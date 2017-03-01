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Среда, 01 Март 2017 11:22

Новости отраслей ПСМ

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Москва – 2017


Согласно сообщению пресс-службы Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», недавно созданный Технический комитет 144 «Строительные материалы (изделия ) и конструкции планирует провести своё первое рабочее заседание в конце марта 2017 года.
Ориентировочная дата заседания назначена на 29-30 марта на площадке международной архитектурно-строительной выставки BATIMAT RUSSIA 2017.  

Повестка заседания и место проведения на территории МВЦ «Крокус Экспо» уточняется.  В организации рабочего мероприятия принимают участие секретариат ТК 144 совместно с профильными Департаментами Минпромторга России.

 

Источник: Ассоциация «СПССС»

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Опубликовано в Новости индустрии
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