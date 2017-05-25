С.И.Левкин о ключевых аспектах программы реновации

23 мая 2017 года в здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36) прошла пресс-конференция руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы С.И. Лёвкина на тему: «Ключевые аспекты программы реновации».

Пресс-конференция началась вступительным словом руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Ивановича Лёвкина: «Сегодня тема реновации – одна из ключевых тем, которые обсуждаются на самых разных площадках, на разных уровнях. Где-то есть вопросы непонимания, поэтому, с точки зрения градостроительных аспектов, я постараюсь остановиться на таких мелких подробностях, которые не успевают в своих интервью освещать мои коллеги и эксперты.

Во-первых, почему программа реновации появилась именно сейчас как проект, предложенный Сергеем Семеновичем – мэром Москвы и поддержанный на федеральном уровне. За последние годы накопилась масса обращений граждан, более 250 тысяч, которые поступали в аппарат Правительства, которые задавались вопросом: почему жилье не включается в реновацию подобно тому, как идет программа по сносимым сериям. Именно из-за такой критической массы обращений мы вынуждены были сделать какие-то шаги.

Второе: на фоне этих обращений муниципальные депутаты различных муниципалитетов предпринимали действия в этом направлении. Далее Общественная палата и Московская городская Дума тоже подержала эту программу. И, конечно, реализуемая программа капремонта высветила проблемы технические, в связи с которыми ремонтировать эти дома уже не целесообразно.

Те самые пятиэтажки первого периода индустриального градостроения – это конец пятидесятых - начало семидесятых годов, когда была построена основная масса этих домов: блочных, кирпичных, панельных. Это те самые квартиры, зайдя в которые Департамент столкнулся с конкретикой: во многих домах отопление вмонтировано в наружные панели, и чтобы отремонтировать трубы, необходимо из панелей их вытащить, смонтировать новые приборы, что уже ухудшало комфорт маленькой кухни, а к тому же нарушало конструктив самого здания. Стояки водопровода и канализации в санузлах были вмонтированы в стены между двух квартир, то есть, нужно разобрать стены на какой-то период, вынести оттуда эти стояки, опять же, уменьшив ванную. Кроме того, многие дома не имеют подвалов, технических этажей, соответственно, на первых этажах все разводки водопровода и канализации проходили в полах, а это надо разбирать полы, стены и так далее. Это серьезные, на самом деле, технические проблемы, которые были доложены Департаментом капремонта, и все это в совокупности – посыл от жителей депутатам.

Плюс, мы завершаем в ближайшие два года программу сноса домов первого периода, известную вам. На сегодняшний день у нас остался 61 дом из 1 722, которые существовали на момент начала программы в 1998 году. То есть, практически программа предыдущая реализовывается уже 18 лет вместе со всеми нюансами законодательными, которые не позволили реализовать ее в короткий срок. И еще один аспект: по данным МосгорБТИ и жилищной инспекции расчетный износ домов, о которых идет речь, и которые предполагается включить в программу, составляет от 40 до 60%. И по нормативам износ в ближайшие 20 лет может достичь критического, в размере 70% и больше, а это уже обязывает нас признать дом аварийным. Реализовать программу с тем количеством домов, которые мы оценили, как новый фонд для программы – около 8 000 - в короткие сроки не представляется возможным. Если приступить к реализации в ближайшее время, то в означенные 15-20 лет большой объем жилья одновременно перейдет в разряд аварийного. Тогда, по законам РФ, переселение будет осуществляться совсем по другим правилам, отличным от тех, которые сегодня предлагаются Правительством Москвы и заложены в проект федерального закона по реновации в Москве.

Наверное, можно сегодня с большими затратами и неудобствами для жильцов провести капремонт, но это не приведет к какому-то качественному улучшению жизни людей в этих квартирах. Они останутся в тех же квартирах, в тех же домах, будут устранены протекания крыш и стояков, проведено новое отопление. Все остальное никак не меняется. При этом будут потрачены деньги, в том числе деньги населения, бюджетные деньги, а в итоге через те же 15-20 лет эти дома перейдут в другой фонд. Поэтому решение было принято о разработке новой программы, поддержано и сегодня идет очень активная работа с гражданами, идет голосование, идет работа чиновников разного уровня по разъяснению, по ответам на вопросы, которые задают граждане, и безусловно, ключевой аспект этой программы не градостроительный, а социальный, общественный. Эта программа должна быть одобрена жителями. Мы предложили на основе обращений жителей, но без решения жителей конкретных домов программа по отдельно взятому дому не будет реализовываться. Это главное, что мы хотим сказать с точки зрения будущего программы.

Параллельно с формированием предварительного адресного перечня, ключевой вопрос, который задают жители – где будет та стартовая площадка или первый дом, в который поедут первые расселяемые и сносимые дома, и мы совместно со всеми комплексами Москвы проработали возможные земельные участки для размещения стартовых домов. И мы четко и твердо видим, что на сегодняшний день для каждой компактно расположенной группы домов в кварталах и районах Москвы мы имеем стартовый земельный участок, куда в дальнейшем, по волне, начинать переселять граждан. Эти стартовые площадки префектуры предлагают в обсуждениях с жителями, показывают конкретные места, где находятся эти площадки. Они не свободны. Они требуют дальнейшей проработки после голосования с точки зрения наличия обременений, но на них возможно строить стартовые дома, и они находятся вблизи группы домов, которые включены в голосование.

Еще один важный момент, я хочу обратить на него внимание. Не только сейчас, но постоянно мы будем взаимодействовать с жителями сносимых домов. Этот контакт будет выстроен в градостроительном цикле развития территорий. Это ключевая составляющая будущего проекта».