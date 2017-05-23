26 мая пройдет конференция «Развитие института строительной экспертизы»

26 мая пройдет I Международная конференция «Развитие института строительной экспертизы».

В работе конференции примут участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, руководители и представители организаций государственной экспертизы России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Участники конференции обсудят развитие и модернизацию института строительной экспертизы стран-участниц Евразийского экономического союза, внедрение современных технологий в работу экспертных организаций, изменения структуры экспертных органов и предмета экспертизы, особенности нормативно-правового регулирования, условия формирования статуса и профессиональную этику эксперта, стандартизацию и контроль экспертной деятельности, а также другие вопросы.

В конференции примут участие генеральный директор РГП «Госэкспертиза» Републики Казахстан Тимур Карагойшин, генеральный директор РУП «Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь Виктор Петруша, генеральный директор НИЦ «Строительство» Александр Кузьмин, руководитель ГАУ «Мосгосэкспертиза» Владимир Денисов, начальник ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Дмитрий Михеев, директор по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров и другие.

Организатор конференции – Главгосэкспертиза России. Предложение Главгосэкспертизы России по проведению рабочей встречи представителей экспертных организаций стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, было принято на Межгосударственном совещании стран-членов ЕАЭС в октябре 2016 года.

По результатам проведения конференции планируется выработать подходы по дальнейшему взаимодействию и обмену опытом организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях стран-участниц Евразийского экономического союза.

Начало регистрации – 09.00.

Начало конференции – 10.00.

Место проведения: Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, подъезд № 7, 4 этаж, зал «Ладога».

Аккредитация представителей СМИ проводится:

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