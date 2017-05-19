Заканчивается сбор заявок на премию «ЭКО_ТЕКТОНИКА»

22 мая заканчивается прием заявок на соискание главной национальной премии в области зелёной архитектуры и строительства «ЭКО_ТЕКТОНИКА»!

Успейте принять участие!

Два года назад в России успешно стартовала главная национальная премия в области экологической архитектуры и строительства. Появление такого конкурса с нетерпением ожидало все передовое профессиональное сообщество. Ведь экологическая архитектура и строительство – не мода, не тренд, а новый этап развития архитектурно-строительной отрасли. И только компетенции в этой сфере помогут профессионалам сохранить свою конкурентоспособность в новых условиях.

Приглашаем вас принять участие в премии! И доказать свои уникальные компетенции!

Сбор заявок заканчивается 22 мая. Успейте принять участие и получить общественное признание и интересные призы!

Условия участия в конкурсе смотрите здесь - http://green-city.su/usloviya-uchastiya/