23 мая 2017 года в здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36) открылись Всероссийская конференция и выставка «Оборудование и технологии капитального ремонта зданий».

Цель конференции и выставки - обсуждение организационных и правовых вопросов, демонстрация оборудования и инновационных технологий капитального ремонта зданий.

Модератором пленарного заседания выступил председатель Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной Палаты города Москвы Александр Михайлович Козлов.

В своем вступительном слове он отметил: «От проблем, от несовершенств законодательства мы уже переходим на новый уровень - на обсуждение инновационных материалов. Собственники жилья ждут от капитального ремонта новых качественных изменений. Я думаю, что сегодняшняя конференция позволит выработать предложения по совершенствованию законодательства, сформирует базу лучших практик, которая должна тиражироваться во всех регионах страны».

Заседание открылось докладом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павла Рюриковича Качкаева: «В этом году в нашей стране начинает действовать приоритетный национальный проект «ЖКХ – городская среда», одним из направлений которого является обеспечение качества жилого фонда.

Сегодня в регионах в программу капитального ремонта включено более миллиона домов. Это 2,2 млрд кв.м. Практически каждый многоквартирный дом участвует в программе капитального ремонта. За 2014 год было отремонтировано свыше 36 млн кв.м жилья, собираемость взносов составила порядка 67%. В 2015 году объем отремонтированного жилья составил 66 млн кв.м. В 2015 году было отремонтировано более 135 млн кв.м. В целом на программу капитального ремонта было собрано порядка 100 млрд руб.».

Далее слово было предоставлено депутату Московской городской Думы, председателю комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степану Владимировичу Орлову: «В Москве в программу капитального ремонта вошло порядка 32 тыс домов. Программа рассчитана на тридцать лет.

Мы должны по максимуму использовать материалы и оборудование, которые производятся отечественными предприятиями. Я, как депутат Москвы, безусловно заинтересован, чтобы в московской программе капитального ремонта в первую очередь использовалось оборудование московского производства. Это ни в коем случае не отменяет конкурентности процедур, но, безусловно, мы должны продвигать продукцию московских предприятий, в том числе и на рынок капитального ремонта.

Этот год объявлен годом экологии. Очень важно использование зеленых технологий. Еще одна важная задача – применение энергоэффективных технологий. После капитального ремонта дом должен потреблять меньше тепла, а жители меньше платить.

Тема конференции очень важная, очень актуальная. Я надеюсь, что результаты конференции найдут свое воплощение в реальных делах».

В рамках программы первого дня работы конференции состоялись мероприятия:

-Круглый стол по теме: Механизм государственной поддержки энергоэффективного капремонта для стимулирования повышения энергетической эффективности жилищного фонда.

- Секционное заседание: Безопасные и качественные системы отопления для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов.

- Секционное заседание: Теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы.

- Секционное заседание: Актуальные вопросы реализации региональных программ капитального ремонта МКД.

- Круглый стол: Окна для капитального ремонта.

Одновременно с конференцией в фойе разместилась выставочная экспозиция.

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ на выставке представит свою экспозицию. Участники и гости Всероссийской выставки и конференции смогут сыграть в обучающую онлайн-игру «ЖЭКА», разработанную госкорпорацией. Данная игра позволяет в увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

24 мая 2017 года конференция и выставка продолжат свою работу.

В рамках конференции состоятся:

- Заседание по теме: Учет и регулирование расхода тепловой энергии и горячей воды. Индивидуальные тепловые пункты.

- Заседание по теме: Вентиляционные системы.