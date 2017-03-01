Минстрой РФ признал опыт ЖКХ Подмосковья одним из лучших в России

На российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис сообщил, что Московская область - регион, с которого берут пример при работе над проектами в сфере ЖКХ.

«Московская область является одним из регионов-доноров, дающих решения по благоустройству и ЖКХ, которые становятся примером для всей страны. Когда мы разрабатывали проект «Комфортная городская среда», правила благоустройства и порядок предоставления средств, мы советовались с коллегами из Подмосковья. Отдельно я хотел бы отметить привлечение частных инвестиций в областное ЖКХ. Структурирование концессионных проектов, очищение инфраструктурных активов от недобросовестных компаний - это то, чем занимается Московская область. Мы видим конкретные результаты и конкретные инвестиции», - сказал Андрей Чибис.

Также Андрей Чибис признал министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина одним из лучших министров ЖКХ в стране.

«Мы действительно прилагаем много усилий для того, чтобы сделать жизнь и быт наших жителей комфортнее, - сообщил Евгений Хромушин. - Уже три года серьезно занимаемся темой формирования комфортной городской среды в Московской области, и одними из первых разработали стандарты в части благоустройства дворовых территорий. Министерство ЖКХ Московской области регулярно участвует на дискуссиях, связанных с развитием городской среды, ее планированием и организацией».

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области