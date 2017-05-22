Прошли слушания по проблеме реновации жилого фонда города Москвы

19 мая 2017 года в Общественной палате РФ прошли общественные слушания по проблеме реновации жилого фонда города Москвы. Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.

Пятиэтажные жилые дома первого периода индустриального домостроения строились в Москве с 1957 по 1975 год. Кроме того, в городе имеются пятиэтажки, построенные в более раннее время, либо дома высотой два - четыре этажа, технические характеристики которых аналогичны этим пятиэтажкам. Большинство подобных домов было рассчитано на эксплуатацию в течение 25–50 лет. Эти сроки истекли либо истекут в ближайшие годы.

Начиная с 1988 года Правительство Москвы реализует программу расселения и сноса пятиэтажек так называемых сносимых серий. В рамках этой программы новые квартиры получили свыше 160 тысяч московских семей. Вместе с тем в Москве остается еще много пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения, ранее отнесенных к так называемым «несносимым» сериям. Однако, как показали технические обследования, значительная часть этих домов также находится в неудовлетворительном состоянии. Условия проживания жителей не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта.

Новый этап программы расселения пятиэтажек (программа реновации) призван обновить жилищный фонд Москвы, не дожидаясь, пока пятиэтажки окончательно превратятся в аварийное жилье. Благодаря программе реновации москвичи, проживающие в ветхих пятиэтажках, будут обеспечены современными благоустроенными квартирами.

О готовящейся программе сноса жилых домов первого периода индустриального домостроения мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин объявил на встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 21 февраля 2017 года. Это самый масштабный проект С.С. Собянина за время руководства городом. Порядка 4,5 тысяч домов вошли в список для открытого голосования москвичей «за» либо «против» включения в программу реновации. Голосование продлится по 15 июня.

Цель реновации не допустить превращения пятиэтажных домов в аварийное, непригодное для жизни жилье.

Реновация представляет собой снос ветхих пятиэтажек и переселение жителей в современные дома.

В рамках программы реновации жители сносимых пятиэтажек бесплатно получат равнозначные благоустроенные квартиры в новых домах в районе проживания.

Законопроект, предполагающий снос московских пятиэтажек и переселение их жителей, вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас документ прошел первое чтение в Госдуме, на июль запланировано рассмотрение во втором чтении. С изначальной программой реновации оказались согласны не все жители пятиэтажек.

По словам модератора общественных слушаний, председателя Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игоря Леонидовича Шпектора, важно учесть мнение каждого жителя пятиэтажек, попавших в программу реновации.

«Главная тема, которую мы сегодня обсуждаем – нарушение конституционных прав, которые могут возникнуть при переселении. Мы понимаем, что Москва – это столица, и у нее есть особый регламент, но, тем не менее, целый ряд вопросов поставленных в законе требует доработки.

Мы должны принять такую резолюцию, которая поможет внести коррективы в закон. Желающих выступит много, записалось сорок человек, все не смогут выступить, но мы соберем все мнения и после этого направим их С.С. Собянину. Если, по каким -то причинам Правительство Москвы не прислушается к мнению Общественной палаты, то, конечно, я направлю документы Президенту Российской Федерации», - сообщил журналистам И.Л. Шпектор перед началом заседания.

Открывая дискуссию, он пояснил, что Общественная палата РФ не случайно держала паузу перед широким обсуждением законопроекта о реновации: «Я считал, что сначала этот закон должен пройти через умы жителей Москвы».

По его мнению, снос пятиэтажки должен происходить только в том случае, если с этим согласны большинство жителей конкретного дома. Тех, кто выступает против сноса, «их надо заинтересовать материально, либо гарантией социальных услуг, которые люди будут получать в дальнейшем». Он убежден, что в случае выплаты компенсации должны соответствовать рыночной стоимости жилья, чтобы у людей появилась возможность купить новую квартиру там, где они захотят. «На сегодня главный вопрос – как уговорить народ переселяться. Раздрай происходит по той причине, что никто не знает, где будут строиться новые дома», - пояснил И.Л. Шпектор.

Об изменениях в законопроект сообщил председатель Комитета ГД РФ по финансовому рынку Николай Николаевич Гончар. Он подчеркнул, что для принятия решения о вхождение в программу реновации требуется решение двух третей плюс один голос собственников, а для выхода из программ достаточно решения простого большинства. Субъект принятия решения – дом. В законе не содержится никаких норм о «шаговой доступности» переселения, но переселение будет проводиться преимущественно в том квартале, где находится сносимый дом, и обязательно в границах административного района.

Также было сообщено, что на базе Общественной палаты Москвы создан штаб по общественному контролю за реализацией программы реновации жилого фонда, а в управах открылись методические кабинеты. Первоочередной задачей штаба будет обеспечение прозрачности и чистоты голосования по включению пятиэтажных жилых домов в проект программы реновации.

Отвечая на высказывания экспертов о необходимости отмены данного законопроекта, И.Л. Шпектор подчеркнул: «Понятие «отменять» слишком категорично. А вот понятие «переработать» более логично, потому что есть жители, которые не хотят, чтобы его отменяли, надо считаться и с ними. Переработать, внести коррективы надо. Но слово «отменить» - значит пойти на то, чтобы ухудшить условия жизни для кого-то, кто мечтает о переселении».

По итогам слушаний будет составлена резолюция, которая будет направлена в Государственную думу, Совет Федерации, Правительство Москвы.