Калужская и Рязанская области заключили соглашение о сотрудничестве

22 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов.

По окончании церемонии они ответили на вопросы журналистов.

«Поле деятельности для развития двусторонних связей – богатое. В ближайшее время мы намерены обменяться бизнес-миссиями», - заметил Анатолий Артамонов. По его словам, есть перспективы сотрудничества по разным направлениям. В частности, в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме.

Николай Любимов при этом заметил, что в настоящее время уже налажены деловые контакты между калужскими и рязанскими промышленными предприятиями. Отвечая на вопрос о том, что из практики работы в Калужской области он позаимствовал на новом рабочем месте, Николай Любимов отметил: «Та школа, которую я прошел здесь под руководством Анатолия Дмитриевича Артамонова – лучшая школа. Она позволяет мне ориентировать команду, которая работает в Рязанской области, на конкретные шаги, связанные с привлечением инвестиций».

В период летних каникул в рамках подписанного соглашения между Калужской и Рязанской областями начнется обмен туристическими группами школьников.

Пресс-служба Правительства Калужской области