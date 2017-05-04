КВЕ и Квартирный вопрос: солнечный Петербург для ветерана войны

В выпуске накануне Дня Победы дизайнеры «Квартирного вопроса» обустроят кухню-гостиную в золотисто-янтарной гамме для ветерана войны, жительницы блокадного Ленинграда.

В малогабаритной квартире героини программы – ветерана войны и блокадницы Ленинграда – переделка коснется кухни, гостиной, коридора и прихожей. Вдохновением проекта стал залитый солнцем Петербург – любимый город героини. Стены нового интерьера украсят акварели с видами города, а золотистые детали напомнят о сиянии куполов его храмов. Обновленный интерьер в теплых солнечных тонах, разбитый на функциональные зоны, позволит хозяйке с комфортом готовить по семейным рецептам, принимать многочисленных гостей за общим столом в мягкой столовой и размещать вещи в удобной системе хранения.

Больше солнечного света и тепла в маленькую квартиру привнесут не только дизайнерские решения, но и новые окна. Старые деревянные мы поменяли на современные, из профиля KBE с монтажной шириной 76 мм. Такие оконные системы отличаются повышенными характеристиками энергоэффективности, а, значит, в доме всегда будет тепло и уютно. Все профили марки KBE выполнены по экологически безопасной рецептуре greenline и не содержат соединений свинца, что подтверждается экомаркировкой «Листок жизни».

Поздравляем всех ветеранов с Днем Победы и желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Производство и монтаж оконных блоков в рамках данного проекта выполнил партнер компании «профайн РУС» – компания «Оконный супермаркет - Панорама».

Увидеть праздничный выпуск программы «Квартирный вопрос», приуроченный ко Дню Победы, вы сможете уже в эту субботу, 6 мая, в 12:00 на телеканале НТВ.

Детали переделки доступны на сайте peredelka.tv.