействовать значительный лесной ресурс страны и обеспечить мультипликативный экономический эффект в смежных отраслях: производстве строительных материалов, энергетике, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве потребительских товаров.

В экспертном круглом столе приняли участие:

- Евтухов Виктор Леонидович, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской;

- Панитков Олег Игоревич, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения (АДД);

- Руденко Дмитрий Викторович, вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group.

В своем вступительном слове В.Л. Евтухов коснулся вопроса разработанной «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года» и перспектив развития деревянного домостроения.

По словам О.И. Паниткова, более всего развитию деревянного домостроения в России мешает отсутствие «длинных денег» - доступных кредитов и нормативной базы для функционирования отрасли. В результате, добавил он, рынок уходит в тень, и для конечного потребителя дом обходится в разы дороже.

«Деревянное домостроение – это достаточно серьезный бизнес в России. Объем рынка деревянного домостроения в РФ составляет примерно полтриллиона рублей в год, - заявил О.И. Панитков, - При этом в США этот рынок составляет 3-5% ВВП. Представляете, какой объем кроется в этой технологии! Мы надеемся, что деревянное домостроение станет значимым драйвером экономики страны, и мы обеспечим людей действительно здоровым, комфортным и доступным жильем».

«АФК «Система», в которую входит Segezha Group, намерена инвестировать в создание в России производства глубокой переработки древесины для производства среднеэтажных и высокоэтажных современных домов, как в Европе. В ближайшее время будет принято решение о строительстве завода по производству CLT-панелей. Пока мы рассматриваем площадку в Вологодской области. Конкретно - на Сокольском деревообрабатывающем заводе. Инвестиции могут составить около €10-15 млн», - сообщил Д.В. Руденко.

В течение двух месяцев Segezha Group представит проект первого в Москве деревянного многоэтажного жилого комплекса. «Сейчас над проектом работает архитектор Тотан Кузенбаев. Возможно, уже через месяц-два мы сможем представить визуализированный проект, который будет включать в себя жилой квартал, школу и магазин. Мы хотим поместить этот квартал в район «Москва-Сити», чтобы посмотреть, как он будет выглядеть на фоне стекла и бетона», - пояснил Д.В.Руденко.

Он добавил, что, когда проект будет готов, архитекторы покажут его представителям столичной мэрии. «Это будет первый девелоперский проект в современной истории России, связанный с деревянным домостроением», - отметил он. Речь идет о строительстве многоэтажных жилых домов из так называемых «CLT-панелей», которые состоят из перекрестно склеенных массивов дерева, сохраняющих экологичность и другие преимущества материала. Такой дом, утверждают в компании, можно построить в два раза быстрее, чем аналогичное здание из железобетонных панелей.

«Зарубежный опыт показывает, что эти панели фактически не горят, при этом у нас были вопросы по дальнейшему восстановлению после пожара, и оказалось, что эти панели можно просто отшлифовать или даже заменить без особых конструкционных проблем», - добавил Д.В. Руденко. Он отметил, что специалисты Segezha Group уже создали первую отечественную CLT-панель, и в будущем компания планирует построить предприятие по их производству.

Выступление экспертов вызвали большой интерес у журналистов.





