На ВДНХ ЭКСПО с успехом прошла Международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week - 2017

С 25 по 27 апреля 2017 года в павильоне № 75 ВДНХ состоялась ключевая выставка индустрии лифтового и подъемно-транспортного оборудования Russian Elevator Week. В мероприятии приняли участие 179 компаний из 19 стран мира, которые представили высокотехнологичные новинки в области вертикального транспорта, современные решения по формированию безбарьерной среды для инвалидов, инновационные системы безопасности лифтов и премьерные демонстрации дизайна лифтовых кабин.

В этом году посетителями выставки стали более 5400 человек, среди которых специалисты строительной отрасли, представители градостроительного комплекса и ЖКХ, руководители гостиничного бизнеса, дилеры запасных частей, компании, чья деятельность тесно связана с эксплуатацией лифтов, представители надзорных органов.

В торжественной церемонии открытия выставки Russian Elevator Week-2017 приняли участие:

Степашин Сергей Вадимович - Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Чибис Андрей Владимирович - Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Иванов Михаил Игоревич - Директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Тишин Виктор Андреевич - Президент Национального Лифтового Союза;

Чжан Лэсян - Генеральный секретарь Китайской Лифтовой Ассоциации;

Ким Хо Ил - Председатель Лифтового Делового Совета Корейской народной республики;

Михайлов Дмитрий Игоревич - Первый заместитель Генерального директора АО «ВДНХ»;

и другие представители федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, а также организаторы крупных зарубежных выставочных проектов отрасли вертикального транспорта.

Открывая мероприятие, Сергей Степашин поздравил всех с седьмой по счету международной выставкой лифтов и подъёмного оборудования, подчеркнув, что эстафета проекта длится уже 15 лет. Отдельно Председатель Общественного совета при Минстрое отметил актуальность тематики Russian Elevator Week для России: «Наша страна занимает первое место в Европе по количеству многоквартирных домов, в них должны быть качественные, удобные, комфортабельные и, что самое главное, безопасные лифты».

Его поддержал Андрей Чибис, сообщив, что ускоренная замена лифтов в рамках региональных программ капитального ремонта стала приоритетным ведомственным проектом: за последние три года отремонтировано и заменено 18 000 лифтов.

«Наши люди получат современные, безопасные, комфортные лифты, другое качество жизни, а лифтовая отрасль — другой потенциал роста», — добавил замминистра.

Первый заместитель Генерального директора АО «ВДНХ» Дмитрий Михайлов, выступая на церемонии открытия, рассказал о позитивных тенденциях в структуре Russian Elevator Week: «Я рад отметить, что в существующих непростых экономических условиях Российская лифтовая неделя демонстрирует позитивный рост и качественное развитие: в этом году мы видим увеличение количества ее участников на 20%».

Среди экспонентов Russian Elevator Week-2017 — лидеры международного рынка: KLEEMANN, Vega, Wittur, Shanghai Mitsubishi Elevator Co, ORONA, Могилевский завод лифтового машиностроения и крупнейшие отечественные компании: МОСЛИФТ, Карачаровский механический завод, Щербинский лифтостроительный завод, ПО «Евролифтмаш», ЗАО «Предприятие ПАРНАС», ООО «ПКФ Сиблифт», ООО «Нейрон», Челябинский лифтостроительный завод «Витчел», Чебоксарский лифтостроительный завод «Эльбрус».

На выставке компании представили действующие образцы оборудования. Специально для Russian Elevator Week-2017 участники подготовили премьерные демонстрации лифтов для программ капитального ремонта, сделав акцент на современном дизайне лифтовых кабин, опциях голосового управления подъемным оборудованием, а также инновационных технических решениях, способствующих формированию безбарьерной среды для инвалидов.

Одну из самых масштабных экспозиций представило ведущее сервисное лифтовое предприятие стран СНГ и Восточной Европы — ОАО «Мослифт». На стенде компании посетители могли ознакомиться с последними разработками в области создания безбарьерной среды в жилых и общественных зданиях. Среди экспонатов — уникальный лифт «Лидер», созданный для установки в узких шахтах старых домов и приспособленный для комфортного пользования инвалидов-колясочников, а также людей со слабым зрением и слухом. В рамках реализации проекта адаптации маломобильных групп населения на стенде компании МОСЛИФТ был вручен подарочный сертификат на получение специального инвалидного велотренажера представителю благотворительного фонда детей-инвалидов «Счастливый день» из Казани.

Мероприятия деловой программы выставки традиционно были посвящены глобальным вопросам, связанным с развитием индустрии, а также конкретным техническим проблемам отрасли. Программу мероприятий открыла конференция для руководителей субъектов РФ и представителей фондов капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и лифтостроения «Программа обновления лифтового парка Российской Федерации». В рамках деловой программы REW-2017 важнейшими событиями также стали технические семинары с презентациями для иностранных и российских представителей лифтовых ассоциаций и семинар по теме «Система оценки профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, оценка и присвоение профессиональных квалификаций работникам лифтовой отрасли, аттестация экспертов ЦОК – членов аттестационных комиссий».

Традиционно в рамках выставки была организована конкурсная программа, по итогам которой прошла торжественная церемония награждения победителей в номинациях:

«Лучший лифт выставки «REW-2017» - ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

«Лучший лифт отечественного производителя для программ капитального ремонта многоквартирных домов» - ПАО «Карачаровский механический завод».

«Инновации в области подъёмно-транспортного оборудования» - ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».

«Инновации в области систем управления лифтами» – ООО «НЕЙРОН» и ООО «Э-Лифт».

«Инновации в области систем контроля за работой лифтов и диспетчерской связи» – ООО «Лифт-Комплекс ДС».

«Создание безбарьерной среды в зданиях и сооружениях городского пространства» – ОАО «Мослифт».

«Импортозамещение лифтовых комплектующих» – ООО «Европейские подъемные машины» и ООО «ФИРМА ПОДИЙ».

Приз за «Лучший выставочный стенд REW-2017» получила компания KLEEMANN, которая представила практичную, оригинальную в архитектурном и дизайнерском исполнении экспозицию. Дополнительным фактором в определении победителя послужила явная активность работы представителей компании на стенде.

В течение всех трех дней работы выставки на открытой площадке рядом с павильоном

№ 75 проводилась демонстрация специального транспорта и оборудования, применяемого для освобождения пассажиров из застрявшего лифта и осуществления аварийно-спасательных работ.

Приглашаем всех специалистов отрасли принять участие в следующей выставке, которая состоится с 18 по 20 июня 2019 года.

До встречи на крупнейшем событии лифтовой отрасли России и стран СНГ - «Russian Elevator Week»!