Комфортная городская среда. В Подмосковье открылся сезон фонтанов

По поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в Подмосковье активизирована работа муниципальных образований по повышению качества жизни граждан и формированию комфортной среды проживания.

«Помимо работ по благоустройству общественных пространств, парковых зон и мест отдыха граждан, в ряде муниципалитетов начиная с начала мая заработали городские фонтаны, которые являются неотъемлемым элементами уличного декоративного оформления и комфортной городской среды, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Сегодня в Подмосковье активно реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда», анонсированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Фонтаны являются украшением любого населенного пункта и местом коллективного отдыха граждан, для которых сегодня мы и создаем, так называемую «экологию глаза».

В настоящее время в муниципальных образованиях Московской области насчитывается более 700 фонтанов и других водных устройств, часть из них выполнена по современным технологиям и имеет уникальные характеристики.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области