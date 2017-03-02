Тенденции в остеклении 2017. Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru

Мировоззрение россиян по многим аспектам начало меняться, когда мы стали много путешествовать. Это также открыло глаза на целый ряд новшеств, в том числе архитектурного плана. В результате, отечественный потребитель стал обращать внимание на мировые тенденции в строительстве и дизайне, перенимать традиции в остеклении у других народов.

В соответствии с мировыми трендами, в 2017 году на пике моды интерьер в средиземноморском стиле, максимум света и пространства. Почему это близко россиянам?

Средиземноморский стиль приветствует панорамные окна

Средиземноморский стиль в качестве постоянного гостя прописался во многих европейских домах, и в 2017 году, несомненно, будет находиться на вершине популярности. Его характерной особенностью являются цвета моря и земли, а также большие комнаты и крупногабаритные окна.

Страсть архитекторов к данному типу проектов проистекает из двух аспектов. Во-первых, этот тип построек является производным от традиционной европейской архитектуры - одноэтажного дома с мансардой. Во-вторых, средиземноморский стиль дает намного больше пространства - полезная площадь на первом этаже такая же, как и на втором.

В этом типе построек наличие ровных стен связано с возможностью установки большого остекления, открытых террас, балконов или угловых окон, которые в последние годы очень популярны в Европе. Панорамное остекление обеспечивает близость с природой и максимальное проникновение дневного света в дом.



Больше света в интерьере



Именно свет и пространство будут доминирующей тенденцией в дизайне интерьеров в 2017 году. И это объяснимо. Из-за климатических особенностей России, а также соображений экономии электроэнергии, наши соотечественники всё чаще склонны искать решения в остеклении, которые способны обеспечивать как можно больший приток естественного света в дом. Поэтому не удивительно, что панорамные окна и раздвижные двери пользуются растущим спросам, ведь большие окна от пола до потолка - очень эффектны и эффективны.

Установка таких конструкций позволит стереть границы между внутренним и внешним пространством, объединить архитектурное творение с натурой. Поэтому крупногабаритное остекление, как правило, используется в частном доме в гостиной с видом на красивый сад или в многоквартирных объектах с панорамным видом мегаполиса.





Также заметна тенденция к упрощению формы, минимализм становится все более популярным в современном домостроении. В тренде будут светопрозрачные конструкции, которые характеризуются профилем прямоугольной формы, без округления. В моде, в частности, очень высокие, большие окна в узких рамах, которые создают впечатление стеклянных стен. Благодаря уменьшенной толщине профилей в интерьер будет попадать порядка 20 % больше света. Такое окно прекрасно вписывается в архитектурные тенденции 2017 года.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОКОН В ТРЕНДЕ

Специальная конструкция раздвижных дверей VEKASLIDE от компании «Окна Комфорта», победитель в номинации «Продукт года 2015» в рамках Премии индустрии СПК, позволяет создавать панорамное остекление с максимальной площадью. Подвижная створка может иметь ширину до 3 метров, а двери, несмотря на большие размеры и значительный вес, легко открываются и закрываются.

Функциональные возможности остекления – в приоритете



При строительстве дома современный инвестор обращает внимание на простые решения, проверенные временем, которые оправдают его ожидания во время эксплуатации. В первую очередь, при остеклении для клиента важно повышение функциональности дома – создание своеобразного щита от погодных условий, т.е. ветра, дождя или снега.



В текущем году для отечественных потребителей всё более важными будут аспекты, связанные с комфортом использования продукта, а также их влияние на энергоэффективность дома. От европейских соседей постепенно приходит понимание, что снижение потерь энергии даёт домовладельцу ощутимую выгоду.

Этот вопрос ещё остаётся открытым для многоквартирных домов, но рост цен на энергетические ресурсы будет менять отношение к остеклению и в объектном строительстве. Это становится заметным уже после принятия в 2016 году ГОСТа «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий». Следует ожидать, что в 2017 году требования к функциональности окон в России будут ужесточены.

Российские потребители окон хотят быть в тренде

Осведомленность россиян в области эффективности окон увеличивается и, конечно, эта тенденция будет чувствоваться в этом году. Всё большее значение придаётся надлежащей изоляции, которая предотвращает утечку тепла через негерметичные двери и окна. В жилых зданиях будут использоваться решения, которые помогают снизить расходы на отопление.



Кроме того, люди в последние годы все чаще акцентируют внимание на качестве строительных материалов. Россияне предпочитают инвестировать в более дорогие, но энергосберегающие технологии, эта тенденция будет усиливаться в ближайшие годы. Потребитель окон руководствуется уже не только ценой, но и качеством.

Поддержать текущие и выявить новые прогрессивные тенденции в остеклении - нацелена Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru. Приглашая для участия в проект лучших производителей и разработчиков российского рынка, которые задают вектор развития отечественной индустрии СПК, организаторы конкурса хотят показать весь многогранный спектр инновационных решений в сфере остекления и сделать его доступным отечественному потребителю.

О Премии

Российская профессиональная Премия «Оконная компания года» по версии tybet.ru проводится второй раз.



Цель Премии – показать возможности и направления развития отрасли светопрозрачных конструкций в России. Определить и популяризировать в обществе лучшие компании, продукты, услуги на рынке СПК. Стимулировать индустрию к качественному профессиональному росту, надежности и ответственности перед потребителями.



Учредитель и организатор: интернет-портал tybet.ru.



Официальные партнеры Премии: «Национальный оконный союз», НИИСФ РАСН, НИУ «Высшая школа экономинки», ФИОП «РОСНАНО», «Межрегиональный институт окна», НП Экологический Союз, МА «ФЭТФОКС». Отраслевой партнер – Международный форум производителей СПК STiS.



Официальные спонсоры: WINKHAUS, SIEGENIA, IVAPER.



Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки – на официальном сайте Премии http://winawards.ru.