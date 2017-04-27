«Меняем взгляд на рынок окон». Круглый стол в рамках Премии WINAWARDS RUSSIA-2017 состоялся в Москве

28 марта 2017 года на выставке BATIMAT RUSSIA, в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, состоялись пресс-конференция и круглый стол, посвящённые второму сезону российской профессиональной Премии рынка светопрозрачных конструкций WInAwards Russia/«Оконная компания года» по версии tybet.ru.

На вопросы журналистов строительно-архитектурных изданий о новых темах и решениях для качественного развития российского оконного рынка рассказали партнеры Премии – эксперты компаний profine RUS, SIEGENIA, WINKHAUS, IVAPER, «ТЗСК».

РЫНОК ОКОН МЕНЯЕТСЯ

К участникам встречи обратилась директор Премии WinAwards Russia, Марина Судницина: «В отрасли светопрозрачных конструкций России происходят серьёзные изменения. Рынок очищается и консолидируется. Мы все с вами видим, как меняются философия рынка, отношения с клиентом, появляются принципиально новые продукты, модели продаж, рекламные инструменты и, конечно, компании, которые все это успешно реализуют. Именно они будут формировать рынок в будущем. Все те, кто не обладает способностью меняться вместе с рынком, уже покидают его. Нам всем, безусловно, важно понимать, какие взгляды и темы будут развивать рынок завтра. И что мы сами способны сделать, чтобы не плыть по течению, а влиять на этот процесс. Именно об этом мы хотим говорить на площадке WinAwards Russia, давать ориентиры для участников рынка и потребителей отрасли, акцентируя их внимание на том, что, действительно, важно».

«Должен согласиться, что уже в этом году сильно заметно разделение рынка, когда ряд компаний растёт, а другие падают, – продолжил комментировать вопрос руководитель экономического отдела компании WINKHAUS Сергей Сергеев. – При этом политика, которую они проводят, диаметрально противоположна. Рынок, безусловно, уже нащупывает определенные пути для роста. Парадокс лишь в том, что рынок слабо чистится, поскольку компании не банкротят в России, их держат на плаву всеми правдами и неправдами, им выписывают кредиты и всё прочее. Но по большому счёту, мы подходим к критической ситуации, когда рынок будет кардинально меняться. И это произойдёт в ближайший год, это уже происходит, потому что экономическая ситуация не меняется, а запаса прочности у компаний не осталось. Политика демпинга приводит к тому, что компании скатываются по качеству, поставщики уже не готовы снижать цены на свои продукты. Соответственно мы подходим к той точке, когда оконные компании, которые проповедуют политику «дешевле, еще дешевле» упираются в некое дно, из которого будет крайне тяжело выбраться. Этот год, даже если не будет никаких реформ, поставит такие компании на грань дефолта и серьёзного выбора. Кто до сих пор вёл политику, отличную от других, имеют преференции быть на плаву. Рынок уже расставляет всё по своим местам. И это только начало».

КАК МЕНЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ ОКОННОГО РЫНКА

Поделилась информацией директор по развитию компании «Тульский завод светопрозрачных конструкций», Евгения Попова: «Конечно же, клиенты в компанию обращаются разные. Кому-то, безусловно, все еще важна именно цена, и не важно качество изделия, которое ему будет предоставлено. Но в большинстве обращений мы видим, что современные заказчики прекрасно понимают, продешевив однажды, платишь в несколько раз больше. Поэтому менеджеры нашей розницы предлагают ту услугу клиенту, которая ему подойдёт по цене и которой он будет доволен. Здесь важны обе составляющие: качество и сервис. Нужно дать понять клиенту, что заплатив определённую сумму денег за качественное окно, он будет доволен им долгое время. Он получит высокое качество сервиса на каждом этапе, начиная от замера, производства и монтажа вплоть до дальнейшей гарантии работоспособности этих изделий».

Руководитель направления регионального развития компании IVAPER, Виталий Рафиков: «Мне, по долгу службы, приходится общаться с различными компаниями в разных городах Северо-Запада. Я скажу, что потребитель сегодня стал более грамотным. Очень много информации есть в интернете, люди читают, записывают, а потом приходят в оконные компании и задают вопросы. С одной стороны, это недостаток, когда всё излагается очень сумбурно, с другой – достоинство, ведь потребитель сознательно выбирает для себя хорошее и качественное окно. Нам, как производителям ПВХ-профиля, очень бы хотелось, чтобы наши конечные потребители знали, что на самом деле они хотят. Всегда можно продать лучшее окно. Самое дешёвое окно само себя продаёт. Те, кто пришёл за ценой, получают то, что получают. Те же, кто хочет получить действительно качественный продукт, задают вопросы, выбирают и понимают разницу. Очень хочется, чтобы таких клиентов было больше. И их количество растет. Я уверен, что через небольшой промежуток времени российский потребитель окончательно поймёт, что нужно получить хорошее качественное окно, заплатив чуть больше, и, понимая за что».

