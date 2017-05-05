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Пятница, 05 Май 2017 21:26

Комфортная городская среда. В Подмосковье открылся сезон фонтанов

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По поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в Подмосковье активизирована работа муниципальных образований по повышению качества жизни граждан и формированию комфортной среды проживания.

«Помимо работ по благоустройству общественных пространств, парковых зон и мест отдыха граждан, в ряде муниципалитетов начиная с начала мая заработали городские фонтаны, которые являются неотъемлемым элементами уличного декоративного оформления и комфортной городской среды, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Сегодня в Подмосковье активно реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда», анонсированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Фонтаны являются украшением любого населенного пункта и местом коллективного отдыха граждан, для которых сегодня мы и создаем, так называемую «экологию глаза».

В настоящее время в муниципальных образованиях Московской области насчитывается более 700 фонтанов и других водных устройств, часть из них выполнена по современным технологиям и имеет уникальные характеристики.

 

 

 

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

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Опубликовано в Новости индустрии
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