Минстрой России проработает меры по созданию постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья

Как сообщает пресс-служба ведомства, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации готово досконально изучить и проработать меры по запуску постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда, предложенных специальной рабочей группой. Об этом глава Минстроя России Михаил Мень заявил по итогам совместного заседании Госсовета и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России». Заседание прошло 4 мая под председательством Президента России Владимира Путина.

«Стране нужны постоянно действующие механизмы и принципы расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет разработан Минстроем России к 1 июля 2018 года», - подчеркнул Михаил Мень. Он добавил, что работа Фонда содействия реформирования ЖКХ будет продлена до 1 января 2019 года.

Министр также отметил, что ранее главы регионов взяли на себя обязательства обеспечить расселение аварийных домов в установленные сроки, подписав соответствующие соглашения, поэтому те губернаторы, которые не выполнят взятые на себя обязательства вовремя, должны понимать всю ответственность перед людьми.

По словам министра, уже завершена реализация программ переселения домов в 14 регионах. Подавляющее большинство регионов, по прогнозам, справится с этой задачей в установленные сроки.

«Но, несмотря на все меры, в ряде регионов темп расселения пока не соответствует планам, а порядка 11 из них вызывают опасения и могут не выполнить взятые на себя обязательства в срок», - сообщил во время своего доклада глава Минстроя России. Речь идет о Республике Тыва, Забайкальском, Пермском, Приморском краях, Амурской, Иркутской, Ивановской, Тверской, Тульской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области).