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Среда, 24 Май 2017 12:31

ИД «Строительная Орбита» принял участие в выставке «Строительство – 2017»

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23 мая в областном Демонстрационно-выставочном центре открылась профильная выставка современных строительных технологий и материалов  «Строительство – 2017». Организатор мероприятия – Торгово-промышленная палата Калужской области при поддержке региональных  министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства,  природных  ресурсов и экологии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора  Геннадий Новосельцев, председатель Законодательного Собрания области Виктор  Бабурин, городской голова Калуги Константин Горобцов, глава местного самоуправления г. Калуги - председатель Городской Думы Калуги Александр Иванов, заместитель министра строительства и  жилищно-коммунального хозяйства области Руслан Маилов.

Приветствуя участников экспозиции, заместитель губернатора Геннадий Новосельцев отметил необходимость систематизации данных о строительных компаниях, осуществляющих деятельность на территории области. «Строительная отрасль всегда является локомотивом экономики. В ее сферу деятельности входит большое число смежных направлений. Поэтому для  дальнейшего эффективного и результативного её развития очень важно сформировать базу данных строительных компаний, которые работаю на территории области», - подчеркнул он.

Говоря об одном из главных достижений строительной отрасли области за последние годы, глава регионального парламента Виктор Бабурин акцентировал внимание на выполнении планов жилищного строительства, реализуемых в рамках стратегических инициатив Президента России Владимира Путина по обеспечению граждан доступным жильем. «За последние три года в области введено в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья. Такого показателя мы не достигали никогда, даже в советские времена», - сказал он.

Организаторы «Строительства – 2017» выразили надежду на плодотворную работу выставки. В рамках экспозиции в течение двух дней пройдут заседания круглых столов, семинары, состоятся презентации различных проектов, запланированы экскурсии на предприятия региона.

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Опубликовано в Новости индустрии
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