Михаил Мень открыл IV Всероссийский съезд СРО изыскателей и проектировщиков

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень открыл IV Всероссийский съезд Национального объединения изыскателей и проектировщиков, который состоялся 26 апреля в Москве.

Открывая мероприятие, министр отметил, что благодаря продуктивному диалогу и совместной работе министерства и профессионального сообщества можно говорить об эффективном продвижении сложнейшего этапа реформирования саморегулирования в строительстве.

"Сегодня институт саморегулирования, в том числе в строительной отрасли, претерпевает серьезные изменения. Идет планомерное совершенствование саморегулирования, подготовлены изменения в базовый закон о СРО, приняты изменения в Градостроительный кодекс. Эти меры предпринимаются для наведения порядка в системе СРО. Новые требования, предъявляемые к участникам системы саморегулирования, позволят вывести их работу на качественно новый уровень, повысить доверие к институту СРО", - отметил Михаил Мень.

Он пояснил, что речь идет, прежде всего, о порядке размещения и инвестирования средств компенсационных фондов СРО и квалификации специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Министр обратил внимание всех участников съезда и руководства национальных объединений на то, что обеспечение сохранности средств изыскателей и проектировщиков, внесенных ими в качестве взноса в комфонды, – это приоритет как для действующих СРО, так и в случае их исключения из реестра.

"Национальные объединения должны предпринять все необходимые меры для возврата средств компенсационных фондов ликвидируемых СРО и незамедлительно перевести их компаниям, принятым в новую СРО", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что эти механизмы закреплены в соответствующем постановлении Правительства России о порядке направления нацобъединениями требований о переводе средств компфонда СРО, исключенной из государственного реестра, и об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

В своём выступлении глава Минстроя России также затронул тему развития городской среды. "В России разворачивается масштабный проект по модернизации городов. Уже сформирован ряд позитивных трендов: появились новые форматы жилья, используются современные строительные технологии, появляются проекты с яркими архитектурными и градостроительными решениями", - отметил Михаил Мень.

По его словам, на повестке дня сегодня стоит задача более активного применения передового международного опыта и тиражирование лучших российских практик. В связи с этим серьезно возрастает роль людей, занимающихся проектированием и инженерными изысканиями. "Мы очень рассчитываем на поддержку профессионального сообщества в данном направлении", - подчеркнул глава Минстроя России.

В ходе съезда Михаил Мень также вручил благодарности Минстроя России за достигнутые успехи в работе и высокие производственные показатели представителям проектно-изыскательского сообщества.

Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