Михаил Мень: более 90% объявленных в стране концессионных конкурсов относятся к сфере ЖКХ

Глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что по последним данным более 90% объявленных в стране концессионных конкурсов относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он сообщил 27 февраля на сессии «Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для внедрения в регионах» в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Сегодня в ЖКХ действует 1477 концессионных соглашения, общий объем инвестиций на весь срок их реализации превышает 196 млрд руб. В 2016 году общий объем инвестиционных обязательств концессионеров составил 67,6 млрд рублей: значительную часть результата составила концессия в Волгограде - крупнейшая концессия водоснабжения в Европе, инвестор взял на себя обязательства вложить в развитие систем водоснабжения более 50 млрд рублей. Всего за прошедший год заключено 580 новых концессионных соглашений. Концессии из раза в раз доказывают свою эффективность, более 90% объявленных в стране концессионных конкурсов относятся к сфере ЖКХ», - заявил министр.

Благодаря концессиям в регионах России отмечается существенный рост качества жилищно-коммунальных услуг. В теплоснабжении: сокращение аварий на 47%, потерь - на 18%; в водоснабжении: меньше аварий на 21%, потерь - на 14%. Кроме того, были созданы новые рабочие места, благодаря внедрению современных технологий в ряде регионов улучшилась экологическая ситуация.

Михаил Мень напомнил, что все это стало результатом комплексной работы.

Было сформировано новое законодательство: введено долгосрочное тарифное регулирование, введена гарантированная предпринимательская прибыль. Кроме того, был упрощен порядок передачи объектов ЖКХ в концессию - третьей стороной соглашения стал субъект Российской Федерации, а МУПы и ГУПы стало возможно передавать в концессию с долгами, а также с половиной незарегистрированного имущества.

«Также мы запустили финансовую поддержку концессий, и сегодня совместно с участниками рынка, разрабатываем новые механизмы такой поддержки. Мы предоставили все инструменты для прихода частных инвесторов в отрасль и сделали это сотрудничество комфортным для регионов», - отметил глава ведомства.