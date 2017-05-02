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Вторник, 02 Май 2017 18:34

Текущая очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ будет полностью закрыта в 2017 г.

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На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. регионы в текущем году предусмотрено 4,5 млрд руб. Об этом 2 мая сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в интервью газете «Аргументы и факты».

Министр напомнил, что всего за 8 лет финансирования из федерального бюджета обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, жильём было обеспечено 300,4 тыс. ветеранов войны и членов их семей.

«Отмечу, что в 26 субъектах страны все инвалиды и участники сегодня уже обеспечены жильем», - заявил Михаил Мень.

Как отметил глава ведомства, по состоянию на 1 апреля 2017 г. количество ветеранов и инвалидов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 278 человек, членов семей погибших ветеранов ВОВ – 4403 человека. «Все они в этом году будут обеспечены жильем и сегодняшняя очередь будет полностью закрыта», - подчеркнул министр.

Справочно: В настоящее время постановка на жилищный учет ветеранов Великой Отечественной, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны продолжается.

Срок реализации сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения устанавливается субъектом Российской Федерации и может составлять до 6-9 месяцев.

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Опубликовано в Новости индустрии
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