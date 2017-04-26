Министр ЖКХ провёл селекторное совещание с муниципалитетами по вопросам реализации программы развития ЖКХ Подмосковья

Сегодня в Доме правительства Московской области министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин подвел предварительные итоги урегулирования просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, подготовки региона к реализации программы благоустройства территории муниципальных образований Московской области, хода ремонта подъездов в многоквартирных домах муниципальных образований Московской области, и результаты подготовки к реализации программы капитального ремонта общего имущества МКД в 2017 году.

Отдельно, затрагивая вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий, Евгений Хромушин отметил, что жители приняли активное участие в голосовании. «Более 66 тыс. жителей отдали свои голоса за свой двор, внесли изменения в состав работ по тем дворам, которые были выбраны ранее, - сообщил Евгений Хромушин. – С учетом этой информации мы планируем всю свою работу и в ближайшее время до 27 апреля муниципалитеты должны объявить торги именно с объемом работ, учитывающим предложения жителей».

Министр ЖКХ отметил, что «задача осложнена процессом синхронизации подготовительных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий с укладкой асфальта на внутридвроровых территориях. Однако сегодня эту задачу надо решить».

Помимо этого, в области имеется дорожная карта по благоустройству 130 дворов, которые дополнительно были выбраны жителями по результатам общественного голосования. Как сообщил министр, источники финансирования ремонта этих дворов будут окончательно определены в начале июня.

«На благоустройство дополнительных дворовых территорий, выбранных жителями, у нас есть резерв сэкономленных средств муниципалитетов, полученных в результате торгов, а также резервные фонды муниципальных средств». Информация о дворах, включенных в план благоустройства в 2017 году, размещена на сайтах администраций муниципальных образований, в социальных сетях глав, и на интернет-ресурсе МеняемДворы.рф.

Также министр ЖКХ Евгений Хромушин сообщил о готовности 2,2 тысяч подъездов, отремонтированных в рамках программы софинансирования ремонта подъездов в многоквартирных домах муниципальных образований Московской области. «Информация о реализации программы должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, в социальных сетях администрации и глав муниципалитетов, на внутриподъездных информационных щитах, а также на сайте МеняемПодъезды.рф. На информационных щитах будет транслироваться информация о реализации программы в рамках поручения губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, информация о видах и сроках работ; а также наименование исполнителя – управляющей компании», - сообщил министр ЖКХ.

Министр обратил внимание руководства муниципалитетов на то, что в они должны иметь отлаженную и проводить системную работу по приемке муниципальными образованиями уже проведенных работ по капитальному ремонту жилого фонда, а также проконтролировать выход подрядных организации на работы в 2017 году.

Напомним, что в Московской области реализуется государственная программа Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы. Основная цель программы - обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Московской области.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области