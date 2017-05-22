Юбилей МосгорБТИ: 90 лет в ногу со временем

21 мая ГБУ МосгорБТИ исполнилось 90 лет. Именно в этот день в 1927 году Экономическим совещанием при Совете народных комиссаров РСФСР было принято постановление «Об утверждении Положения по инвентаризации имущества местных Советов». В те времена инвентаризации подлежали не только земельные участки и строения, но и орудия труда, рабочий скот и даже мебель.

В 21 веке органы технической инвентаризации орудия труда, разумеется, уже не учитывают. Сегодня МосгорБТИ – крупнейшая организация московского региона, оказывающая услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости, предоставлению учетно-технической документации. Кроме этого учреждение осуществляет кадастровые, геодезические, проектные работы на объекты, расположенные на территории города Москвы и Московской области, проводит коммерческую оценку недвижимого имущества и многое другое. Услуги предоставляются всем заинтересованным лицам: гражданам, юридическим лицам и, конечно, органам государственной власти.

«Стремительный прогресс и диктуемые им перемены стали реалиями нашей жизни. И мы, сотрудники МосгорБТИ стараемся соответствовать этой глобальной тенденции – работать на опережение, расширяя перечень услуг и внедряя новые, более удобные инструменты. В первую очередь, мы продолжаем развивать электронные сервисы, что актуально как при работе с гражданами, так и с юридическими лицами. У заказчика должен быть выбор: лично посетить наш офис или оформить заявку онлайн», - считает генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин.

Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является ведение Адресного реестра объектов недвижимости города Москвы. В данный момент полномочия по присвоению и аннулированию адресов находятся в компетенции Департамента городского имущества города Москвы (ДГИ). Для выполнения технической части работы ДГИ привлекло к сотрудничеству ГБУ МосгорБТИ. МосгорБТИ выполняет функции оператора реестра: принимает заявления граждан, готовит пакет документов, передает в Департамент, вносит данные в электронную базу, выдает документы заявителю. Данное направление деятельности весьма масштабно и перспективно, особенно на присоединенных к Москве территориях. В настоящий момент это одна из самых популярных услуг, предоставляемых на портале Мэра Москвы, к тому же оказывается она абсолютно бесплатно.

Главное предназначение МосгорБТИ - сбор и хранение сведений технического учета, поддержание этой информации в актуальном состоянии. Архив МосгорБТИ – настоящий кладезь данных о площадях, годах постройки, материалах строительства, этажности, коммуникациях и так далее.

«На сегодняшний день в МосгорБТИ учтено 41 890 жилых строений общей площадью жилой части 224 754,2 тыс.кв.м. и 75 717 нежилых строений общей площадью 182 908,6 тыс.кв.м., в данный список не входит информация о нескольких сотнях тысяч объектов, переданная нам другими органами технической инвентаризации на хранение в рамках реализации положений ФЗ-221 «О государственном кадастре недвижимости», - сообщил руководитель МосгорБТИ Владимир Панин.

Столь масштабную и важную работу для большого мегаполиса невозможно осуществить без штата высококвалифицированных специалистов. В МосгорБТИ работают более 600 сотрудников, все они имеют профильное образование и большой стаж работы. «В штате нашей организации на данный момент более 120 человек имеют аттестат кадастрового инженера. Наряду с технической инвентаризацией межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет объектов, сопровождение сделок с регистрацией прав в ЕГРН являются для нас приоритетными направлениями деятельности, тем более в условиях изменившихся границ Москвы, а именно присоединенных к столице территорий. При этом мы не ограничиваемся только ареалом города. Закон не предусматривает территориальной привязки в работе кадастрового инженера, так что мы вполне можем оказывать свои услуги и в Подмосковье», - разъяснил Владимир Панин.

Кроме того, в бюро трудится много молодежи, средний возраст сотрудников – 35 лет. Впрочем, есть в БТИ и те, кто проработал здесь всю жизнь, и в чьей трудовой книжке лишь одна запись – о приеме на работу. Так уж повелось с первых дней создания организации, что среди сотрудников преобладают женщины. В настоящее время, около 70% работников – представительницы прекрасного пола.

Постоянное расширение услуг и современный подход к решению задач, поставленных городом, горожанами, юридическими лицами являются ключом к успеху в работе МосгорБТИ. Конкурентное преимущество бюро – в экономии времени и средств клиента за счет оказания комплексной услуги, и, конечно, в гарантии высокого качества выполняемых работ.