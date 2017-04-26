20 апреля в уникальном живописном месте - конгресс-парке «Волынское» прошла ежегодная XIX практическая бизнес-конференция «Второе дыхание рынка недвижимости», организованная Московским Бизнес Клубом. К конференции было приурочено начало грандиозного масштабного празднования десятилетия Клуба.

В конференции приняли участие первые лица сферы недвижимости - представители ведущих девелоперских, консалтинговых и риэлтерских компаний.

Мероприятие состояло из деловой и досуговой частей. Деловая программа прошла в формате выступления спикеров и оживлённой дискуссии по актуальным вопросам, затрагивающим перспективы сферы недвижимости. Спикеры подвели итоги рынка за первый квартал, обсуждали значимые тренды, сделали краткосрочные и среднесрочные прогнозы, представили успешные проекты, соответствующие запросам завтрашнего дня. Также слушателям была представлена актуальная экспертная аналитика рынка.

В преддверии майских праздников и сезона летних отпусков конференцию открыла презентация отеля премиум-класса в Турции «Cornelia». Демонстрация лучшего отеля Белека не оставила равнодушными гостей мероприятия. Правильное и полезное питание на конференции обеспечил партнёр клуба – компания «Provkus», представившая варианты корпоративного и индивидуального здорового питания.

Модерировал деловую часть конференции Партнер компании «Химки Групп» - Дмитрий Котровский.

Открыл конференцию Максим Гасиев, президент компании «Группа ПСН». В своем докладе господин Гасиев обозначил позитивные и подающие надежду участникам рынка недвижимости тренды.

Анатолий Францев, президент Группы компаний «Инград» поддержал и продолжил оптимистичный настрой конференции. В своём докладе «Москва и Подмосковье: основные тренды развития рынка недвижимости до конца 2017 года», он осветил вопрос актуальности реализации столичных и подмосковных проектов, которым способствуют высокие темпы развития транспортных коммуникаций.

Далее выступила Марина Любельская, заместитель генерального директора «КРОСТ» с докладом «Новый урбанизм против старых пятиэтажек». В своём докладе Марина Любельская сообщила о наступлении нового этапа в развитии города. Город становится городом для людей. Москва должна быть комфортной для жизни населения с максимально удобной городской средой и общественным пространством. Госпожа Любельская представила доклад о реализации наиболее успешных проектов компании, в которых четко просматриваются инновационные решения по расширению жизненного и функционального пространства квартала и увеличению комфорта; формированию парковой культуры; созданию образовательной среды и внедрению культурного контекста в жилом пространстве.

Логическим продолжением предыдущей темы стал доклад директора департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екатерины Батынковой. Она представила портрет покупателя жилья высокого сегмента. «Более 85% квартир и апартаментов сегодня приобретается для собственного проживания, а не для инвестиций. Современный покупатель требователен и расчетлив, разбирается в технологиях и архитектуре, оптимизирует затраты при приобретении недвижимости, выбирая качество и оптимальный метраж. Около 50% - это женщины, 70% покупателей состоят в браке, в 90% имеют детей, много путешествуют», –озвучила Екатерина Батынкова.

В качестве примера г-жа Батынкова представила проект «Искра-Парк», который получил новое развитие в конце 2016 г. Основные изменения проекта произошли в его архитектурной концепции и в объемно-планировочных решениях. Выполненные мероприятия по перезапуску проекта «Искра-Парк» вывели его на новый качественный уровень и позволили сформировать соответствующий сегодняшнему рынку и запросам покупателей премиальный продукт по цене бизнес-класса.

Станислав Киселев, генеральный директор группы компаний «КОРТРОС», в неподражаемой манере с элементами юмора красочно описал нового клиента рынка недвижимости и то, за что он сегодня он голосует рублем. По его словам современному потребителю важен бренд и надёжность, местоположение, планировка, качество инфраструктуры. В связи с этим, необходимо предложить новое качество среды, новые финансовые и технологические решения (комфорт и экономичность) и инновационные возможности (умный дом), развитие сервиса и создание комфортной социальной среды.

Следующим докладчиком выступил член правления, вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании «Лидер Инвест» Дмитрий Коробейкин. Дмитрий отметил, что специалисты «Лидер Инвест» тщательно изучают зарубежный опыт реализации проектов комплексного освоения территорий, в том числе в Великобритании. «Формат комплексной застройки требует от девелопера большой ответственности, – считает вице-президент компании «Лидер Инвест». – Ему необходимо одновременно воплотить свои архитектурные, инновационные и креативные идеи и при этом сделать район частью города, соблюдая баланс развития старых и новых территорий».

Инфраструктурная составляющая и благоустройство по словам Дмитрия Коробейкина сегодня являются вопросом как общегородского уровня, так и каждого отдельно взятого девелопера в его стремлении обеспечить комфорт своим будущим жильцам.

