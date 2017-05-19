Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Заканчивается сбор заявок на премию «ЭКО_ТЕКТОНИКА»
Пятница, 19 Май 2017 20:20

Заканчивается сбор заявок на премию «ЭКО_ТЕКТОНИКА»

green building e9r5r

22 мая заканчивается прием заявок на соискание главной национальной премии в области зелёной архитектуры и строительства «ЭКО_ТЕКТОНИКА»!

 

Успейте принять участие!

 

 Два года назад в России успешно стартовала главная национальная премия в области экологической архитектуры и строительства. Появление такого конкурса с нетерпением ожидало все передовое профессиональное сообщество. Ведь экологическая архитектура и строительство – не мода, не тренд, а новый этап развития архитектурно-строительной отрасли. И только компетенции в этой сфере помогут профессионалам сохранить свою конкурентоспособность в новых условиях.

 

Приглашаем вас принять участие в премии! И доказать свои уникальные компетенции!

 

Сбор заявок заканчивается 22 мая. Успейте принять участие и получить общественное признание и интересные призы!

 

Условия участия в конкурсе смотрите здесь - http://green-city.su/usloviya-uchastiya/ 

 

 

Прочитано 76 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

Энциклопедическое издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты и тоннели России»

Книга-1

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

RSS logo

Logo 179 179

179х179 GKH

 crk

 

179-179navystavke

179х179-16666

 

 

Реклама

Картинка баннер Веспер

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

17.05.2017

Выставка-ярмарка «ДЕРЕВО+ Дом. Коттедж. Дача»

подробно

24.05.2017

Строительный форум "Строительство и благоустройство" 2017

подробно

26.05.2017

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

подробно

01.06.2017

«Архитектура. Стройиндустрия ДВ региона – 2017»

подробно

01.06.2017

Международная научно-практическая конференция «Современные технологии проектирования и строительства аэропортов»

подробно

05.06.2017

Металлоконструкции 2017

подробно

06.06.2017

Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017

подробно

06.06.2017

X Специализированный форум "ПТА. Передовые Технологии Автоматизации - Санкт-Петербург 2017"

подробно

21.06.2017

ЕАПФ Астана 2017

подробно

27.06.2017

Международная выставка «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ»

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 