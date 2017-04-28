IV Всероссийский съезд НОПРИЗ

26 апреля 2017 года в гостинице «Рэдиссон Славянская» (Москва, площадь Европы, д. 2) прошел очередной IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

В настоящее время в НОПРИЗ состоит 229 саморегулируемых организаций (СРО). В работе Съезда приняли участие 195 делегатов, что обеспечило кворум и легитимность принятия решений.

С приветствиями к участникам съезда обратились:

- Мень Михаил Александрович, Министерства строительства и ЖКХ РФ;

- Русских Алексей Юрьевич, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству;

- Климова Марианна Алексеевна, начальник управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Шумаков Николай Иванович, президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов;

- Кудрявцев Александр Петрович, вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук;

- Волков Андрей Анатольевич, ректор МГСУ;

- Клименов Василий Александрович, проректор по научной работе Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Открывая заседание, М.А. Мень отметил, что благодаря продуктивному диалогу и совместной работе Министерства и профессионального сообщества можно говорить об эффективном продвижении сложнейшего этапа реформирования саморегулирования в строительстве: «Сегодня институт саморегулирования, в том числе в строительной отрасли, претерпевает серьезные изменения. Идет планомерное совершенствование саморегулирования, подготовлены изменения в базовый закон о СРО, приняты изменения в Градостроительный кодекс. Эти меры предпринимаются для наведения порядка в системе СРО. Новые требования, предъявляемые к участникам системы саморегулирования, позволят вывести их работу на качественно новый уровень, повысить доверие к институту СРО».

Он пояснил, что речь идет, прежде всего, о порядке размещения и инвестирования средств компенсационных фондов СРО и квалификации специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Министр обратил внимание всех участников Съезда и руководства национальных объединений на то, что обеспечение сохранности средств изыскателей и проектировщиков, внесенных ими в качестве взноса в комфонды, – это приоритет как для действующих СРО, так и в случае их исключения из реестра.

«Национальные объединения должны предпринять все необходимые меры для возврата средств компенсационных фондов ликвидируемых СРО и незамедлительно перевести их компаниям, принятым в новую СРО», - подчеркнул Министр.

Он уточнил, что эти механизмы закреплены в соответствующем постановлении Правительства России о порядке направления нацобъединениями требований о переводе средств компфонда СРО, исключенной из государственного реестра, и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

В своём выступлении глава Минстроя России также затронул тему развития городской среды: «В России разворачивается масштабный проект по модернизации городов. Уже сформирован ряд позитивных трендов: появились новые форматы жилья, используются современные строительные технологии, появляются проекты с яркими архитектурными и градостроительными решениями».

По его словам, на повестке дня сегодня стоит задача более активного применения передового международного опыта и тиражирование лучших российских практик. В связи с этим серьезно возрастает роль людей, занимающихся проектированием и инженерными изысканиями. «Мы очень рассчитываем на поддержку профессионального сообщества в данном направлении», - заявил М.А. Мень.

Завершив свое выступление, Министр вручил представителям проектно-изыскательского сообщества благодарности Минстроя России за достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели.

От имени Томского государственного архитектурно-строительного университета президенту НОПРИЗ Михаилу Михайловичу Посохину был вручен Диплом о присвоении звания Почетного доктора университета.

После завершения приветствий и церемоний награждения Съезд приступил к исполнению своей повестки.

С отчетным докладом выступил М.М. Посохин: «Главным событием 2016 года для нашего профессионального сообщества стало заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации» под председательством Президента страны Владимира Владимировича Путина. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков активно участвовало в подготовке материалов к Госсовету, я принимал личное участие в его заседании.

Президентом Российской Федерации 11 июня 2016 года подписан перечень Поручений по итогам Госсовета, которым фактически определены стратегические направления развития проектно-строительного комплекса на ближайшие годы. Всего 25 поручений. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков реализует поручения Президента, относящиеся к области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Особое значение для всех нас имеет принятый в июле 2016 года Федеральный закон № 372-ФЗ, касающийся вопросов совершенствования системы саморегулирования.

