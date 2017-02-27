Опыт Подмосковья в сфере ЖКХ включен в федеральный «магазин верных решений» - МинЖКХ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин в составе делегации Правительства Московской области принимает участие в работе Международного инвестиционного форума, который сейчас проходит в Сочи.

«Суть нашего верного решения заключается в разработанных и уже применяемых в Подмосковье механизмах синхронизации всех процессов, направленных на улучшение качества жизни человека в Подмосковье, - сообщил Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области. Это набор региональной нормативно-правовой базы и сами примеры лучших муниципальных практик. Сегодня в регионе выделяются существенные средства на благоустройство дворовых территорий и парковых зон из областного и муниципальных бюджетов, жители собирают средства на капитальный ремонт и текущий ремонт подъездов. И если все виды работ и ремонтов сконцентрированы в одном районе, дворе, то резко повышается инвестиционная привлекательность данного ареала проживания людей. Так как когда у жителей и двор, и лестничная площадка, и кровля, и входная группа создают благоприятную обстановку, то это не просто стимулирует людей к творчеству, к нормальной эффективной работе, но в том числе резко повышает стоимость их недвижимости. Одни и те же типы недвижимости в районе с благоустройством, развитой рекреацией и инфраструктурой и без нее, имеют различную стоимость. Благодаря синергии тех сил и средств, которые мы уже имеем, мы получаем результат, при котором один плюс один больше чем два».

Тематическая сессия «Лучшие социально-экономические практики и «готовые решения» для внедрения в регионах» организована при содействии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. На сессии выступили Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Марина Коротаева, корпоративный директор — заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Напомним, что в 2016 году Агентством стратегических инициатив впервые был проведен Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Главной отличительной чертой конкурса стало создание инструментов реализации лучших практик и инициатив социально-экономического развития через создание совместно с профильными федеральными органами власти «готовых решений» с дальнейшей их интеграцией в раздел «Магазин верных решений».

На сессии обсуждались вопросы инструментария, использовавшегося при разработке «готовых решений», а также в каких отраслях могут быть применимы «готовые решения» и насколько данные решения являются универсальными и могут ли они быть масштабированы во всех субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области