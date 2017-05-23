В. Л. Евтухов о развитии деревянного домостроения в стране

«Деревянное домостроение – продукт с высокой добавленной стоимостью, - сказал в своем выступлении на круглом столе В.Л. Евтухов, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.- Одно дело заготавливать пиловочник, а другое дело производить продукт с высокой добавленной стоимостью, то – на что сегодня направлена политика нашего государства».В своем вступительном слове В.Л. Евтухов сообщил: «В Министерстве разработана «Стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года», сейчас идет ее защита, и в ближайшее время мы должны ее принять. Направление деревянного домостроения там занимает очень важную роль, потому что лес – возобновляемый ресурс, и мы должны его использовать надлежащим образом.»

Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение – одна из самых экологичных и дешевых технологий строительства домов. В странах Северной Америки, Скандинавии, некоторых странах Европы и Японии достаточно высока доля деревянного домостроения. Так в США, Финляндии, Канаде доля деревянных домов в общем объеме малоэтажного строительства составляет более 80%. В Японии этот показатель составляет 45%. В России в структуре малоэтажного домостроения по конструкции стен на дерево приходится около 25% от общего объема жилья в кв.м. При этом в общей доле строительства применение продукции деревянного домостроения составляет небольшую величину - всего 12%».

При участии экспертов Ассоциации деревянного домостроения разработаны предложения по актуализации нормативной базы. В частности, в планы этого года входит разработка и внесение изменений в российские нормы проектирования, предусматривающих строительство зданий из деревянных конструкций более трех этажей. До конца этого года будут пересмотрены пожарные нормативы в отношении строительства зданий с применением дерева. Совместно с Минстроем России в реестр типовых проектов включат те, что возводятся с использованием современных деревянных конструкций. Также обсуждается механизм льготной ипотеки на деревянные дома заводского типа.

Минпромторг так же внес предложение по определению квот на использование продукции деревянного домостроения. «Мы сейчас подготовили изменения в постановление Правительства, которое регулирует предоставление субсидий в рамках региональных социальных программ по строительству объектов. Мы бы хотели установить некую квоту, например, в размере до 30% при строительстве социальных объектов, чтобы использовать деревянные конструкции», - сообщил замминистра.



Справочно: В пресс-центре ММПЦ МИА «Россия сегодня» (РИА Новости) (Москва, Зубовский б-р, д. 4) прошел экспертный круглый стол на тему: «Деревянный дом в мегаполисе: перспективы современных технологий домостроения».