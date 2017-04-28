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Пятница, 28 Апрель 2017 09:07

Выставка «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум - комплексный подход к решению задач отрасли

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В Москве состоялись ключевые мероприятия отрасли - Национальный нефтегазовый форум и 17-ая международная нефтегазовая выставка «Нефтегаз-2017»

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 17 по 20 апреля состоялись Национальный нефтегазовый форум и крупнейшая в России 17-ая международная нефтегазовая выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. Нефтегаз-2017».

Выставка организована АО «Экспоцентр» совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Государственная поддержка, широкое международное участие, полный охват рынка, включая все подотрасли нефтяной и газовой промышленности, обеспечивают выставке статус главной отраслевой выставке России.

По мнению Министра энергетики РФ Александра Новака, выставка «Нефтегаз» для профессионального сообщества стала без преувеличения значимым событием, «на котором специалисты разных стран имеют уникальную возможность оценить состояние развития ТЭК, обозначить приоритеты развития отрасли, обсудить наиболее актуальные задачи и проблемы».

Выставка «Нефтегаз-2017» объединила на площади 50 000 кв. м 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран, которые представили новейшие технологии, разработки и сервисы.

Выставка «Нефтегаз» играет все большую роль в расширении международного сотрудничества в энергетической сфере. Ее зарубежные экспоненты – ведущие мировые компании: Bauer Kompressoren, Centrax Gas Turbines, Honeywell Process Solutions, Kanex Krohne, Phoenix Сontact, R&B Industrial Supply, Schneider Еlectric, Weidmüller Interface, Yokogawa Electric и другие.

Национальные экспозиции и коллективные стенды представили фирмы из Германии, Китая, Чехии, Финляндии, демонстрируя тем самым высокий интерес к российскому нефтегазовому рынку и развитию партнерских отношений с нашими компаниями.

Россию на выставке представили такие отраслевые гиганты, как НПП «Буринтех», «Газпром бурение», «Газпром Строй ТЭК Салават», «Мотовилихинские заводы», НПФ «Пакер», ГК «Росатом», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «ТатПром-Холдинг», «Транснефть», «ЧТПЗ», «Трубная металлургическая компания-ТМК», «Уралмаш НГО Холдинг» и другие.

Одновременно с выставкой «Нефтегаз-2017» состоялся Национальный нефтегазовый форум. В фокусе внимания участников мероприятия – технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России. Форум открылся приветствием Министра энергетики РФ Александра Новака, которое передал участникам форума заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

В рамках 1-й пленарной сессии «Стратегия научно-технологического развития нефтегазовой отрасли России: глобальные вызовы и новые точки роста» К.Молодцов обозначил глобальные вызовы и новые точки роста в нефтегазовой отрасли. «Мы наблюдаем технологические прорывы, которые сегодня намечаются в нефтегазовой отрасли. В частности, складывается ситуация, что на рынке может быть предложен большой объем сланцевого газа, и нам необходимо учитывать эту тенденцию. Роль российского газа будет увеличиваться, но и конкуренция будет расти», – сказал замминистра. Также он отметил, что тема энергоэффективности – один из ключевых трендов развития нефтяной отрасли. Задача внедрения энергоэффективных технологий заложена в госпрограмму импортозамещения, генсхему развития нефтяной и газовой отрасли, частично она отражена как базовый тренд в энергостратегии.

На 1-й сессии выступили представители компаний и организаций: PwC (США), IHS Energy, Комитет по энергетике ГД РФ, Татнефть, СИБУР, СНГП, Schneider Electric Industries SAS, EY, Мировой нефтяной совет, Argus, «Энергетический центр московской школы управления «Сколково».

В рамках 2-й сессии «Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, локализация производств и экспортный потенциал российского ТЭК» заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков рассказал о механизмах господдержки импортозамещающих проектов в ТЭК. По итогам 2016 года доля импорта в нефтегазовом машиностроении составила 45,5% при плановом значении в 56%. «Через разные механизмы, включая Фонд развития промышленности, мы поддержали около 30 проектов по выпуску нового оборудования для предприятий ТЭК на сумму более 3,5 млрд рублей», – отметил замминистра. Кроме того, во многом под задачи топливно-энергетического комплекса был создан новый инструмент поддержки – субсидирование части затрат на производство и реализацию пилотных партий высокотехнологичной продукции. Промышленным предприятиям компенсируется до 50% понесенных издержек.

В работе заседания приняли участие представители компаний: «Газпром нефть» Российский экспортный центр, «Транснефть», УК Группа ГМС, Шлюмберже, ГК «Миррико», СРПО ТЭК, «Бета Технологии».

Далее участники форума продолжили работу в формате круглых столов. Заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Юрий Станкевич провел дискуссию «Анализ основных направлений генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли». Председатель Союза разработчиков программного обеспечения и информационных технологий ТЭК Борис Харас модерировал круглый стол «IT в нефтегазовой отрасли: практические аспекты в области импортонезависимости и кибербезопасности».

На 2-й день работы ННФ участники круглого стола «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов: экономический и технологический аспект» обсудили следующие темы: действующая налоговая политика, проблемы и методы стимулирования компаний по разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), законопроект о применении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, зарубежный опыт и история «сланцевой революции», успешные кейсы российских компаний.

В центре внимания стал доклад генерального директора Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) полезных ископаемых Игоря Шпурова, который заявил, что льготы для компаний нефтегазовой отрасли необходимы для создания технологий, а не разработки запасов. Их необходимо предоставлять целевым образом. Кроме того, по мнению главы ГКЗ, нетрадиционным запасам необходима отдельная новая наука, основанная на физике твердых пород и геохимии.

В качестве параллельной сессии состоялся круглый стол «SMART технологии в нефтегазовом секторе: практические аспекты трансфера технологий. Требования импортонезависимости и безопасности». Модератором выступил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он отметил, что нефтегазовый сектор является одним из наиболее передовых по внедрению научных и технических разработок, в частности SMART технологий. За счет эффективного управления такого рода процессами, как свидетельствует опыт зарубежных стран, достижим прирост ВВП до 0,5 процентов, аналогичный вклад в прирост ВВП дает только нефтедобыча. Именно такой потенциальный эффект от системного широкомасштабного решения сформулированных проблем является ожидаемым и достижим для нашей страны в ближайшие годы.

Затем в рамках ННФ состоялись конференция «Наука – технологии – бизнес: основные этапы трансфера инновационных технологий в современном ТЭК», семинар «Планирование снабжения и закупок в нефтегазовых компаниях», круглый стол «Развитие сектора независимого предпринимательства в российском нефтегазовом комплексе», круглый стол «Кластеры, технопарки и инжиниринговые центры как драйвер развития нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

В работе форума приняли участие представители министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний ТЭК, аналитических агентств, отраслевых ассоциаций, научных сообществ и ведущих средств массовой информации.

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Опубликовано в Новости индустрии

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