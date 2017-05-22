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Понедельник, 22 Май 2017 19:38

Калужская и Рязанская области заключили соглашение о сотрудничестве

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22 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов.

По окончании церемонии они ответили на вопросы журналистов.  

«Поле деятельности для развития двусторонних связей – богатое. В ближайшее время мы намерены обменяться бизнес-миссиями», - заметил Анатолий Артамонов. По его словам, есть перспективы сотрудничества по разным направлениям. В частности, в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме.

Николай Любимов при этом заметил, что в настоящее время уже налажены деловые контакты между калужскими и рязанскими промышленными предприятиями. Отвечая на вопрос о том, что из практики работы в Калужской области он позаимствовал на новом рабочем месте, Николай Любимов  отметил: «Та школа, которую я прошел здесь под руководством Анатолия Дмитриевича Артамонова – лучшая школа. Она позволяет мне ориентировать команду, которая работает в Рязанской области, на конкретные шаги, связанные с привлечением инвестиций».

 В период летних каникул в рамках подписанного соглашения между Калужской и Рязанской областями начнется обмен туристическими группами школьников.

 

 

Пресс-служба Правительства Калужской области

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Опубликовано в Новости индустрии
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