В процессе его подготовки удалось отстоять позиции профессионального сообщества, саморегулируемых организаций – членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков и избежать регионализации.

Самое главное, чего мы добились общими усилиями Минстроя России, НОПРИЗ и НОСТРОЙ, — мы сохранили систему саморегулирования и получили дополнительные права и полномочия.

I. Работа с саморегулируемыми организациями. Реализация положений Федерального закона № 372-ФЗ

На сегодняшний день в составе НОПРИЗ 229 саморегулируемых организаций, объединяющих более 60 тысяч изыскательских и проектных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

На регулярной основе для саморегулируемых организаций и их членов проводятся общественные мероприятия: круглые столы, семинары, конференции, ведется работа по обращениям, поступающим в адрес Объединения.

В 2016 году проведено 76 тематических мероприятий во всех регионах страны. НОПРИЗ выступил организатором и принял участие в 17-ти конференциях; 44-х заседаниях круглых столов, 4-х всероссийских форумах; 2-х международных конгрессах, а также в мероприятиях, организованных в рамках федерального и регионального Дня строителя.

Всего в 2016 году было проведено 8 окружных конференций. Отдельно хочу поблагодарить за работу Координаторов Национального объединения по федеральным округам.

Успешно проведенные окружные конференции являются показателем слаженной работы саморегулируемых организаций, входящих в состав Национального объединения изыскателей и проектировщиков, и подтверждением состоятельности созданного НОПРИЗ института Координаторов.

Окружными конференциями, состоявшимися накануне IV Всероссийского съезда Национального объединения изыскателей и проектировщиков, единогласно была одобрена работа НОПРИЗ в 2016 году, поддержан проект Сметы расходов на 2017 год с учетом расходов на создание и ведение национального реестра специалистов. Проведены необходимые процедуры по ротации членов Совета НОПРИЗ и выдвижению кандидатов в члены Ревизионной комиссии. В некоторых округах избраны члены окружной контрольной комиссии.

В 2016 году проведено 6 заседаний Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков, на которых были приняты решения более чем по 60 вопросам, инициированным обращениями органов государственной власти, окружными конференциями, Координаторами, Комитетами.

Функционировало 12 Комитетов НОПРИЗ, проведено 80 заседаний. На заседаниях Комитетов было рассмотрено более 160 проектов нормативных правовых и нормативно-технических документов, методических и других материалов и выданы заключения по ним.

С момента принятия Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Национальное объединение изыскателей и проектировщиков оказывает саморегулируемым организациям активную методологическую помощь по вопросам его реализации.

В адрес Объединения поступило более 600 вопросов, касающихся исполнения № 372 Федерального закона, по каждому из них даны разъяснения, полученные, в том числе, благодаря эффективному сотрудничеству Национального объединения с Минстроем России и Ростехнадзором.

На официальном сайте НОПРИЗ создан раздел «Реализация положений Федерального закона № 372-ФЗ», в котором размещены, в том числе, разъяснения норм Федерального закона, рекомендуемые формы документов саморегулируемой организации, информация о проводимых мероприятиях, а также рубрика «Вопросы–ответы».

Кроме того, выпущен печатный сборник вопросов и ответов, содержащий все поступившие в НОПРИЗ обращения саморегулируемых организаций и разъяснения федеральных органов исполнительной власти и национального объединения.

Для оказания практической помощи изыскателям и проектировщикам Национальным объединением изданы три выпуска «Сборника разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям, возникающих при предпроектной и проектной подготовке строительства».

В 2016 году продолжилась работа по мониторингу деятельности саморегулируемых организаций, в том числе и по выявлению нарушений, предусмотренных Градостроительным кодексом.

В результате осуществленного мониторинга в отношении 42-х саморегулируемых организаций было подготовлено и направлено 75 информационных писем и уведомлений о выявленных нарушениях. Добиться качественных результатов по устранению нарушений в СРО во многом удалось благодаря тесному сотрудничеству НОПРИЗ с Ростехнадзором.

За прошедший год было получено и обработано 9887 уведомлений об изменении сведений в единый реестр членов саморегулируемых организаций.

