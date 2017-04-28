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Пятница, 28 Апрель 2017 14:09

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции, фальсификату и контрафакту обсуждали на цементной конференции в President Hotel в Москве 24-26 апреля 2017 - «BusinessCem Moscow 2017»

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«Объём контрафакта и фальсификата в период кризиса растёт. Добровольная сертификация не позволяет избавиться от продукции низкого качества по причине отсутствия контроля за соответствием продукции заявленным характеристикам. Отсутствие чётких правил приводит к деградации отрасли, засилию продукции не гарантирующей безопасности потребителям» - Борисов Роман , Управляющий Ассоциацией «СПССС».

В Моcкве состоялась 28-я Международная конференция «Цементная промышленность и рынок «BusinessCem Moscow 2017» в PRESIDENT HOTEL.

 

Единственная в России международная конференция, которая привлекает даже не резидентов Российской Федерации в качестве площадки для обмена опытом и информацией по рынку строительных материалов, производства и потребления цемента на территории.

Среди участников конференции стоит отметить ряд международных цементных Ассоциаций, как стран Евросоюза так и Средне-азиатских партнёров России. Среди стран участников – Австрия, Армения, Азербайджан, Великобритания, Германия, Казахстан, Китай, Россия, Словакия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Франция.


С подробной программой конференции можно ознакомиться здесь.

Среди Партнёров конференции стоит отметить Ассоциацию «Союз производителей сухих строительных смесей», World cement association, HAVER&BOECKER и другие.

Среди докладов важным стоит отметить Приветствие к работе конференции от Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству – Русских Алексея Юрьевича в адрес участников и гостей.  Также выступил Управляющий Ассоциацией «СПССС» - Борисов Роман Николаевич на тему результатов введения системы сертификации цемента на территории РФ для отрасли производства и потребления строительных материалов, в том числе о необходимости совместной работы над улучшение качества своей продукции с подотраслями ПСМ в условиях падения рынка строительства и недвижимости.
Ведущие аналитические эксперты представили отчёт о рынках потребления строительных материалов. Большой интерес вызвал доклад совместного с РОСАТОМ предприятия по производству нанокомпозитов для цементного производства.
           Второй день работы конференции 26 апреля озвучил доклады участников по темам «Цементная промышленность в условиях реформы отрасли обращения отходов», «Переработка техногенных отходов в энергию и продукцию», «Перспективные виды цементов» (РХТУ им. Д.И.Менделеева (Россия) С.П.Сивков), «Необходимость развития индустриального строительства бетонных дорог в России».

Конференция обеспечивала работу производителям и потребителям цемента  в течении 3 дней с 24 по 26 апреля и вместила в себе участников рынка производства цемента, сухих строительных смесей, прочие отраслевые научно-исследовательские предприятия, производителей оборудования для всех циклов производства и упаковки цемента и сухих смесей.

 

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