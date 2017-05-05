Вы находитесь здесь:Главная»Новости»Новости индустрии»Минстрой России проработает меры по созданию постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья
Пятница, 05 Май 2017 21:24

Минстрой России проработает меры по созданию постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья

minstroy1111

Как сообщает пресс-служба  ведомства,  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации готово досконально изучить и проработать меры по запуску постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда, предложенных специальной рабочей группой. Об этом глава Минстроя России Михаил Мень заявил по итогам совместного заседании Госсовета и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России». Заседание прошло 4 мая под председательством Президента России Владимира Путина.

«Стране нужны постоянно действующие механизмы и принципы расселения аварийного жилья. Соответствующий законопроект будет разработан Минстроем России к 1 июля 2018 года», - подчеркнул Михаил Мень. Он добавил, что работа Фонда содействия реформирования ЖКХ будет продлена до 1 января 2019 года.

Министр также отметил, что ранее главы регионов взяли на себя обязательства обеспечить расселение аварийных домов в установленные сроки, подписав соответствующие соглашения, поэтому те губернаторы, которые не выполнят взятые на себя обязательства вовремя, должны понимать всю ответственность перед людьми.

По словам министра, уже завершена  реализация программ переселения домов в  14 регионах. Подавляющее большинство регионов, по прогнозам, справится с этой задачей в установленные сроки.

«Но, несмотря на все меры, в ряде регионов темп расселения пока не соответствует планам, а порядка 11 из них вызывают опасения и могут не выполнить взятые на себя обязательства в срок», - сообщил во время своего доклада  глава Минстроя России. Речь идет о Республике Тыва, Забайкальском, Пермском, Приморском краях, Амурской, Иркутской, Ивановской, Тверской, Тульской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области).  

 

Прочитано 5 раз
Опубликовано в Новости индустрии
Теги

Последнее от

Похожие материалы (по тегу)

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
 

Видеоматериалы

Бизнес

Рубрики

 

 

 

С Днём Победы!

vov2

Спецвыпуск к X Съезду РСС

coverrss

 

Дорожное строительство

 № 2/2016

Cover DOR STROY2-2014 1

КАТАЛОГ Выставки-презентации

 

Вакансии

Партнеры

 

179х179 GKH

Logo 179 179

crk

 

 

179-179navystavke

Gg-y-KiN2UdO28f1oIz6be76SczKlYYnGDc-JzxFrBPPoPGq2-00klZjHgJpVl8HAdCZugntyKRJqAsJCUq4xQ

 

 

Реклама

slide 3

250x250

Картинка баннер Веспер

Баннер для ИД Строительная Орбита 2

essan

banner-kls

 

 

 

 

  

 

Ближайшие выставки

11.05.2017

"СТРОЙМАРКЕТ-2017.Энергетика.ЖКХ"

подробно

16.05.2017

подробно

16.05.2017

«Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы»

подробно

17.05.2017

Выставка-ярмарка «ДЕРЕВО+ Дом. Коттедж. Дача»

подробно

17.05.2017

Международный форум «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество»

подробно

17.05.2017

"Строительство. Благоустройство. Интерьер"

подробно

17.05.2017

«СТРОЙ-VOLGA-2017»

подробно

18.05.2017

20-я юбилейная специализированная выставка "СтройКрым. Энергосбережение 2017

подробно

18.05.2017

AstanaBuild

подробно

24.05.2017

Строительный форум "Строительство и благоустройство" 2017

подробно
Посмотреть все события

Форма входа

Подписка

 

 

facebook-Logo

 

Посещение

 