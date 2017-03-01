Генеральный директор Корпорации ТехноНИКОЛЬ Владимир Марков: «Нам может быть выгоднее везти продукцию в Шанхай из Выборга, а не с Дальнего Востока»

Генеральный директор компании ТехноНИКОЛЬ Владимир Марков на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал о необходимости срочного решения логистических и инфраструктурных проблем на Дальнем Востоке.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ начала производить продукцию на Дальнем Востоке в 2007 году. В 2016 году на базе ТОСЭР «Хабаровск» был запущен новый завод по производству базальтовой теплоизоляции, инвестиции в строительство которого составили около 2 млрд рублей. На Российском инвестиционном форуме, состоявшемся 27-28 февраля 2017 года в Сочи, генеральный директор Корпорации ТехноНИКОЛЬ Владимир Марков рассказал о перспективах работы в рамках ТОСЭР, инвестиционных планах компании и ключевых проблемах российских экспортеров.

Работа предприятия на Дальнем Востоке позволяет обеспечить жителей этого региона качественными теплоизоляционными материалами, упростить логистику, но, что особенно важно, нарастить экспорт промышленной продукции за рубеж. «В связи с низкой емкостью внутреннего рынка, строя предприятие, мы понимали, что должны будем в итоге экспортировать до 50% выпускаемой продукции. Большой интерес для российских экспортеров строительных материалов представляет Китай, - рассказал в своем выступлении Владимир Марков. – Рынок Китая по строительным материалам, производимым ТехноНИКОЛЬ, примерно в 5-6 раз превышает российский по объему. При этом местные производители выпускают продукцию на устаревшем оборудовании, что негативно влияет на ее качество. В связи с чем российские производители могут успешно конкурировать как по цене, так и по качеству. Но российских экспортеров интересуют не только азиатские рынки, но и, например, Северная Америка. Недавно мы отправили первую партию продукции в Канаду».

Важное значение для производителя имеет размещение на базе ТОСЭР «Хабаровск». Предполагаемый объем предоставляемых льгот должен составить примерно 500 млн рублей. Но преимущества работы на базе территории опережающего развития определяются многими факторами. «Самый главный актив связан не с деньгами, а с вниманием со стороны администрации региона и города, что позволяет упростить решение различных вопросов и ускорить реализацию проекта, - прокомментировал Владимир Марков. – Мы планируем построить на Дальнем Востоке предприятие по производству рулонных материалов, инвестиции в возведение которого составят около 1 млдр рублей. Эффективность проекта будет зависеть от решения ряда вопросов, в том числе логистических и инфраструктурных. На данный момент на Дальнем Востоке очень дорогая логистика, стоимость перевозки по российской территории может в 2-3 раза превышать стоимость перевозки по Китаю. Парадокс заключается в том, что нам может быть иногда выгоднее в Шанхай привезти гидроизоляцию морем из Выборга, то есть практически с другого конца нашей страны. Необходимо оперативно решить проблему создания дополнительных таможенных переходов, прежде всего перехода на острове Большой Уссурийский».

Проблема дефицита кадров, заронутая на сессии форума, по мнению Владимира Маркова, сегодня характерна не только для Дальнего Востока, но и для всех регионов Российской Федерации. Это неизбежно будет толкать вверх зарплаты высококвалифицированных специалистов, что позитивно скажется на уровне профессионализма в различных отраслях. «Отличные профессионалы, которые готовы заниматься собственным саморазвитием, проблем с трудоустройством и возможностью зарабатывать достойные деньги, испытывать не будут», - отметил Владимир Марков.