Что в этом году чаще всего выбирал ваш клиент?

«Клиенты, хочу сказать, сейчас следят за всеми инновациями, новинками и очень много просят вещей, которые для нас тоже были новыми в 2016 и 2017 году. – рассказала Евгения Попова. – Это определённые виды конструкций и монтажа. В нашем регионе строится очень много домов коттеджного типа с архитектурными идеями: арочные, трапециевидные и другие нестандартные окна, открывающиеся и не открывающиеся, портальные системы последнего поколения. Мы стараемся удовлетворить всех клиентов. Если клиент к нам обращается, и нам предстоит такой заказ делать первый раз, наши партнёры-системодатели в этом помогают. В итоге клиент остаётся доволен.

Сегодняшнему потребителю важно не только качество продукции, но и сервис. Обратившись в компанию, он должен быть доволен всем от начала до конца, получить качество и сервис, и поставить за это нам «пятёрку». Это плюс компании, которая хочет развиваться, и своеобразный пиар. Удовлетворив потребность одного клиента, появляется реальный шанс, что он посоветует нас другим, и таким образом, мы развиваемся сами вместе со своими партнёрами. В работе это так и происходит».

О РОЛИ ИННОВАЦИЙ

Что сегодня умеет делать современное окно?

Ханс Диль, глава представительства SIEGENIA в России: «Для производителей оконной фурнитуры, как и для производителей окон, качество и цена важны, но на первом месте должен стоять потребительский комфорт. Все инновации на рынке происходят вокруг создания комфорта. Нашим примером могут служить окна последнего поколения с фурнитурой SIEGENIA, которые обеспечивают безопасность в процессе проветривания, противовзломность окон и др. Поскольку население на планете всё-таки стареет, у людей возрастает потребность в повышенном комфорте в эксплуатации окон.

Сегодня с помощью новых разработок SIEGENIA возможно нажатием кнопки обслуживать окна, телевизор, радио и всё, что необходимо, не вставая с места. Также инновации тесно граничат с областью экологии. Эта тема во всем цивилизованном мире также стоит на одном из важных мест. В 2016 году SIEGENIA запустила современный гальванический цех, с целью повысить экологические характеристики нашей продукции. Компания делает акцент на снижение содержания цинка и ищет возможность в перспективе перейти на бесцинковую технологию».

Евгения Попова, «Тульский завод светопрозрачных конструкций»: «Для нас, как производителей готовой продукции, очень важно отслеживать все новинки и инновации рынка. Если мы будем в тренде, сможем удовлетворять все потребности наших клиентов, от этого выиграет весь рынок. Все будут довольны, мы будем расти. Качественный сервис и инновации – вот, что позволит получать общий успех».

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОКОННОГО РЫНКА

Насколько сегодня актуален вопрос?

Руководитель отдела строительного консалтинга «профайн РУС», Александр Артюшин: «Тема экологии с возрастающим значением. Наше глубокое убеждение заключается в том, что мы не должны следовать за рынком с устаревающими подходами, мы должны сами формировать его. Первыми на российский рынок окон пришли немецкие компании, поэтому, считаю, нам стоит использовать подход, принятый в этой стране. В Германии передовые компании в сегменте остекления ведут за собой весь рынок, заставляют потребителя думать и следовать предложенным технологиям. Здесь всё внятно и понятно, нет никаких подводных камней, а акцент, прежде всего, на качество и энергоэффективность, и потом только – стоимость. В России же рынок построен совершенно по-другому: сначала цена, потом – всё остальное. Мы должны, как системодатели, менять это направление не только в своей работе с клиентами, но и менять медиа-пространство, в котором работаем.

profine GmbH, как немецкая компания, следует как раз этим путём, в том числе и в рамках философии концерна по экологичной продукции, что подразумевает создание продукта, который был бы безопасным в широком понимании. С 2004 года компания перешла на бессвинцовые технологии, присоединившись к программе «Vinyl 2010», в рамках которой все изготовители изделий из ПВХ обязались убрать из производства стабилизаторы на основе свинца. Это очень важный момент, потому что соединения свинца очень хорошо мигрируют в пластике. И многие компании-переработчики, которые работают на российском рынке окон, следуя инициативе profine GmbH, тоже перешли на этот профиль. Мы считаем это верным направлением. Если мы работаем в интересах клиента, то должны полностью занять твёрдую позицию во всех направлениях и идти по пути безопасности. В этом случае под безопасностью подразумевается не только сам продукт, но и его изготовление, а также утилизация».

