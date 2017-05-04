А.Ю.Русских: Всегда надо помнить о конституционных гарантиях прав граждан

О доработке принятого в первом чтении московского законопроекта «О реновации жилого фонда» рассказал А.Ю. Русских, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по транспорту и строительству, сопредседатель Экспертного совета, на очередном заседании Секции «Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования».

Он отметил, что сегодня геополитические экономические вызовы требуют повсеместного внедрения конкурентных инновационных технологий и продуктов, создания энергосберегающих производств, эффективного управления отраслью. Нужна такая институциональная среда, которая обеспечит уверенное решение задач, поставленных перед нами Президентом РФ. Это, прежде всего, ликвидация ветхого и аварийного жилья, реновация застроенных территорий жилого фонда с целью создания комфортной и безопасной среды жизни и трудовой деятельности наших граждан. На это так же направлен проект формирования комфортной городской среды. При этом всегда надо помнить о конституционных гарантиях прав наших граждан, законодательном закреплении адекватных правовых механизмов для решения экономических и социальных задач, соблюдения баланса интересов всех участников инвестиционно-строительных проектов.

Заседание было посвящено двум основным вопросам: совершенствованию института градорегулирования и правоприменению № 373-ФЗ от 03.07.2016.





В первой части заседания выступили

В.А. Ильичев, вице-президент РААСН, президент Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению( доклад «Проект «Жильё нового поколения для российской семьи»)

Пономарев Илья Вадимович, руководитель Комиссии по вопросам реализации внедрения концепции технологического и ценового аудита Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с докладом «Эффективное управление территориальным развитием»;

Полещук Максим Николаевич, профессор МАРХИ с докладом «Проблема внедрения инновационных решений в градостроительстве и архитектуре как элемент устойчивого развития»;

Мочалов Илья Валерьевич, первый вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Генеральный директор и партнер компании «Илья Мочалов и партнёры», председатель Правления РОО «Московское объединение ландшафтных архитекторов» с докладом «Создание комфортного городского пространства»;

Ишханова Кристина Юрьевна, представитель Фонда единого института развития в жилищной сфере с информацией о деятельности Фонда.

В ходе дискуссии были обсуждены вопросы: существующее положение и проблемы разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования; долгосрочные программы по реализации генеральных планов, документов развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры; нормативная база градостроительного проектирования; правовое регулирование вопросов комплексной застройки и реализации градостроительных решений и Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Во второй части заседания речь шла об основных задачах № 373-ФЗ: создать действующую систему реализации документации по планировке территории на основании документов территориального планирования через правила землепользования и застройки, которые должны:

- соответствовать генеральным планам поселений и городских округов, установленным нормативам градостроительного проектирования;

- обеспечивать условия для устойчивого развития муниципальных образований и сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия;

- содействовать привлечению инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Эксперты высказали обоснованное мнение, что имеются определенные противоречия в принятом законе, которые необходимо снять с учетом практики его применения в субъектах и в муниципальных образованиях. Необходимо обеспечить выпуск требуемых подзаконных правовых актов, регулирующих особенности градостроительного развития территорий на основе предоставленного права осуществлять деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.



Подробнее о прошедшем мероприятии читайте в очередном номере журнала «Строительная Орбита»