Дмитрий Гордов, генеральный директор компании «LANDWERK», в своём выступлении осветил изменение потребительских предпочтений в загородных объектах недвижимости. Его доклад также был призван ответить на актуальный вопрос: «Что сейчас нужно покупателю?». Ценовое давление на него продолжится еще 3-5 лет. В связи с этим, Дмитрий Гордов заявил: «дисконтный сегмент будет наиболее стабильным. Нынешний покупатель в загородной недвижимости остался только с большим достатком, но, однако, он торгуется, а покупает глазами. При этом покупатель умный, его покупка всегда рациональна, ему необходимо, чтобы на выходе все было готово и в инфраструктуре главное время «До», а не километраж.

Дмитрий Котровский, партнер компании «Химки Групп» поднял злободневную тему сноса «хрущёвок» и связанную с ней социальную проблему переселения жильцов. Также он поднял вопрос выхода из довольно непростой ситуации на строительном рынке. Дмитрий Котровский разъяснил, что, с одной стороны, есть клиенты, которые стремятся сэкономить, с другой стороны, застройщики, которые несут ответственность перед инвесторами. Далее, банки, диктующие жёсткие условия. И государство, как регулятор, которое главной задачей для себя видит сохранение социальной стабильности. Соответственно, девелоперы находятся в крайне непростой ситуации. Квартальный рост в девелопменте был общим по Московской области, а если взять каждого застройщика в отдельности, то мы увидим падение, заявил Дмитрий Котровский. Какой может быть выход? Дмитрий Котровский считает: «если делать ставку на государство, в возможности изменить ситуацию, то его надо рассматривать не как регулятора, а как интегратора. Тогда проблема будет решена».

Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора Центра Независимой Экспертизы Собственности (ЦНЭС) раскрыл сложности новых изменений в оценке кадастровой стоимости недвижимости и связанную с этим изменившуюся налоговую нагрузку, которая, если учесть указанные нововведения, только увеличится. Следовательно, необходимо уже сегодня учитывать эти моменты при составлении расчётов по недвижимым объектам. Г-н Кулаков сообщил о судебной практике по спорным вопросам оценки кадастровой стоимости, указав на возможность получения положительных решений суда при грамотном подходе к решению проблемы.

После обеденного перерыва началась вторая часть деловой программы. Её открыла Круглова Наталья, генеральный директор компания «Метриум Групп». Она выступила с докладом «Борьба за долю рынка: рецепты выживания в суперконкурентном рынке», в котором обозначила следующую проблему - это существенное увеличение объема предложения и укрупнение рынка, что приводит как к высокой конкуренции между девелоперами, так и к внутреннему каннибализму. В связи с этим Наталья поставила задачу сделать каждый проект максимально дифференцированным, рассчитанным на свою целевую аудиторию. И решением этой задачи г-жа Круглова считает детальную проработку параметров/характеристик проекта на всех стадиях жизни – от разработки концепции до технологий продаж и продвижения: это детские, досуговые и спортивные комплексы, современные технологии, решение экологического вопроса.

Дмитрий Земсков, коммерческий директор «Главстрой Девелопмент» определил квартирографию как ключевой инструмент продаж. При этом он дал развёрнутую аналитику по тому, что и как покупают в Москве и Московской области. Раскрыл массовый сегмент рынка, указав на нестандартные планировочные решения, которые существенно повышают уровень продаж тех или иных объектов.

Владимир Кристов, генеральный директор компании «ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТО!В» определил квартиры с отделкой как один из главных трендов рынка жилой недвижимости. Он показал рост спроса в данном сегменте и сделал соответствующие прогнозы, обозначив все выгоды от подобных предложений как для покупателя, так и для застройщика. Для покупателя это экономия времени, бюджета, надёжность и гарантия качества. Однако наиболее актуальными такие предложения будут при индивидуальном подходе в дизайне, планировке и используемых материалах. Плюсы для застройщика: расширение линейки продуктов по проекту, повышение ликвидности квартир, повышение привлекательности проекта, вариативность предложений, активизация продаж в конкретные периоды реализации, возможность реализации неликвидных квартир. При этом следует использовать такие инструменты привлечения как конструкторы квартир, демо-квартиры.

В завершении конференции выступила Чегодаева Елена, руководитель аналитического отдела агентства недвижимости «Бон Тон» с развёрнутым аналитическим докладом по теме «Изменение квартирографии проектов». Елена Чагодаева отметила снижение покупательной способности, требующее создания оптимальных решений по квартирографии и расширения линейки планировочных решений на любой бюджет. Также было показано, что за приемлемый бюджет потребитель хочет приобрести жилье с качественной планировкой. Поэтому на рынке появились «евроформаты» - как сочетание «цены и качества». Сильное влияние на квартирографию оказывает снижение доли инвесторов на первичном рынке – с 20 до 4-5%, – заявила Елена Чагодаева.

В рамках конференции в Московский Бизнес Клуб были торжественно приняты новые члены: компания «ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТО!В» и компания «Колди».

После деловой части началась досуговая, где гости смогли попрактиковаться в стрельбе из пневматического оружия, прокатиться по парку на сигвеях. В завершение конференции в честь десятилетия Московского Бизнес Клуба был устроен праздничный фейерверк из цветного дыма и вынос шикарного торта. Под звон бокалов шампанского звучали поздравления, слова благодарности и тёплые пожелания. Празднование юбилея Московского Бизнес Клуба продолжится на церемонии награждения 8-ой ежегодной международной премии «Рекорды рынка недвижимости»