Новости отраслей ПСМ

Москва – 2017



Согласно сообщению пресс-службы Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», недавно созданный Технический комитет 144 «Строительные материалы (изделия ) и конструкции планирует провести своё первое рабочее заседание в конце марта 2017 года.

Ориентировочная дата заседания назначена на 29-30 марта на площадке международной архитектурно-строительной выставки BATIMAT RUSSIA 2017.

Повестка заседания и место проведения на территории МВЦ «Крокус Экспо» уточняется. В организации рабочего мероприятия принимают участие секретариат ТК 144 совместно с профильными Департаментами Минпромторга России.

Источник: Ассоциация «СПССС»