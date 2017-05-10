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Среда, 10 Май 2017 06:51

Новые промышленные компьютерные решения от компании «Ниеншанц-Автоматика» увидят посетители Форума «ПТА. Санкт-Петербург 2017»

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06–08 июня в Санкт-Петербурге в 10-й раз состоится Специализированный форум-выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017». В числе участников выставочной экспозиции можно будет увидеть компанию «Ниеншанц-Автоматика», одного из ведущих игроков российского рынка средств автоматизации производства. В этом году она представит новые промышленные компьютерные решения, объединенные под собственной торговой маркой FRONT MAN.

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Промышленные компьютерные решения FRONT MAN обладают гибкой настройкой, готовы работать в экстремальных условиях и проходят обязательное 24-часовое тестирование. Так, промышленные мониторы Front Display имеют прочный алюминиевый корпус, защиту IP-65 по передней панели и способны работать в широком температурном диапазоне.

Промышленные серверы Front Server предназначены для предприятий, где требуется особо высокий уровень надежности и производительности. Они обеспечивают обработку критически важных пользовательских данных в режиме 24/7/365, способны работать в тяжелых условиях эксплуатации и защищены от воздействия вибрации и ударов. Диапазон рабочих температур составляет от -40° C до +60° C, время автономной работы – до 60 минут. Корпус и контроллер источника бесперебойного питания для промышленных компьютеров серии Front Server были разработаны и изготовлены компанией «Ниеншанц-Автоматика» на территории России, что соответствует принципам импортозамещения.

Источник бесперебойного питания Front Power обеспечивает автономную работу системы длительностью до 1 часа (при нагрузке до 100Вт). Устройство может функционировать как автономно, так и совместно с персональным компьютером. При работе с ПК источник позволяет существенно увеличить общую надежность системы за счет контроля работы компьютера.

На выставке можно будет также увидеть интеллектуальные системы и компоненты от компаний JUNG, ПРОСОФТ, ИНСАТ, Embedded Systems, B.E.G., ADLINK, REAL.Electro и др.

Официальную поддержку Форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Союз строительных организаций Ленинградской области, Санкт-Петербургский филиал KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».

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Опубликовано в Новости индустрии
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