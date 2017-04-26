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Среда, 26 Апрель 2017 18:44

Более 2,2 тыс подъездов отремонтировали в Подмосковье по правительственной программе «Мой Подъезд» - Евгений Хромушин

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Сегодня в Доме правительства Московской области министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин подвел промежуточные итоги реализации правительственной программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах муниципальных образований Московской области на условиях софинансирования «Мой Подъезд».

«Сейчас уже отремонтировано около 7% подъездов, из запланированных 32 тысяч подъездов в 2017 году, что в численном выражении составляет более 2,2 тыс. подъездов, - сообщил Евгений Хромушин, - однако данные, предоставляемые муниципалитетами обновляются в ежедневном режиме. К концу мая мы планируем увеличить количество отремонтированных подъездов до 15%, что составит около 4,8 тыс. подъездов по программе «Мой Подъезд».

Министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин также сообщил, что практически все крупные муниципальные образования укладываются в график проведения работ, «а с отстающими ведется системная работа».

Напомним, что в Московской области по поручению Губернатора А.Ю. Воробьева Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями реализуется приоритетный проект - государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки (два-три года) привести каждый подъезд Подмосковья, как элемент комфортной среды, к нормативному состоянию. Согласно программе, житель единовременно вносить до 5% стоимости ремонта подъезда (около 500-700 рублей с квартиры), остальные средства поступят из бюджета Московской области, муниципалитетов и управляющих компаний. «Участие в программе «Мой подъезд» добровольное и позволяет собственникам выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы, а контроль за расходованием средств на ремонт подъездов ложится на совет дома и Госжилинспекцию», - сообщил Евгений Хромушин. Подробная информация о том, как вступить в программу и включен ли ваш подъезд в список ремонтируемых, размещена на информационном ресурсе меняемподъезды.рф, а также на сайтах муниципалитетов и в социальных сетях по хэштэгу #МойПодъезд».

 

 

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Опубликовано в Новости индустрии
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