ОАО «Теплоконтроль» - крупнейший российский производитель приборов теплоснабжения и нестандартного оборудования

ОАО «Теплоконтроль» - крупнейший российский производитель приборов контроля и регулирования технологических процессов, средств автоматизации, приборов теплоснабжения и нестандартного оборудования.

Предприятие имеет более чем 55-летний опыт производства 100 видов продукции. Одним из основных направлений деятельности является производство приборов для теплоэнергетического комплекса, систем автоматизации отопления, горячего и холодного водоснабжения. В них широко применяются:

-регуляторы температуры РТ-ДО; РТЦГВ

- регуляторы расхода и давления прямого действия РР и РД; РДПД; РПДПД

- клапаны регулирующие с электрическим приводом КР-1; КР-1ТР

-регуляторы температуры и давления электронные КР-1Т; КР-1Д

- регулятор расхода тепловой энергии РРТЭ-1.

В основе регулирующих клапанов и регуляторов давления лежит клеточная конструкция, разгруженная по давлению. Данная конструкция позволяет снизить уровень кавитации, добиться хороших линейных характеристик, а также дает возможность применять маломощные электроприводы.

В качестве исполнительного механизма в регулирующих клапанах используются швейцарские электроприводы фирмы Sauter, основными преимуществами которых является: малое энергопотребление, простота настройки, возможность выбора скорости и типа характеристики регулирования, автоматическое отключение привода в случае заклинивания клапана и другие.

Хорошая ремонтопригодность, надежность и простота в обслуживании – одно из основных требований, предъявляемых нами к разрабатываемой и выпускаемой продукции. Любой из регуляторов или клапанов можно при необходимости практически полностью разобрать и собрать в течении получаса без каких-либо специнструментов; все узлы являются заменяемыми и могут поставляться отдельно.

Предприятие имеет полный цикл производства: штампозаготовительный участок, литье, мехобработка, окраска, сборка, упаковка, что позволяет выполнить любой заказ в максимально сжатые сроки.

Надежность выпускаемого оборудования проверена годами безотказной эксплуатации в различных отраслях промышленности.

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ОАО «Теплоконтроль»

215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, 18

Отдел сбыта: 8 (48142) 4-25-26

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