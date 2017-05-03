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Среда, 03 Май 2017 17:42

Состоялась выставка строительных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg

03052017

С 19 по 21 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 23-я Международная выставка строительных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg.

 

В первый день выставки – 19 апреля – прошла торжественная церемония официального открытия выставки, в которой приняли участие:

Игорь Иванович Шикалов, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Иван Александрович Серебрицкий, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

Алексей Игоревич Белоусов, член Совета НОСТРОЙ, вице-президент, генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга и Объединения проектировщиков

Лев Моисеевич Каплан, вице-президент, директор Санкт-Петербургского союза строительных компаний «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»

Александр Михайлович Гримитлин, координатор Национального объединения проектировщиков и изыскателей по СЗФО, президент АВОК Северо-Запад

Ирина Игоревна Белинская, генеральный директор «Петербургского строительного центра»

Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернешнл»

Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург

 

Почетные гости церемонии открытия отметили высокий уровень организации выставки и выразили уверенность, что ее проведение станет импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли региона.

 

Выставка начала работу с торжественной церемонии награждения победителей международного конкурса «Инновации в строительстве», который проводится по инициативе Комитета по строительству Санкт-Петербурга. В этом году победителями конкурса стали 11 компаний.

 

Дипломами III степени были награждены компании «НОЙЗПРУФ» (звукоизоляционный компаунд GREEN GLUE) и «Эм-Си Баухеми» (добавка «ПЛИТОНИТ Эстрих»).

  

Обладатели дипломов II степени стали компании «ТЭОХИМ НЕВА» (серия добавок в бетон ЭЛАСТОБЕТОН), «Акустик Ру» (акустический триплекс САУНДЛАЙН), «НИТИХА» (фиброцементные панели NICHIHA серии COOL), «Эм-Си Баухеми» (СуперКамин ТермоШтукатурка).

 

Компании, награжденные дипломами I степени – «Асфальтобетонный завод №1» (многощебенистый резиноасфальтобетон Gap Grade), «ОГНЕЗА» (противопожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-ГТ» для деформационных конструкционных швов), «Пенетрон» (пенетрон-бетон), «СМУ – ОКНА ВЕКА» (программный комплекс «Интеллектуальный Замерщик»), «Соппка» (огнебиозащитные составы и краски Soppka), «Тизол» (система огнезащиты воздуховодов ET ВЕНТ EI 240).

 

 

В этом году в выставке приняли участие 176 компаний из России, Армении, Беларуси, Германии и Литвы. Выставку посетили 6 496 человек из 16 стран и 44 регионов России. В числе посетителей выставки – руководители и специалисты по снабжению строительных компаний, руководители и специалисты по закупкам торговых компаний, а также архитекторы, проектировщики, инженеры, представители девелоперских компаний.

 

Посетители смогли ознакомиться с широким спектром строительных и отделочных материалов, окон, фасадов, дверей, инструмента, свето- и электротехнической продукции, напольных покрытий, а также строительной и подъемной техники.

 

В числе новинок, которые представили участники выставки – силиконовый гидрофобизатор Elcon Aqwell, сверхмобильный бетонный завод Мобил-20, негорючие гидрофобизированные плиты УЛЬТРАЛАЙТ, технический керамогранит коллекции «Усиленный», системы безрамного остекления – Vision-Line и Vision-Slider, гидроизоляционный материал Dorflex M, решетчатый настил марки Reshnastil, матовая краска премиум-класса Caparol PremiumClean, и многая другая продукция.

 

Деловая программа выставки открылась пленарным заседанием 17-го конгресса по строительству IBC – «Эффективнее и быстрее – ключевой поворот в системе получения согласований». В работе приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Васильевич Абросимов, заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления – проектного офиса Юлия Вячеславовна Лудинова, руководители профильных комитетов и строительных компаний.

 

Вице-губернатор отметил, что в Петербурге темпы строительства жилья одни из самых высоких в стране. Более 3 млн кв. метров жилья было введено в эксплуатацию в прошлом году – это почти на 8% больше, чем планировалось.

 

Также в первый день выставки состоялся 10-й Международный форум по градостроительству и архитектуре А.city. Ключевая тема форума: «Архитектурные конкурсы – важный этап процесса принятия решений в сфере планирования города и повышения качества архитектуры». Участники форума обсудили итоги проведенных Комитетом по архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга в 2016 году конкурсов «Серый пояс. Преобразование» и «Петербургский стиль XXI века» и перспективы развития конкурсной практики в Санкт-Петербурге.

 

Одновременно с ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg состоялась
4-я Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и бассейнов Aquatherm St. Petersburg.

 

24-я Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо состоится 17-19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

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Опубликовано в Новости индустрии
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