В Симферополе прошли выставки «СтройКрым» и «Энергосбережение»

18-20 мая 2017г., Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 115, ДКП

Организатор: ООО РВК «Доминанта».

С 18 по 20 мая 2017 года в Симферополе, в Доме Культуры Профсоюзов состоялись специализированная строительная выставка «СтройКрым» и выставка энергосберегающих технологий «Энергосбережение». Данная выставка собрала со всех уголков нашей большой страны представителей разных направлений, как в строительном секторе, так и в сфере энергосбережения и по праву считается ведущим событием строительной отрасли Крыма.

Цель проведения выставки – продвижение на рынок Республики Крым новых строительных материалов и энерготехнологий, поддержка отечественных производителей, помощь в налаживании межрегиональных связей, обмен опытом.

Участниками выставки стали свыше 50 компаний из Российской Федерации, Севастополя, Республики Крым и Республики Беларусь.

В церемонии официального открытия приняли участие:

- Акопян Овсеп Акопович, Генеральный директор Рекламно-Выставочной компании «Доминанта», организатор специализированной выставки «СтройКрым. Энергосбережение 2017»;

- Шойму Николай Иванович, Генеральный директор Ассоциации «Проектировщики Крыма» и Ассоциации «Строители Крыма»;

- Ладыка Валерий Николаевич, Заместитель директора Строительства и кадастрового учета;

- Попов Александр Иванович, Директор Департамента дополнительного образования Союза Торгово-Промышленной Палаты Крыма;

- Иванов Виталий Валерьевич, представитель издательства «КОМПОЗИТ ХХI ВЕК», г.Москва.

В рамках выставки после официального открытия, состоялся круглый стол с официальными лицами и представителями компаний, участвовавших в выставке, где экспоненты обсудили со спикерами круглого стола все вопросы и представили продукцию своих компаний.