Из государственного реестра всего было исключено 4 саморегулируемые организации. Из них в 2016 году исключена одна СРО. В этом году совет НОПРИЗ принял решение о возможности исключения из государственного реестра 4-х СРО. Хочу напомнить руководителям саморегулируемых организаций о необходимости согласно Федеральному закону № 372-ФЗ подтверждения статуса СРО до 1 июля 2017 года с предоставлением соответствующих документов в НОПРИЗ и Ростехнадзор.

В 2017 году Национальное объединение изыскателей и проектировщиков приступило в разработке Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. На сайте НОПРИЗ создан специальный раздел, в котором размещаются все документы, касающиеся этой работы. C 25 апреля 2017 года Национальный реестр заработал в тестовом режиме.

II. Взаимодействие с Минстроем России

Тесное и продуктивное взаимодействие Национального объединения изыскателей и проектировщиков с Минстроем России во многом складывается благодаря активной позиции министра — Михаила Александровича Меня. За что хочу выразить ему личную благодарность.

В развитие направлений Соглашения о сотрудничестве с Минстроем России в 2016 году НОПРИЗ принял участие в разработке и обсуждении важнейших изменений в градостроительном законодательстве Российской Федерации, в том числе направленных на совершенствование института саморегулирования, системы технического регулирования, сметного нормирования и ценообразования.

По предложению НОПРИЗ для организации взаимодействия национальных объединений и федеральных органов исполнительной власти при Минстрое был создан Координационный совет по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства.

Во исполнение поручения Президента и Правительства Российской Федерации Национальное объединение изыскателей и проектировщиков было привлечено к работе по приведению в соответствие с современными требованиями документов технического регулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования.

В результате были подготовлены, обсуждены с профессиональным сообществом и направлены в Минстрой России проекты Концепции совершенствования системы технического нормирования и технического регулирования в строительной отрасли и «дорожной карты» по ее реализации.

Основным направлением данной работы является формирование условий для инновационного развития строительной отрасли через совершенствование системы технического нормирования и технического регулирования.

В 2016 году НОПРИЗ инициировал разработку проекта «Концепции проекта нормативного правового акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства».

Всего за прошедший год было рассмотрено и проработано более 200 обращений в сфере нормативно-технического регулирования, в том числе поступавших из Минстроя России.

С целью повышения роли архитектора и поддержки высококвалифицированных архитектурных кадров мы работаем над подготовкой законопроекта «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». К работе над законопроектом были привлечены представители профессиональных общественных объединений: Российской академии архитектуры и строительных наук, Российского Союза строителей, Союза архитекторов России, Национальной палаты архитекторов. Разработанная Концепция поддержана профессиональным сообществом и в ближайшее время будет направлена в Минстрой России.

Хочу подчеркнуть активную позицию Национального объединения изыскателей и проектировщиков в работе с депутатским корпусом Государственной Думы. Представители НОПРИЗ принимали участие в работе профильных Комитетов, Экспертных советов и рабочих групп Государственной Думы.

III. Вопросы дополнительного профессионального образования, переподготовки кадров и повышения квалификации

Значимую роль в деятельности НОПРИЗ занимают вопросы формирования современной системы дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров в соответствии с принятой Правительством России концепцией непрерывного профессионального образования.

В июле 2016 года был принят Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций», устанавливающий национальную систему квалификаций. Во исполнение требований данного закона в НОПРИЗ под моим руководством начала работу Комиссия по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.

Комиссией была одобрена отраслевая рамка квалификаций в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, разработаны профессиональные стандарты, в том числе «Архитектор», «Инженер-геолог», «Инженер-геодезист». Проведена экспертиза федеральных образовательных стандартов высшего образования по направлениям «Архитектура» и «Градостроительство».

В настоящее время в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования разработано 26 профессиональных стандартов. Еще 22 стандарта требуют разработки.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков на регулярной основе взаимодействует с профильными высшими учебными заведениями и выступает с инициативами по их поддержке. Я принимал участие в совещании, которое 6 апреля этого года Михаил Александрович Мень проводил с ректорами ведущих архитектурно-строительных вузов страны. В результате было принято решение обратиться в Минобрнауки с просьбой о выделении дополнительных бюджетных мест в профильных высших учебных заведениях в рамках приема 2018 года.

