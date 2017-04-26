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Среда, 26 Апрель 2017 18:36

Минпромторг России планирует стимулировать внедрение систем беспилотного вождения и интеллектуальных телематических систем на транспорте

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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов выступил на ХI Международном навигационном форуме «Навитех-2017» и рассказал о поддержке внедрения инновационных технологий, повышающих безопасность на дорогах.

«С 2017 года мы оснащаем новые транспортные средства аппаратурой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Хотел бы отметить, что мы первая страна в мире, которая  имеет глобальную систему безопасности на дорогах. Я благодарю автопроизводителей, теперь мы передаем процесс в руки АО «ГЛОНАСС», надеемся, что и дальше будем расширять количество услуг, предоставляемых автомобилистам. Эти услуги будут касаться не только безопасности и спасения при авариях, огромное количество новых телематических сервисов будет реализовано в рамках действующей системы», – прокомментировал Александр Морозов.

По его словам, для успешного внедрения различных телематических технологий (начиная от он-лайн диагностики технического состояния автомобиля и сервисного обслуживания без участия водителя до организации совместного использования авто несколькими участниками в соответствии с требованиями городской инфраструктуры) необходимо выработать новые общие правила, которые определят роли, возможности и обязанности участников сторон. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации образована Межведомственная рабочая группа по разработке «дорожной карты» по формированию необходимых изменений в нормативно-правовой системе для внедрения телематических транспортных систем с участием автопроизводителей, дилеров, ИТ-компаний, испытательных лабораторий, ВУЗов, лизинговых организаций, представителей органов власти.

Для увеличения объемов производства и продаж техники, оснащенной новыми сервисами, Минпромторг России с 2018 года планирует стимулировать спрос на новые автомобили и самоходные машины с системами автономного вождения (разного уровня), а также телематическими системами и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Мы рассматриваем возможность запуска с 2018 года таких специализированных программ стимулирования спроса на новые машины, произведенные в России, а именно автомобили, сельскохозяйственную и строительно-дорожную технику», – отметил замминистра.

Он также отметил, что главной задачей является участие всех заинтересованных сторон в реализации проектов по «цифровой трансформации» традиционного автомобиля или сельскохозяйственной машины.

«Вместе нам предстоит большая совместная работа. Международный навигационный форум – отличная возможность для налаживания необходимой кооперации», – заявил Александр Морозов.

 

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