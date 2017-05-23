Андрей Климов об инвестиционных проектах Комсомольска-на-Амуре

Недавно в рамках презентационных мероприятий Дальневосточного региона в ТПП РФ глава города Комсомольска – на - Амуре Андрей Климов сделал презентацию промышленной и инженерной столицы края. Он подчеркнул, что в Послании Федеральному Собранию в 2016 году Президент РФ В.В.Путин сказал: «Еще одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать город Комсомольск-на-Амуре», тем самым был дан импульс развитию всех сторон деятельности региона.

Глава города в своей презентации рассказал об экономическом, промышленном, инвестиционном и туристическом потенциалах, о крупных инвестиционных проектах, о кластерном развитии Комсомольска-на-Амуре, о создании современной бизнес-инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, ТОСЭР) и долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития города.