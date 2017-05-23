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Вторник, 23 Май 2017 19:42

Андрей Климов об инвестиционных проектах Комсомольска-на-Амуре

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Недавно в рамках презентационных мероприятий  Дальневосточного региона в ТПП РФ глава города Комсомольска – на - Амуре Андрей  Климов сделал презентацию  промышленной и инженерной столицы края. Он подчеркнул, что в Послании  Федеральному Собранию в 2016 году Президент РФ В.В.Путин сказал: «Еще  одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать город Комсомольск-на-Амуре», тем самым был дан  импульс развитию всех сторон деятельности региона.   

Глава города в своей презентации рассказал об экономическом, промышленном, инвестиционном  и туристическом потенциалах, о крупных инвестиционных проектах, о кластерном развитии  Комсомольска-на-Амуре, о создании современной бизнес-инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, ТОСЭР) и долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития города.

Прочитано 33 раз Последнее изменение Вторник, 23 Май 2017 19:46
Опубликовано в Новости индустрии
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