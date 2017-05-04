Опыт регионов. Особенности экспертизы в условиях Дальнего Востока

Дальневосточный регион – это 36,1% или 6,2 миллионов кв. км территории России. Огромная протяженность, слабые транспортные связи и вечная мерзлота на большей части региона – все эти факторы требуют особого подхода при подготовке проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов капитального строительства на Дальнем Востоке и их государственной экспертизе. Именно такими объектами занимается Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России.

Заместитель начальника отдела комплексной экспертизы Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России Игорь Владимирович Кохан

Сложные инженерно-геологические условия

Природно-климатические условия на большей части территории Дальнего Востока характеризуются как весьма суровые и даже экстремальные. Только на юге Приморского края среднегодовая температура превышает нулевую отметку. Климат на Дальнем Востоке суровый, и топографические и инженерно-геологические условия сложные: для этой территории характерны и вечная мерзлота, и высокая сейсмичность. Поэтому сотрудники Хабаровского филиала должны хорошо разбираться не только в действующем техническом регулировании, но и понимать специфические для Дальневосточного региона условия строительства и последующей эксплуатации объектов. Как следствие – работникам филиала необходимо находиться в тесном сотрудничестве с представителями научной и специализированной сферы: с профессорско-преподавательским составом таких вузов, как Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), специалистами мерзлотной станции центра ИССО ОАО «РЖД» в Тынде и многими другими.

В рамках изучения опыта научной работы университетов производится обмен накопленными знаниями, анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации существующих объектов, изучение зарубежного подхода к работе в аналогичных условиях и к внедрению современных технологий. В особо сложных ситуациях научные работники ДВГУПС, в том числе доктора технических наук, специализирующиеся в грунтоведении и мерзлотоведении, участвуют в работе филилала в качестве внештатных специалистов по объектам железнодорожного транспорта.

Совместная работа помогает достичь необходимых результатов в экспертной оценке документации специализированной сферы и повысить качество выпускаемых заключений. Что, в результате, позволяет обеспечить безопасность строительства и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе и транспортной инфраструктуры, возводимых на особо сложных участках Дальневосточного региона.

Комплексные программы развития Дальнего Востока

Немаловажную роль в формировании структуры объектов Хабаровского филиала играют программы комплексного регионального развития. В 2013 году была принята программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2025 года, в рамках которой планируется произвести реконструкцию основных транспортных артерий региона - Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Сейчас основная нагрузка в экспортных и транзитных перевозках приходится на Транссибирскую магистраль, чья пропускная способность достигает 100 миллионов тонн в год. Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали составляет 12,5 миллионов тонн в год и не имеет резервов пропускной способности на протяжении 280 км пути. Износ основных фондов железнодорожного транспорта составляет 60 процентов. Реконструкция позволит обеспечить трехкратное увеличение грузооборота на этих трассах. В серьезной модернизации нуждается и авиакомплекс, который особенно важен для Дальнего Востока как средство обеспечения дальних магистральных пассажирских перевозок и сообщений в регионах, а в удаленных труднодоступных районах Крайнего Севера и на Курильских островах является безальтернативным видом круглогодичного транспорта. Программа развития региона предусматривает реконструкцию аэродромов, строительство новых автомобильных дорог, развитие магистральных и распределительных сетей, возведение новых энергетических объектов, повышение надежности электроснабжения, устранение «узких мест» в технологических цепочках, развитие электросетевого хозяйства и интеграцию электроэнергетики Дальнего Востока в Единую энергосистему России, не говоря уже о широкомасштабном выходе на электроэнергетические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, на территории Дальнего Востока начат процесс активного развития объектов социального значения – такие, например, как школы и спортивные комплексы. Программа в целях развития экономического потенциала региона предусматривает значительные инвестиции в объекты капитального строительства, проектная документация по которым должна будет пройти государственную экспертизу.

Качественная оценка соответствия проектной документации, разрабатываемой для объектов перспективного развития Дальнего Востока, требованиям действующего законодательства, технических регламентов и иным установленным требованиям под силу только универсальной команде специалистов, свободно ориентирующихся во всех ключевых направлениях градостроительной деятельности. Сравнительно небольшой коллектив Хабаровского филиала состоит из экспертов практически всех основных направлений. Для создания такой универсальной команды филиалу понадобилось более десяти лет. Мы тщательно отбирали претендентов, тестируя их в рамках внештатной работы, обеспечивали новым сотрудникам дополнительное обучение и организовывали своего рода наставничество, закрепляя за ними более опытных специалистов.

Проблемы предоставления проектной документации с выделением этапов строительства

Специфика работы Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России заключается не только в рассмотрении проектов, предусматривающих возведение зданий и сооружений в сложных природных условиях, но и то, что Дальневосточный регион - конечный пункт основных транспортных потоков. В настоящее время в процессе расширения торгово-экономических отношений России с азиатскими странами грузопоток увеличивается, что приводит к расширению существующих и строительству новых транспортных объектов на приграничных территориях. Принятые к реализации проекты характеризуются высоким объемом инвестиций, и это не позволяет осуществлять строительство объектов единым комплексом: инвесторы считают необходимым выделять отдельные этапы строительства. Кроме того, выделение этапов происходит и в том случае, если право собственности на объект принадлежит разным субъектам, что в практике филиала встречается довольно часто.

В чем сложности реализации такого подхода? В большинстве случаев выделение заказчиками этапов строительства производится территориально или по признаку первоочередного финансирования. При этом не выполняется главный принцип строительства, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а именно не обеспечиваются возможность ввода в эксплуатацию и дальнейшая эксплуатация отдельных частей объектов или частей объекта автономно, то есть независимо от строительства иных объектов. Невыполнение этого требования может привести к простою производства, нарушению безопасности эксплуатации объекта, а в рамках реконструкции - и к остановке действующих предприятий.

Выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации № 87 зачастую требует корректировки практически полного комплекта документации или изменения исходных данных. В этом смысле благоприятным для застройщиков стало изменение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которое дает возможность решения о продлении сроков экспертизы в случае, если два этапа были представлены на экспертизу одновременно. Эта новелла позволяет выполнить все требуемые мероприятия для первого этапа, передвинув выполнение следующего этапа на более поздний срок. Подобные решения, конечно, приводят к задержке получения разрешительных документов для осуществления отдельного этапа строительства. Однако потом, при реализации проекта, становится очевидной их правомерность.