Новый завод Viessmann в России: качество без компромиссов

В январе 2017 года немецкая компания Viessmann, лидер инноваций в области отопления, объявила о запуске своего первого производства в России. О предыстории этого события и о продукции нового завода в Липецке рассказывает Франк Хён, руководитель проектной группы, директор по качеству завода Viessmann в Миттенвальде.

Когда было принято решение открыть производство в России?

Такие планы в компании обсуждались уже давно. Российский рынок важен для нас, спрос на оборудование Viessmann растет. К тому же сокращение сроков поставок является одним из конкурентных преимуществ. Поэтому решение перенести производство поближе к потребителю было логичным.

Какое оборудование выпускает завод и какова его производственная мощность?

В настоящий момент предприятие в Липецке рассчитано на производство двух типов промышленных водогрейных газовых котлов низкого давления: трехходового Vitomax мощностью до 6,75 МВт и двухходового мощностью до 6 МВт. Подобное оборудование используется в котельных, на тепловых станциях и различных производствах. Например, один из таких котлов как раз установлен в котельной нового завода.

Чем отличается выпускаемое в России оборудование от европейского?

Качество Viessmann, независимо от страны производства, остается неизменно высоким — это внутренний стандарт компании. На всех предприятиях мы используем технологии, системы управления и стандарты менеджмента качества ISO 9001-2011. На заводе есть собственная лаборатория входного контроля сырья и материалов, а также испытательная лаборатория, где тестируются выпускаемые котлы и их элементы. Все сварочные соединения, находящиеся под давлением, подвергаются проверке с помощью методов неразрушающего контроля. Это ультразвуковой контроль, рентген, а также контроль поверхности на наличие течи. В обязательном порядке котлы проходят гидравлические испытания. Сертификация продукции производилась на соответствие техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС О16/2О11), то есть мы можем отправлять выпущенную в Липецке продукцию во все страны-заказчики ТС.

Оборудование тоже завозилось из Европы?

Да, в Липецке работает проектная команда из Германии, членом которой я являюсь, и нашей задачей было организовать такое же производство, как в Берлине и Миттенвальде, для обеспечения немецкого качества высшего уровня и надежности при использовании оборудования в различных климатических условиях России. Поэтому мы завезлистанки и автоматические линии, аналогичные используемым на европейских заводах Viessmann. Есть специальная установка для сварки в защитной среде, трубогибочный аппарат, плазменный резак и много других высокотехнологичных решений. По оценке немецких специалистов, административная и промышленная зоны липецкого завода по техническому оснащению даже превосходят европейские предприятия. В административном здании применены энергосберегающие технологии, система «умное здание» на базе решений Viessmann. Производственные помещения выполнены с перспективой расширения. Они очень хорошо освещены и позволяют работать при полной загрузке круглосуточно.

Трудно было найти в России специалистов для управления сложными станками?

Теплогенераторы большой мощности требуют особого, «ручного», подхода, для их качественного производства нужны сварщики с золотыми руками. Анализ показал, что в России есть высококвалифицированные специалисты по сварке. Мы их выбирали очень тщательно, и лучших отправили на обучение на предприятия Viessmann в Германии и Венгрии, где они довели свои навыки до совершенства. Кроме того, на заводе имеются лаборатория и учебный класс, созданные специально для повышения квалификации сварщиков. Там они регулярно смогут проходить тестирование и совершенствоваться.

Есть и другие полуавтоматические и автоматизированные процессы, например система производства и покраски обшивки котла. Все сотрудники других участков также были обучены работе с высокотехнологичным оборудованием.

Сколько всего рабочих мест на заводе?

К 2019 году планируется занять 150 сотрудников. В прошлом году, перед запуском производства, весь российский персонал проходил стажировку в Германии. Это не только инженерный состав, это также финансисты, сотрудники администрации и обслуживающий персонал. Все они проходили обучение на основе процессов и стандартов Viessmann. Это необходимо для того, чтобы обеспечить полное соответствие производственных и бизнес-процессов стандартам компании.

Когда производство будет выведено на проектную мощность?

В конце 2016 года, в соответствии с планом, был проведен полный аудит производства и получены российские сертификаты на продукцию. С февраля 2017 года завод уже работает и принимает заказы. Торжественное открытие запланировано на 14 июня.

Каковы планы компании по развитию производства в России?

Площадь участка составляет 58 тысяч квадратных метров, из которых 16 тысяч отведено под зеленую зону, шесть тысяч занимает собственно производство и три тысячи — административный корпус и столовая. Поэтому место для расширения у нас имеется.

Однако завод в Липецке — это не только производственное предприятие, но еще и учебный центр для российских партнеров компании. На предприятии откроется уникальный класс Академии Viessmann с действующим оборудованием, включая самую современную традиционную и конденсационную технику. Все установленное в учебном классе оборудование подключено к отопительной системе предприятия. Поэтому монтажники, технические сотрудники и менеджеры компаний-партнеров получат уникальную возможность пройти обучение на действующих силовых установках.

Пресс-служба компании «Viessmann»