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Среда, 10 Май 2017 10:37

Проект КОТ «Авангардное» оценили на Network-сессии «Диалоги»: Инвестиции.

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26 апреля 2017 Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей при поддержке Посольства КНР и Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) провел NETWORK-СЕССИЮ «ДИАЛОГИ»: ИНВЕСТИЦИИ. В формате живого диалога российский бизнес, руководство регионов, китайские финансовые институты и компании реального сектора экономики обсудили перспективы совместной реализации инвестиционных проектов. Модераторами выступили ведущий авторской программы «Геоэкономика» телеканала «Россия-24» Александр Кареевский и Первый вице-президент РАСПП Маргарита Федотова.

Мероприятие состоялось при поддержке Посольства КНР в РФ и CCPIT. В качестве официальных партнеров сессии выступили банк «Открытие», Торгово-промышленный банк Китая (ICBC), The Export-Import Bank of China.

С приветственным словом выступили представитель канцелярии торгово-экономического сотрудничества Посольства КНР Хань Тяньянь и заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия - Постоянный представитель при Президенте России Алихан Цечоев. Представитель Посольства КНР отметила, что стабилизация российской экономики позитивно повлияла на восприятие инвестиционного климата РФ китайским бизнесом, что открывает новые возможности для российско-китайского сотрудничества в данной сфере.

В ходе мероприятия Председатель совета директоров группы компаний «Терра-Запад» Артур Балаян представил инвесторам из Китая лучший в России проект комплексной жилой застройки - жилой комплекс «Авангардное» в Калининградской области. Президиум из экспертов РАСПП, ICBC, банка «Открытие», TheExport-ImportBankofChina, CCB, Bank of China и Sinosure оценили перспективы реализации проекта комплексного освоения территории.

Президиум оценил привлекательность концепции проекта и выдвинул предложения по его доработке. По окончании презентации гости мероприятия в неформальной обстановке обсудили возможности совместного сотрудничества. Представитель Bank of China предложил двух потенциальных инвесторов и обозначил шаги, необходимые для успешной реализации совместного проекта.

Проект по строительству жилого комплекса «Авангардное» реализуется в рамках государственно – частного партнёрства. Все дома, которые будут возведены, отличаются современным дизайном фасадов, надежной конструкцией строений, удобной планировкой квартир, собственной инженерной и социальной и инфраструктурой. Кроме того, жилой комплекс «Аванградное» имеет удобное месторасположение, и, в то же время, отдален от загрязненных городов.

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Опубликовано в Новости индустрии
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