Отдельно хочу поблагодарить за сотрудничество руководство и преподавательский состав Московского государственного строительного университета и Томского государственного архитектурно-строительного университета. На базе университетов на регулярной основе проводятся тематические круглые столы НОПРИЗ, выставки, встречи со студентами.

IV. Информационная открытость

Достойное внимание уделяется информационной открытости деятельности Национального объединения и популяризации важнейших тем отрасли. Актуальные отраслевые вопросы освещаются на страницах электронных и печатных средств массовой информации, в интервью ведущим федеральным телеканалам, публикуются на сайте НОПРИЗ и страницах официального печатного издания Ассоциации — «Вестника НОПРИЗ». Сайт Национального объединения в день посещают в среднем 2500–3000 человек.

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков ежегодно успешно проводится Профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший инновационный проект, затем на протяжении года во всех федеральных округах работает передвижная выставка проектов-победителей. В этом году Конкурс будет ориентирован в первую очередь на соревнования проектов, созданных с участием студентов вузов, молодыми специалистами, включая те оригинальные проекты, которые нацелены на будущее и не обрели пока реального воплощения.

В настоящее время Национальным объединением изыскателей и проектировщиков заключено 12 соглашений с органами государственной и исполнительной власти, национальными объединениями, автономными учреждениями и вузами. В том числе, в 2016 году подписаны: Соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре; Соглашение о сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой»; Соглашение о сотрудничестве с НП «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В 2017 году мы планируем развивать взаимодействие с органами государственной власти стран, входящих в Содружество Независимых Государств.

V. Основные направления деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год

В целях развития системы саморегулирования основными в 2017 году определены следующие задачи:

- повышение репутации института саморегулирования;

- создание и организация работы центров оценки квалификаций, а также региональных экзаменационных центров;

- разработка профессиональных стандартов в области инженерных изысканий и проектирования;

- формирование Национального реестра специалистов;

- участие в формировании государственной политики в области технического регулирования, ценообразования, экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, в том числе с целью ускорения внедрения достижений научно-технического прогресса;

- обеспечение внедрения технологий информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла здания и сооружения;

- повышение роли проектной и изыскательской деятельности.

С перечнем приоритетных направлений Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2015–2019 годы вы можете ознакомиться в раздаточных материалах к Съезду.

Уважаемые делегаты IV Всероссийского съезда!

В заключение хочу отметить, что профессиональное сообщество в лице национальных объединений, саморегулируемых организаций и их членов, способно решать предусмотренные законодательством задачи любой сложности, принимать решения и претворять их в жизнь.

Еще раз хочу поблагодарить за сотрудничество Минстрой России и другие профильные министерства, Государственную Думу, Ростехнадзор, Национальное объединение строителей, профильные вузы — всех, кто внес вклад в развитие отрасли инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования!

Мы готовы и будем продолжать работать над реализацией поставленных Президентом и Правительством России задач по совершенствованию градостроительной деятельности в Российской Федерации».

В ходе съезда было рассмотрено восемь вопросов: утверждение отчета Совета за 2016 год; утверждение отчета по исполнению Сметы за 2016 год, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год; внесение изменений в регламентирующие документы НОПРИЗ; избрание членов Совета и членов Ревизионной комиссии; назначение аудиторской организации НОПРИЗ и утверждение Сметы расходов на 2017 год. По всем вопросам были приняты положительные решения.

Путем тайного голосования в члены Совета избраны:

– Алпатов Сергей Николаевич — СЗФО;

– Белов Игорь Анатольевич — ДФО;

– Булавин Виктор Анатольевич — ЮФО, СКФО;

– Вронец Александр Петрович — г. Москва;

– Жданова Наталья Владимировна — г. Москва;

– Когай Вадим Савельевич — СЗФО;

– Назимов Александр Борисович — УФО;

– Фокин Александр Николаевич — ЦФО;

– Шарунова Ирина Германовна — ПФО;

– Шумаков Николай Иванович — г. Москва.

На этом Съезд завершил свою работу.