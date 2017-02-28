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Вторник, 28 Февраль 2017 11:38

Ваш промокод на MosBuild/WorldBuild Moscow – самую крупную в России выставку строительных и отделочных материалов

28022017

Выбрать  качественные и современные  материалы для бизнеса, строительства и ремонта, создания архитектурного или дизайн-проекта, посетители выставки MosBuild/WorldBuild Moscow смогут, изучив предложение более 1200 производителей и поставщиков из 40 стран мира.


Выставка состоится в самом сердце делового центра столицы - в ЦВК «Экспоцентр», метро «Выставочная» с 4 по 7 апреля 2017 года.
Для получения бесплатного электронного билета на выставку зарегистрируйтесь на сайте: www.worldbuild-moscow.ru, используя промокод mbw17pOIYR
Ежегодно ведущие российские и иностранные производители специально к выставке готовят премьеры новинок своей продукции. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми  из них.

 

Дайджест новинок MosBuild/WorldBuild Moscow 2017:

Световые стены
Lamilux, немецкий производитель систем остекления фасадов, продемонстрирует сплошные «световые стены», предназначенные для остекления вертикальных поверхностей любых зданий.

 

 

Функциональная и стильная кухонная комбинация, удостоенная множества наград
Новые кухонные комбинации hansgrohe гармонично объединяют мойку и смеситель, предлагают рычаговую рукоятку, с помощью которой – наклоном или поворотом – можно регулировать напор и температуру воды. Премьера в России ожидается на MosBuild/WorldBuild Moscow 2017.

 

Эко обои
Экологичная новинка – революция в сфере производства обоев от компании Veika.
Это качественная новинка, которая только выходит и на российский рынок, ее премьеру ожидайте на выставке с 4 по 7 апреля. Обои не содержат ПВХ, химических пластификаторов или каких-либо вредных примесей.

 

Филаментные лампы – классика в новом формате
Компания Экола представит ассортимент ламп и светильников, в том числе и новые популяные филаментные лампы - это светодиодные прозрачные лампы, похожие на традиционные лампы накаливания интересного дизайна.

Читайте больше на сайте выставки: www.worldbuild-moscow.ru

MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 - это:

Ведущие производители строительных материалов и оборудования:
Альта-Профиль, Андромета, АКВАБАРЬЕР, БелИНЭКО, Седрус, Хантсман-НМГ, ИЗОРОК, Керамика и Клинкер, KAMROCK, МУРЕКСИН, PROFFLEX, TEGOLA, White Hills, Интерскол, Döcke Home Systems, Алюминстрой, Билдэкс, Chekker, Доломит, Нордсайд и др.
Более 430 компаний

Широкий выбор отделочных материалов от лидеров отрасли:
Silk Plaster, ВИТ, SAN MARCO, ANZA, PINTURAS MONTO, BEOROL, NOVACOLOR, ДЕКОПЛАСТ, ДЕКОМАСТЕР, КОФ ПАЛИТРА, ПРИМА ИТАЛИЯНА, ERISMANN, A.S.CREATION, RASH, ALIX, COSWICK, POLIMPEX, CORKART,  CEZAR, EGGER и др.
Более 330 компаний

Большой ассортимент сантехники  от ведущих брендов:
ROCA, HANSGROHE, VILLEROY&BOCH, GROHE, LAUFEN, GEBERIT, LINEATRE, DUKA, RAVAK, VITRA и др.
Более 240 компаний

Самое большое количество производителей дверей и дверной фурнитуры:
ПРОФИЛЬ ДООРС, ALLEANZA DOORS, ДВЕРНАЯ БИРЖА ЦИТАДЕЛЬ, ГАРДИАН, ОДИНЦОВО ПО, BARAUSSE RUS, КРОНА КОБЛЕНЦ, HÄFELE, АСТРОДООРС, ZADOOR, TRADE LOCK и др.
Более 85 компаний

Список участников 2017 >>

 

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Опубликовано в Новости индустрии
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