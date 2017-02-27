Появление новых оконных конструкций возникает из необходимости объединения двух важных ценностей в современной архитектуре – высокого качества с учетом растущих технологических требований и свежего взгляда на дизайн окон. И в этом плане отечественный рынок до сих пор имеет много чего предложить своему потребителю.

Поэтому дать другой взгляд на окна в современном доме считает своим долгом профессиональная Премия индустрии светопрозрачных конструкций «Оконная компания года» по версии tybet.ru. Через традиционные и новые номинации организаторы стремятся показать, что широкий диапазон возможностей производителей окон России позволяет удовлетворить даже самые смелые и претенциозные архитектурные видения своих заказчиков из разных сегментов.

Функциональное измерение современного окна: тихое, теплое, безопасное

Ещё несколько лет назад окно трактовалось, как строительная конструкция, которая должна была заполнить отверстие в стене здания, обеспечивая светопропускание. Уникальность современных светопрозрачных конструкций диктуется сочетанием ключевых элементов: максимальное пропускание естественного света, минималистский дизайн и расширенные функциональные параметры.

Современные дома дополняет столь же современный подход к функциональным свойствам окон. Основу энергосберегающей конструкции составляет высокого качества профиль с 5 или 6 камерами (с правильной толщиной стенок и армирования) монтажной шириной от 70 до 82 мм и системой уплотнения, что помогает создавать тепловой комфорт в любое время года. Оконная конструкция из высококачественных профилей в сочетании со стеклопакетом соответствующей конфигурации позволяет сохранять тепло в помещении во время отопительного сезона и защищать от перегрева в летнее время, обеспечивая оптимальное светопропускание.



Окно может комплектоваться современной фурнитурой, оснащенной инновационной системой циркуляции воздуха, что обеспечивает бесперебойную вентиляцию даже при закрытых створках, сберегая тепло внутри. А скрытые петли могут способствовать не только повышению эстетики, но и герметичности. Продуманные в каждой детали оконные конструкции являются серьёзным барьером на пути злоумышленников, вандалов и аномальных погодных условий. В отличие от оконных решёток противовзломная фурнитура не вмешивается в эстетику фасада и не создаёт препятствий для эвакуации во время пожара.

Таким образом, окна, представленные на российском рынке, способны превратить современный дом в функциональное, комфортное, безопасное пространство, в котором организм отдыхает, наслаждаясь красотой.



Эстетическое измерение современных окон: отрада для глаз

В настоящее время помимо технических свойств, значительную роль в остеклении стала играть еще одна особенность – дизайн. Это произошло потому, что современный пользователь стал рассматривать окна как часть интерьера, а значит, они должны соответствовать эстетике проектируемого пространства.



Ранее окна заслоняли тюлевые занавески, тяжелые шторы и портьеры. В результате оконный профиль был виден только снаружи. Среди цветов преобладал белый, а наличие пластикового окна считалось престижным. За последнее десятилетие дизайн окон эволюционировал. И в разных направлениях: расширилась палитра цветов и изменилась форма профиля. Производители начали обращать внимание на каждую деталь окна: цвету оконного профиля должен соответствовать цвет уплотнителя, ручки и петли, подоконники и откосы, а также солнцезащитные аксессуары.



Так же, как замечательная картина нуждается в правильной раме, так и вид из окна требует правильного обрамления. В настоящее время пользователь всё чаще выбирает оконный профиль, который будет подходить ко всей обстановке помещения.

Стильный интерьер современного дома идеально дополнит прямой или округлый профиль в широком диапазоне цветов – от многочисленных оттенков белого до модных приглушенных тонов серого или антрацита, имитирующих необработанный алюминий или текстуру дерева. Некоторые эксперты утверждают, что современные окна вполне могут претендовать на категорию мебели, настолько органичной частью обустройства интерьера они стали.

Вид из окна и светопропускание – всё по максимуму

Крупногабаритное остекление – мечта многих инвесторов, его легко встретить в офисных зданиях, но постепенно оно входит и на рынок современного частного и многоэтажного домостроения. Оно даёт не только потрясающий, панорамный вид, но прежде всего, максимальную открытость для дневного света, который естественным образом заполняет комнату, что делает окно интересным композиционным элементом – освещающим и согревающим наши дома.

При проектировании окон особое внимание должно быть уделено эстетической привлекательности, что особенно важно при использовании в объекте остекления больших размеров. Ведь оно намного сильнее притягивает взгляд, а значит, должно быть безупречным во всех деталях.

С другой стороны, панорамное остекление несёт с собой много подводных камней. Светопрозрачные конструкции такого рода должны быть надлежащим образом подобраны, чтобы их использование было безопасным. Как с точки зрения внушительного веса остекления, так и воздействия часто непростых погодных условий в России, с которыми им не раз придётся померяться силами.

Инновационные оконные системы, которые доступны сегодня на отечественном рынке, позволяют изготавливать уникальные продукты, как с точки зрения эффективности, так и эстетики. Благодаря им пользователь получает собственный панорамный вид из окна, которым он может любоваться в теплой, тихой и безопасной квартире. Примером может служить победитель номинации «Продукт года 2015» – панорамные раздвижные двери VEKASLIDE от компании «Окна Комфорта».

Оконный рынок России принимает вызов времени

По статистике, россияне, которые планируют построить дом или отремонтировать квартиру, все больше осознают, какими параметрами должны характеризоваться строительные конструкции. При выборе окон, они уделяют особое внимание их энергетической эффективности, качеству и функциональности. Большое значение придаётся эстетике и дизайну.

И это закономерно. Ведь современные объекты жилищного строительства – будь то отдельно стоящие дома или жилые комплексы – выполняют не только утилитарную роль, но и декоративную. Это на самом деле важный момент в создании городского пространства, который не только отражает вкус архитектора, но и формирует чувство прекрасного у его обитателей. Поэтому от строительных элементов сегодня требуется гораздо больше, чем ранее: они должны быть функциональными, весьма эстетичными, отвечать самым высоким требованиям по качеству и внести в проект определенную добавленную стоимость.

Сочетание прагматизма и современного дизайна становится вдохновением для создания новых линеек окон, которые могут удивить даже тех, кто утверждает, что об оконных конструкциях сказано практически все. На таких производителей особую ставку делает Премия «Оконная компания года». Организаторы проекта уверены, что окна, которые будут номинироваться на получение титула «Продукт года 2016/2017» – дадут совершенно новый и свежий взгляд на дизайн, инновации и классику в остеклении.

Правила конкурса, условия номинирования и форма подачи заявки представлены на официальном сайте Премии http://winawards.ru

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Концепция Премии https://www.youtube.com/watch?v=ENAiCYAeWM4

Интро Премии https://www.youtube.com/watch?v=NP077psOxlw

Церемония https://www.youtube.com/watch?v=566eDr8gwB4