Сколько могут экономить производители окон и потребители на эко-безопасной продукции?

Александр Артюшин: «Переход на экологичные рельсы потребовал от profine серьёзных изменений в технологическом процессе, инвестиции в новые линии. С другой стороны, подняв статистику, мы увидели интересную вещь: это дало компании определённые экономические выгоды, сократились производственные затраты, что позволяет работать в той же ценовой категории, в которой мы находимся. В итоге наши переработчики и потребители получают продукт по той же цене, но более высокого качества с точки зрения экологичности. К сожалению, «профайн РУС» – единственная компания из нашего профильного направления, которая работает по этому принципу в России. Другие немецкие компании в Германии производят ПВХ-профиль по бессвинцовым технологиям, а на российском рынке работают почему-то иначе. Эта политика двух стандартов, увы, существует. Но тема далеко не исчерпана».

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОКНЕ

Сергей Сергеев, руководитель экономического отдела компании WINKHAUS: «Сегодня оконный рынок делает ставку на детскую безопасность. Дети – самое дорогое, что у нас есть, поэтому детская безопасность в линейке продуктов WINKHAUS и SIEGENIA представлена очень широко. Количество детей, выпадающих из окон ежегодно, исчисляется тысячами. Чтобы избежать растущего числа трагедий, необходимо принять превентивные меры. В 2016 году компания WINKHAUS явилась инициатором создания документов, регламентирующих использование детских замков в России. Это подразумевает, что любые окна, которые сделаны в нашей стране, должны иметь элементы детской безопасности.

Помимо замков детской безопасности у WINKHAUS есть система фурнитуры с параллельным смещением створки по всему периметру. Это интересно с точки зрения энергоэффективности, правильного воздухообмена, проветривания без сквозняков и так далее. Помимо прочего, по всем испытательным нормам, эта система оказалась самой безопасной для детей, так как ребёнок не в состоянии даже просунуть руку в образующуюся щель между оконной рамой и створкой. А значит, не может не только выпасть из окна, но даже прищемить пальчик».

РОЛЬ ОКОН В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Виталий Рафиков, руководитель направления регионального развития компании IVAPER: «По нашим наблюдениям, в России сегодня наблюдается повышенный интерес к цветовым решениям в окнах. Не знаю, является ли это тенденцией с точки зрения архитектуры, но что касается самого оконного рынка, тренд пошёл именно из ламинации в покраску. Наша компания известна тем, что мы первыми в России начали производить двусторонние ламинированные профили окрашенные в массе. Эта технология привезена ещё Андреасом Пертелем (Andreas Perthel (1967-2012), соучредителем IVAPER), и он был горд, что делал город Петербург прогрессивным в плане цветных окон. Мы считаем, IVAPER является самой крупной компанией, которая занимается производством цветных профилей из ПВХ. У нас своя ламинация, гибка, и все крупные компании в городе заказывают эти услуги у нас. Значит можно сказать, что мы влияем на архитектурный облик Петербурга, поскольку изготавливаем цветные и арочные конструкции, которые так сильно интересуют архитекторов нашего и других городов».

Ханс Диль, глава представительства SIEGENIA в России: «В отличие от Европы, российской строительной отрасли сложно работать без жёсткого законодательства, без правильного государственного регулирования. Но если будут прописаны нормы, должны последовать жесткий контроль со стороны исполнительной власти. Например, чтобы в Германии построить новый дом, чётко прописано, какие должны быть утеплители стен, окна и так далее. Если это не будет исполняться, дом не примут в эксплуатацию. За качество архитектурных объектов строители должны отвечать кровью, а не подписями. Вот тогда будет наш потребитель от этого выигрывать. А пока этого не будет, мы будем идти к этому мелкими шагами. Но мы все равно должны и можем влиять на этот процесс».

Пресс-служба WinAwards Russia