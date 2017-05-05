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Пятница, 05 Май 2017 21:18

Главгосэкспертизой России одобрен проект расширения перегрузочного комплекса для морского порта Керчь

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Открытие «свободного и вольного» порта было обещано  еще Екатериной II поселившимся вблизи крепости Керчь грекам  в 1775 году. Но открылся Керченский порт для вывозной и привозной торговли только в 1882 году уже по указу Александра I. В двадцатом веке был выполнен комплекс работ по расширению мощностей порта и улучшению его характеристик, а после Великой Отечественной войны восстановили поврежденные гидротехнические сооружения, провели траление и углубление каналов и гавани. Через Керченский морской торговый порт экспортные грузы отгружались в тринадцать стран бассейнов Средиземного и Красного морей.

Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры Керченского морского торгового порта направлены на создание условий для погрузки-разгрузки навалочных и генеральных грузов и складских работ для контейнерных грузов.         

По сообщению пресс-службы Главгоскэспертизы России, ведомством  рассмотрен проект первого этапа строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Керченского морского торгового порта.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

      Проект первого этапа реконструкции перегрузочного комплекса порта предусматривает капитальный ремонт двух причалов, удлинение Нового мола и строительство нового грузового причала, дноуглубление рядом с причалами и для создания операционных акваторий. Кроме того, в рамках расширения перегрузочного комплекса будут реконструированы оперативные складские площадки причалов, построены тыловые открытые складские площадки и навес для хранения растаренных грузов, возведены локальные очистные сооружения, площадки для автомобильного транспорта и другие подобъекты. Запланированы работы по увеличению площади и пропускной способности открытых складских площадок комплекса.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает   реализацию комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания.

Финансирование объекта капитального строительства планируется производить за счет средств федерального бюджета.

 

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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