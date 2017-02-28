Ваш промокод на MosBuild/WorldBuild Moscow – самую крупную в России выставку строительных и отделочных материалов

Выбрать качественные и современные материалы для бизнеса, строительства и ремонта, создания архитектурного или дизайн-проекта, посетители выставки MosBuild/WorldBuild Moscow смогут, изучив предложение более 1200 производителей и поставщиков из 40 стран мира.



Выставка состоится в самом сердце делового центра столицы - в ЦВК «Экспоцентр», метро «Выставочная» с 4 по 7 апреля 2017 года.

Для получения бесплатного электронного билета на выставку зарегистрируйтесь на сайте: www.worldbuild-moscow.ru, используя промокод mbw17pOIYR

Ежегодно ведущие российские и иностранные производители специально к выставке готовят премьеры новинок своей продукции. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.

Дайджест новинок MosBuild/WorldBuild Moscow 2017:

Световые стены

Lamilux, немецкий производитель систем остекления фасадов, продемонстрирует сплошные «световые стены», предназначенные для остекления вертикальных поверхностей любых зданий.

Функциональная и стильная кухонная комбинация, удостоенная множества наград

Новые кухонные комбинации hansgrohe гармонично объединяют мойку и смеситель, предлагают рычаговую рукоятку, с помощью которой – наклоном или поворотом – можно регулировать напор и температуру воды. Премьера в России ожидается на MosBuild/WorldBuild Moscow 2017.

Эко обои

Экологичная новинка – революция в сфере производства обоев от компании Veika.

Это качественная новинка, которая только выходит и на российский рынок, ее премьеру ожидайте на выставке с 4 по 7 апреля. Обои не содержат ПВХ, химических пластификаторов или каких-либо вредных примесей.

Филаментные лампы – классика в новом формате

Компания Экола представит ассортимент ламп и светильников, в том числе и новые популяные филаментные лампы - это светодиодные прозрачные лампы, похожие на традиционные лампы накаливания интересного дизайна.

Читайте больше на сайте выставки: www.worldbuild-moscow.ru

MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 - это:



Ведущие производители строительных материалов и оборудования:

Альта-Профиль, Андромета, АКВАБАРЬЕР, БелИНЭКО, Седрус, Хантсман-НМГ, ИЗОРОК, Керамика и Клинкер, KAMROCK, МУРЕКСИН, PROFFLEX, TEGOLA, White Hills, Интерскол, Döcke Home Systems, Алюминстрой, Билдэкс, Chekker, Доломит, Нордсайд и др.

Более 430 компаний



Широкий выбор отделочных материалов от лидеров отрасли:

Silk Plaster, ВИТ, SAN MARCO, ANZA, PINTURAS MONTO, BEOROL, NOVACOLOR, ДЕКОПЛАСТ, ДЕКОМАСТЕР, КОФ ПАЛИТРА, ПРИМА ИТАЛИЯНА, ERISMANN, A.S.CREATION, RASH, ALIX, COSWICK, POLIMPEX, CORKART, CEZAR, EGGER и др.

Более 330 компаний



Большой ассортимент сантехники от ведущих брендов:

ROCA, HANSGROHE, VILLEROY&BOCH, GROHE, LAUFEN, GEBERIT, LINEATRE, DUKA, RAVAK, VITRA и др.

Более 240 компаний



Самое большое количество производителей дверей и дверной фурнитуры:

ПРОФИЛЬ ДООРС, ALLEANZA DOORS, ДВЕРНАЯ БИРЖА ЦИТАДЕЛЬ, ГАРДИАН, ОДИНЦОВО ПО, BARAUSSE RUS, КРОНА КОБЛЕНЦ, HÄFELE, АСТРОДООРС, ZADOOR, TRADE LOCK и др.

Более 85 компаний

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