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Четверг, 04 Май 2017 15:42

Молодым специалистам Дзержинского района Калужской области помогли решить жилищный вопрос

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4 мая в селе Льва Толстого Дзержинского района 23 семьям, работающим в сельской местности, вручили  свидетельства на получение социальных выплат на строительство и приобретение жилья.

В числе получателей субсидии – 21 работник АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская», на территории которой состоялось торжественное событие. Свидетельства участникам программы устойчивого развития сельских территорий вручил министр сельского хозяйства области Леонид Громов. Общий объем средств, выделенных из федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2017 году на предоставление социальных выплат сельским семьям Дзержинского района, составил 21,1 млн. рублей.

Министр поздравил будущих новоселов, пожелал им профессионального роста, семейного благополучия и проинформировал о дальнейших планах по увеличению объемов финансирования данного направления. Леонид Громов также призвал руководство предприятия и муниципалитета более активно использовать возможности программы, которая предусматривает реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.

 

Пресс-служба Правительства Калужской области

Фото Сергея Лялякина

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Опубликовано в Новости индустрии
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